In uno scenario post apocalittico, in cui la Terra è ormai un pianeta deserto, distrutto da catastrofi ambientali senza precedenti, prende forma la storia del giovane e coraggioso Hiro e di Zero Two, una bellissima quanto provocante ragazza con le corna. Sono queste le premesse dello spettacolare Darling in the Franxx di Kentaro Yabuki, illustratore del celebre TO LOVE-RU – tratto dall’omonima serie-culto animata. Il primo volume, molto atteso dai lettori italiani, farà il suo debutto nel nostro Paese il 13 ottobre.

“Io sono sempre sola, la morte non mi fa paura

L’umanità, per poter sopravvivere in un pianeta ormai inospitale, si è adattata come meglio poteva. Grazie alla tecnologia, malattia e invecchiamento non sono più un problema e la procreazione non è più necessaria, in quanto la vita viene creata direttamente in laboratorio. I bambini, considerati come semplici numeri, sono gli unici a poter salvare l’umanità, combattendo all’interno dei mastodontici mecha, i FRANXX.

Umanità e sentimenti

In un Mondo in cui il genere umano sembra aver perso tutta la sua umanità e sensibilità, DARLING IN THE FRANXX ci fa immergere in una storia ricca di sentimenti ed emozioni. I giovani piloti, cresciuti con l’unico compito di salvare il futuro e sconfiggere i terribili stridiosauri, impareranno ad andare oltre i pregiudizi e stringeranno tra loro legami indissolubili, in un turbinio di amicizia e amore che culminerà in una perfetta unione tra due anime e due corpi.

Tra combattimenti in perfetto stile action e sci-fi e situazioni ammiccanti e sensuali, ha inizio il viaggio coinvolgente ed emozionante di Hiro, che desidera con tutto se stesso imparare a volare con le sue forze. Riuscirà a farlo?

Il primo degli 8 volumi di DARLING IN THE FRANXX sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 13 ottobre.

La trama di Darling in the Franxx di Kentaro Yabuki

In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, il genere umano ha costruito le Plantation, gigantesche città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della civiltà. Misteriosi e colossali esseri chiamati stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di geniali scienziati ha quindi sviluppato delle armi robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di questi robot è stato affidato ai Bambini.

Hiro, uno dei giovani candidati a diventare pilota, non supera la prova di idoneità e precipita nello sconforto. Cosa succederà quando si troverà davanti un’affascinante fanciulla con le corna?!

Gli autori

Code:000 è lo pseudonimo utilizzato dal team di produzione dell’anime Darling In The Franxx.

Kentaro Yabuki è un fumettista giapponese. Tra le sue opere Black Cat (2000), To Love-Ru (2006), To Love-Ru Darkness (2010), Darling In The Franxx (2018) e Ayakashi Triangle (2020).

Darling in the Franxx di Kentaro Yabuki, n.1

DARLING IN THE FRANXX n. 1

Code:000, Kentaro Yabuki 12,8×18, B, b/n e col., pp. 196, con sovraccoperta, € 5,90

Data di uscita: 13/10/2021 in fumetteria, libreria e store online. Isbn 9788822626004

