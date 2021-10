Frieren – oltre la fine del viaggio di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe

Vincitore del Manga Taisho 2021 e del New Creator Award ai premi Osamu Tezuka, Frieren – Oltre la fine del viaggio è scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe. .

“Frieren, suppongo che la vita che hai davanti tu sarà più lunga… di quanto noi possiamo anche solo immaginare. “

Sarà distribuito finalmente in Italia una delle serie più attese dell’anno. Frieren – Oltre la fine del viaggio è il manga scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe che arriva dal 13 ottobre in libreria, fumetteria e negli store online per J-POP Manga.

Cosa significa la vita per una maga elfica che ha davanti a sé migliaia di anni? Questa è la storia di Frieren, leggendaria eroina che, insieme ai suoi compagni, ha sconfitto anni or sono il Re Demone ed è ora alla ricerca di un significato più grande per la vita millenaria che l’attende, mentre i suoi vecchi compagni periscono per la loro mortalità.

Frieren – oltre la fine del viaggio

Frieren e i suoi compagni avventurieri hanno appena concluso una missione epocale: sconfiggere il Re Demone che terrorizzava il mondo. Dopo dieci anni di combattimenti, il gruppo si prepara a festeggiare la fine della guerra con tutti gli onori del caso. Ma Frieren è un’elfa. Ha vissuto per migliaia di anni e ne vivrà ancora altrettanti. Non condivide, quindi, la gioia che provano i compagni umani nell’immaginare un futuro di pace e prosperità.

Sconfitto il Re Demone, infatti, Frieren passa i successivi 50 anni distante dal mondo, mentre i suoi compagni invecchiano e muoiono. Resasi conto che isolandosi si perde la parte più bella di ciò che la circonda, decide di capire gli umani e il loro punto di vista.

In questo spettacolare manga, che ha inizio dove le storie classiche trovano una conclusione, l’originalità risiede proprio nella sua protagonista, così distante dalla normale prospettiva degli eroi. La serie, infatti, segue il viaggio di Frieren mentre va in cerca di nuove magie e nuovi incontri. Scardinando gli stereotipi del fantasy, che vuole un’ambientazione cristallizzata, il mondo si evolve con la storia e Kanehito Yamada ce lo mostra attraverso gli occhi del suo personaggio principale.

Edizione italiana di Frieren – Oltre la fine del viaggio

L’imperdibile viaggio di Frieren vi aspetta dal 13 ottobre in libreria, fumetteria e negli store online disponibile in una versione regular e una variant disponibili in tutti i canali di vendita.

5 Volumi – Serie in corso. Formato – 12,4X18 – Bross. Con Sovraccopertina. Pagine – 192, B/N + Colore Prezzo – 6,50 € Bimestrale. Variant / Regular. Editore: J-Pop Manga

