A riveder le stelle. Questo il claim dell’edizione 2021 di Lucca Comics and Games che si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre. Non si sentirà la mancanza di Panini al festival, dato che la presenza degli altri editori manga a Lucca Comics & Games 2021 è più che confermata. Non sarà possibile avere ospiti dal Giappone date le ancora forti restrizioni ai viaggi intercontinentali, ma le novità manga a Lucca Comics & Games 2021 presentate sono veramente tante.

J-POP Manga a Lucca Comics 2021

Dal 29 ottobre al 1° novembre Edizioni BD & J-POP Manga saranno a Lucca Comics & Games 2021 con tantissimi autori, eventi e le anteprime esclusive per un ritorno in presenza in grande stile!

Your Name Visual Book, Cannibale di Yu Aku e Kazuo Kamimura, il box contenente Bunny Girl Senpai vol. 1-2 + Petit Devil Kohai vol. 1-2 e non solo. Per Edizioni BD sarà disponibile in anteprima Cane Grinta, Black Rock, Cyclopedia Exotica, Tristerio e Vanglorio, Gli Squalificati, vincitore del Lucca Project Contest 2020 e moltissimi altri titoli da scoprire! Per J-POP Manga arrivano in anteprima assoluta il nuovo BL targato Lezhin BJ Alex, l’attesissimodiYu Aku e Kazuo Kamimura, il box contenentevol. 1-2 +vol. 1-2 e non solo. Per Edizioni BD sarà disponibile in anteprimae moltissimi altri titoli da scoprire!

J-Pop manga, Crunchyroll e Anime Factory

J-POP Manga, in collaborazione con Crunchyroll e Anime Factory, offrirà ai partecipanti le proiezioni delle trasposizioni animate dei suoi più grandi successi. Dalle grandi hit del catalogo come Tokyo Revengers all’atteso Non

Tormentarmi, Nagatoro!, entrambi disponibili allo stand J-POP, nella versione cartacea, e in streaming sulla piattaforma digitale Crunchyroll! Senza dimenticare la commovente storia di Josée, la Tigre e i Pesci, di cui sarà

disponibile in stand il manga raccolto nell’elegante cofanetto targato J-POP, la novel — in anteprima assoluta rispetto all’uscita in libreria e fumetteria — e il lungometraggio animato in proiezione al Japan Town, dopo il grande successo dei tre giorni di proiezione evento nelle sale italiane. Il format del J-POP Show per conoscere tutti gli annunci più importanti del palinsesto 2022 si trasforma e moltiplica… per l’intera durata della fiera!

Per scoprire che cosa ha in serbo l’editore milanese per questa speciale Lucca Comics and Games 2021 segui i social di J-POP Manga. Gli eventi J-Pop Manga a Lucca Comics 2021 Lunedì 1 novembre, ore 14.00

Manga Unlimited sponsored by Manga Heroes

Mai prima d’ora la cultura pop è stata così permeata di passione otaku. Ne analizzano e discutono radici e contesto: Alessandro Falciatore di Animeclick, Beatrice Lorenzi, Dario Moccia, Domenico Guastafierro, Laura Di Molfetta,

Maurizio Iorio. Anima e provoca Roberto Recchioni. Il Panel è offerto da Manga Heroes, l’evento esperienza in Fabbrica del Vapore, a Milano. San Giovanni, Tutti i giorni

Anime Party in collaborazione con Crunchyroll e Anime Factory

J-POP Manga, in collaborazione con Crunchyroll e Anime Factory, presenta ai suoi lettori le proiezioni delle trasposizioni animate dei suoi più grandi successi in proiezione al Japan Town, Tokyo Revengers, Non Tormentarmi, Nagatoro! e Josée, la Tigre e i Pesci.

29/10 – dalle 17:30 alle 19:30 Proiezione anime Tokyo Revengers, Episodi da 1 a 5

31/10 – dalle 18:15 – 19:45 Proiezione anime Josée, la Tigre e i Pesci,

01/10 – dalle 11:00 alle 13:00 Proiezione anime Non Tormentarmi, Nagatoro! Episodi da 1 a 5 Mostra Kazuo Kamimura e Baron Yoshimoto Il polo fiere ospiterà riproduzioni di tavole di due maestri che hanno segnato la storia del manga, Kazuo Kamimura (L’Età Della Convivenza, Lady Snowblood, Il club delle divorziate, Una Gru Infreddolita – Storia Di Una Geisha, I Fiori del Male) e Baron Yoshimoto (Seventeen), pioniere del gekiga, è stato uno dei primi mangaka a lavorare negli stati uniti. Lo Stand Edizioni BD & J-POP Manga sarà al NAP416 (Padiglione Napoleone)

Horimiya 16 deluxe edition di Hero e Daisuke Hagiwara

La brillante saga di Horimiya, una delle commedie scolastiche più amate, giunge alla sua conclusione! Kyoko Hori a scuola è una studentessa modello e alla moda, gentile e ammirata da tutti. Izumi Miyamura è un ragazzo schivo e occhialuto, ritenuto un otaku senza segni particolari. Quando le vite segrete che entrambi portano avanti finiscono per incrociarsi, si scatenano drammi, malintesi e situazioni inaspettate! Horimiya 16 sarà disponibile anche in una

gustosa “special edition”, con copertina alternativa e in allegato il Memorial Book con tutti le illustrazioni realizzate per la serie dalla disegnatrice Daisuke Hagiwara! Komi can’t communicate di Tomohito Oda Durante la Golden Week, Komi parte insieme alla famiglia e si imbatte per caso nel clan Tadano al completo, con tanto di Najimi al seguito. Nonostante l’imbarazzo, decidono di passare qualche giorno di vacanza insieme e, la sera, i due ragazzi fanno una passeggiate per andare a osservare le stelle… finendo sopresi da un violento acquazzone. Infreddoliti e soli in un rifugio isolato, i due hanno solo una coperta da dividere per scaldarsi, oltre a dozzine di dubbi e paranoie! L’Eroe è morto 20 di Subaruichi La voragine verso la dimensione superiore si è aperta e la situazione peggiora di secondo in secondo… ma tutti coloro che Touka ha incontrato lungo il suo cammino si precipiteranno uno dopo l’altro in suo aiuto.

Così, con il supporto di tutti i suoi fortissimi amici, lancerà la sua “tecnica definitiva” contro il Re dei negromanti Rakvart! L’avventura di un contadino divenuto eroe sta per giungere al suo compimento! Cronache delle guerre demoniache di Go Nagai Pochi anni dopo la conclusione di Devilman, il conflitto tra umani e demoni torna protagonista di un’opera del maestro Nagai, in questa affascinante antologia dei racconti. Tra retroscena e curiosità su demoni e leggende della mitologia nipponica, sei indimenticabili gemme perdute dalla fantasia di uno dei più grandi mangaka di sempre. Tokyo Revengers 8 di Ken Wakui Lo scontro fra la Toman e la Valhalla si fa sempre più violento! Mikey sfoga la sua rabbia su Kazutora, colpevole di aver accoltellato Baji a tradimento. Per fermarli prima che si massacrino, Baji impugna il coltello e… Riuscirà Takemichi a evitare che Mikey sprofondi nel baratro delle tenebre?

L’Halloween di sangue volge al termine! Mission: Yozakura Family 2 di Hitsuji Gondaira Quando Mutsumi viene rapita da Flower Bin, un servizio di spedizioni legato alla malavita, tutta la famiglia si mobilita per salvarla e alla fine Hanawa, il presidente dell’organizzazione, e Taiyo siscontrano… Chi ne uscirà vincitore?! Subito dopo, il ragazzo viene portato via da un detective senza scrupoli che lo sottopone a un

interrogatorio alquanto discutibile… Che cosa ci sarà dietro? Non tormentarmi Nagatoro 1 e 2 di nanashi Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolge totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto

di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio… Bj Alex box 1-2 di minwha Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita

privata? Josée, la Tigre e i Pesci di Seiko Tanabe ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Tsuneo è uno studente universitario che lavora part-time. Un giorno s’imbatte in un’anziana signora intenta a spingere un’enorme carrozzina al cui interno c’è Josée, una ragazza colpita da paralisi cerebrale incapace di muovere le gambe, che si fa chiamare come l’eroina di un romanzo di Françoise Sagan. Frequentandola, nonostante il guscio in cui la ragazza sembra essersi rinchiusa, Tsuneo scopre che il vero nome della giovane è Kumiko ed inizia ad essere

sempre più attratto da lei. Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 13 di Aida Iro Lo studio fuori porta, per Nene e i suoi comapgni di classe, è iun pieno svolgimento! Tuttavia il sesto mistero scolastico, apparso improvvisamente in scena, rapisce Aoi, la migliore amica di Nene, così la ragazza si addentra nell’area di dominio del nunmero sei in compagnia di Hanako e Akane per salvarla. Che cosa troveranno laggiù ad aspettarli? Jealousy 2 di Scarlet Beriko Sinossi: A causa di una sua bugia, Handa viene ucciso e Akitora si ritrova gravemente ferito, ma Rogi non mostra il minimo segno di pentimento, cosa che fa infuriare Asoda. In un appartamento del gruppo yakuza dove si sono rifugiati, Rogi si cerca appassionatamente con Akitora, quando sopraggiunge una donna con in braccio un bambino… your name VISUAL BOOK di Makoto Shinaki ANTEPRIMA manga a LUCCA COMICS & GAMES

L’anime di Makoto Shinkai che ha conquistato i botteghini di tutto il mondo nel 2017, si svela in questa vera e propria guida illustrata: studi dei personaggi e delle ambientazioni, sketch e storyboard, segreti del dietro le quinte e interviste allo staff. Un volume per i fan del titolo, ma anche tutti gli appassionati di animazione nipponica.. Beyond the Clouds 3 di Nicke ANTEPRIMA LUCCA COMICS & GAMES

Il rimedio del saggio della foresta ha permesso a Mia di riprendersi, ma la bambina non è ancora in grado di controllare il suo strano potere… Theo decide quindi di partire con lei alla ricerca di un maestro che la aiuti. Prima tappa del viaggio: Karatope, la città dei mille mercanti! Lì i giovani avventurieri sperano che un veggente possa guidarli nella giusta direzione, ma il presunto mago non si mostra molto collaborativo e li mette subito alla porta. Eppure è chiaro che sa più di quanto voglia ammettere… Black Jack 4 di Osamu Tezuka Il tragico passato di Black Jack inizia a venire alla luce nel quarto volume della serie, in cui il medico senza licenza ritrova una persona che credeva di non vedere mai più. E poi maledizioni sovrannaturali e altre ben più terribili causate dall’avidità dell’uomo, drammi familiari e l’orrore della guerra… Cannibale di Yu Aku, Kazuo Kamimu Nel 1971, Kazuo Kamimura collabora per una nuova serie manga con l’amico Yu Aku, paroliere di fama, presentatore televisivo e pubblicitario conosciuto nell’agenzia in cui entrambi lavoravano: il frutto del loro lavoro è Cannibale, storia di una ragazza di provincia disposta a tutto pur di arrivare a essere la star più luminosa del Giappone. Lo spirito tanto graffiante quanto poetico di Aku, acuto osservatore degli aspetti più oscuri dello show business, si fonde alla perfezione con la capacità di Kamimura di creare personaggi femminili in grado di trasmettere carisma travolgente e sensualità con un solo sguardo, dando vita a una scalata verso le stelle appassionante e attuale negli anni Settanta come oggi. Bunny Girl Senpai Vol. 1-2 + Petit Devil Kohai Vol. 1-2 Box Completo, di Hajime Kamoshida, Tsugumi Nanamiya, Tsukumo Asakusa Tra tutte le cose che avrebbe potuto trovare in biblioteca, lo studente Sakuta Azusagawa si è imbattuto forse nella più assurda: una giovane vestita da coniglietta, della quale nessuno oltre a lui sembra accorgersi. La ragazza è Mai Sakurajima, un’attrice di un anno più grande di Sakuta, che da qualche giorno pare essere diventata invisibile agli occhi di tutti e che ora cerca di risultare appariscente per testare la gravità del problema. Un mistero vero e proprio

che Sakuta definisce “Sindrome dell’adolescenza” e che parrebbe riguardare anche altre studentesse: ci penserà lui a risolvere il puzzle, per spirito di solidarietà e… per avvicinarsi alla splendida Mai! Un racconto irresistibile in due miniserie complete, raccolte in un unico cofanetto per essere godute tutte d’un fiato.

STAR COMICS GOES TO LUCCA COMICS AND GAMES 2021 Dal 29 ottobre al 1° novembre Piazza San Michele si trasforma in Piazza Star Comics. Uscite anticipate per proporre in fiera come in libreria e fumetteria tutte le novità stellate, una mostra della matita internazionale Mirka Andolfo, intrattenimento unico e il sorprendente Star Comics Circus: non mancherà niente per il grande ritorno in presenza nella città del fumetto.

Di nuovo in presenza, così la bellissima cornice lucchese di Piazza San Michele si trasforma per i quattro giorni della fiera in Piazza Star Comics: all’interno del padiglione i visitatori troveranno tantissime novità editoriali, una mostra delle tavole di Sweet Paprika, la serie scritta e disegnata da Mirka Andolfo, e un’infinità di gadget e sorprese unici. Grande novità per questa edizione, al fine di condurre la fiera in massima sicurezza, la possibilità di prenotare i volumi su di un sito dedicato e ritirarli direttamente in stand grazie al servizio Click’n’Pick offerto dalla casa editrice.

Centro della convergenza dei linguaggi contemporanei, da sempre l’appuntamento lucchese interseca il mondo del disegno con il gioco, il videogioco, il cinema e la tv: proprio come Star Comics che, oltre all’originale produzione di fumetti e la storica proposta dei più noti manga, conduce un approccio crossmediale proponendo storie tratte dal franchise Ubisoft e serie animate.

APPUNTAMENTI IMPERDIBILI di Star Comics a Lucca

Presso il padiglione di Piazza Star Comics, sarà predisposta per i giorni della manifestazione una mostra con bozzetti preparatori e materiali grafici extra di Sweet Paprika, la serie firmata dalla stella internazionale del fumetto Mirka Andolfo che affronta il tema della libertà femminile con ironia e piccantezza.

Sempre in Piazza Star Comics, si potrà giocare con la divertente Cream Puff Mashine: l’originale slot machine dedicata a Mashle, l’aspirante mago che con la sua straordinaria forza, ma soprattutto con l’ingegno, cerca di sopravvivere alla scuola per stregoni nonostante sia privo di qualsivoglia potere magico. Chi acquisterà una copia di questo originale battle shonen, avrà l’occasione di tentare la sorte e vincere speciali gadget come spille, magneti, poster a tiratura limitata e le speciali t-shirt originali giapponesi messe in palio solo per questa occasione.

Come ogni anno, la casa editrice perugina proporrà agli appassionati e ai lettori un intrattenimento unico, uno show all’insegna del fumetto e della… magia! Appuntamento domenica 31 ottobre alle ore 15:30 presso il Teatro del Giglio con lo Star Comics Circus. In questa occasione si presenteranno i titoli più attesi del 2022 in compagnia del notissimo prestigiattore Andrea Paris, già vincitore di “Tú sí que vales”.

Le novità Star Comics

Quest’anno Star Comics ha deciso di anticipare di qualche giorno le uscite in modo da proporre le novità ai lettori che verranno a trovarci presso Piazza Star Comics ma favorendo comunque tutta la rete di vendita. Le pubblicazioni saranno quindi disponibili dal 29 ottobre sia in fiera che nei consueti canali di vendita.

Non mancheranno le memorabili serie: da One Piece n.99 – proposto anche nella versione Celebration Edition con sovraccoperta in PVC e, in allegato, un poster e una cartolina di Crunchyroll – all’originale libro di ricette One Piece, Le ricette piratesche di Sanji con al suo interno tantissime proposte per ricreare le pietanze comparse nel corso della serie. E poi un grande ritorno: Inuyasha wide edition n.1.

Arriveranno anche i seguiti di serie di successo come la riedizione della famosa opera Shaman King Final Edition n.15; Dr. Stone n. 17 e World Trigger n. 23.

Tante le proposte per le serie occidentali tra cui Il Muro di Mario Alberti e il volume due di Sweet Paprika della famosa autrice internazionale Mirka Andolfo, presentato in varie declinazioni: variant cover, versione Hot Paprika, Delust Edition ed edizione ‘bundle’, che comprende le edizioni ‘sweet’, ‘hot’ e una fantastica agendina in omaggio.

Per quanto riguarda la collana QUEER, che sta riscuotendo sempre più successo, saranno disponibili dal 29 ottobre il volume unico One Room Angel che sarà proposto anche in edizione limitata con una box contenente la versione variant, una cartolina, due figure e un diorama e il volume 1 del Boys’Love On or Off, webcomic coreano disponibile in doppia versione: regolare e con 3 cartoline e un set di sticker in omaggio. Per questa collana sarà inoltre disponibile il n.8 di Hitorijime My Hero.

In anteprima, arriverà Il tesoro perduto di Nora di Marco Rocchi e Francesca Carità – che sarà disponibile in libreria dal 24 novembre – una fantastica avventura capace di affrontare anche il più oscuro dei temi.

INCONTRARE I PROPRI FUMETTISTI PREFERITI

Saranno presenti in stand per sketch e signing session gli autori Mario Alberti, penna e matita della fortunatissima serie Il Muro. La stella internazionale del fumetto Mirka Andolfo, autrice della piccante serie Sweet Paprika. Alberto Pagliaro, disegnatore della serie Hitler è morto, scritta da Jean-Christophe Brisard, tra i pochi giornalisti ad aver avuto accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici sulla morte del Führer. Matteo Bussola, Paola Barbato Emilio Pilliu, autori di Bacteria, un fumetto che urla il tema emergenza ambientale, ambientato in un futuro distopico lontano ma drammaticamente attuale.

Fiore Manni e Michele Monteleone, sceneggiatori di Mask’d – The divine Children. Marco Rocchi e Francesca Carità, autori de Il tesoro perduto di Nora, proposto in anteprima in occasione del Lucca Comics and Gamese, un graphic novel che con dolcezza e intelligenza parla ai più piccoli di salute mentale. Con noi anche il guru dell’umorismo per ragazzi: Sio, autore della variant cover di Bwaaaaaaaaaaah, il primo volume della serie Rabbids, sarà in Piazza Star Comics per un firma copie.

UN SITO DEDICATO

Per l’occasione torna online il sito piazza.starcomics.com: qui sarà possibile trovare tutte le informazioni relative alla partecipazione di Star Comics al Lucca Comics and Games. Nella speciale sezione Click’n’Pick sarà possibile acquistare volumi selezionati che potranno poi essere ritirati direttamente presso il padiglione, evitando così la permanenza all’interno dello stand per garantire una maggiore sicurezza. Nelle prossime ore, sul sito saranno indicati gli orari delle signing session e maggiori dettagli sulla partecipazione dei fumettisti. Non mancherà niente per il grande ritorno in presenza. Per celebrare al meglio questa ritrovata normalità, Star Comics dedicherà degli originali gadget disponibili unicamente a Lucca Comics and Games 2021. Saranno in omaggio gli zainetti contenenti poster e segnalibri ispirati alle più famose serie, mentre presso lo stand si potranno acquistare le t-shirt pensate appositamente per questa occasione.

Il mondo del fumetto si dà appuntamento a Lucca, Star Comics ti porta alle stelle.

Naturalmente oltre ai manga a Lucca Comics & Games 2021 troveremo anche tanta cultura giapponese con le attività organizzate da Associazione Giapponese Ochacaffè e da quest’anno anche musica K-Pop grazie agli interventi giornalieri di K-ble Jungle (KST e TKC). Japan Town arriviamo!