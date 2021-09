Uzaki-chan wants to hang out! è un terremoto di simpatia in arrivo dal 29 settembre

Hana Uzaki è piena di energie, logorroica, infantile, sciocchina, insopportabile e rischia sempre superare il limite. Ma, soprattutto, è terribilmente irresistibile!

Arriva in Italia una delle serie più impertinenti e chiacchierate, con una protagonista che salta subito all’occhio per le sue forme e la sua personalità… decisamente abbondanti!

Uzaki-chan wants to hang out! Sugoi dekai!

Il manga dai cui è stata tratta una serie animata andata in onda in Giappone lo scorso anno. Una storia che ci investirà in pieno come un ciclone facendoci ridere di gusto, grazie a innumerevoli situazioni comiche e imbarazzanti.

Shinichi Sakurai è un tranquillo studente universitario a cui piace stare per conto suo, dividendosi tra studio, lavoro part-time e qualche passatempo. Ben presto, però, qualcosa giunge a turbare la quiete delle sue giornate: è Hana Uzaki, una prosperosa ed energica kohai che sembra essersi posta come obiettivo nella vita quello di non permettere al suo senpai di passare il tempo in completa solitudine! Shinichi, dal canto suo, è determinato a difendere i propri spazi dall’invadente entusiasmo della ragazza… Sarà una vera battaglia a suon di depistaggi, situazioni imbarazzanti e doppi sensi!

Riuscirà Uzaki a dare una botta di vita al senpai Shinichi, facendolo uscire dalla bolla di apatia e solitudine nella quale si è rifugiato? Una cosa è certa: una volta che avrete conosciuto Uzaki, non potrete più fare a meno di lei!

Il mangaka

Take è un fumettista giapponese. Questa è la sua prima opera di rilievo.

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 1 di Take, 12,8×18, B, b/n e col., pp. 160, con sovraccoperta, € 5,90. Data di uscita: 29/09/2021 in fumetteria, libreria e store online; Isbn 9788822626844

