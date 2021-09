Twin star exorcists e il concetto di kegare

Twin star exorcists (o Sousei no Onmyouji) è una serie manga giapponese del 2013 creata da Yoshiaki Sukeno. Dopo il successo del manga, sono nati anche diversi lavori a riguardo; come l’anime nel 2016, un adattamento a videogioco e anche la storia sotto forma di light novel (un tipo di romanzo giapponese con immagini).

Storia di Twin star exorcists

Oltre al mondo degli esseri umani esiste parallelamente un altro mondo, in cui si trovano gli spiriti maligni detti anche kegare, che causano danni agli esseri umani. Per questo motivo da millenni esistono gli esorcisti, persone che sono formate per eliminare ed esorcizzare questi spiriti. La storia si apre con un flashback dall’infanzia di Rokuro Enmado. Rokuro era un aspirante esorcista, ma dopo un incidente che uccise i suoi compagni decide di abbandonare la professione. Anni dopo, Rokuro incontra casualmente Benio Adashino, un’ esorcista famosa per il suo talento. Il loro destino è legato da una profezia: il loro matrimonio e la loro unione darà alla luce l’esorcista più potente di tutti, capace di finire la millenaria lotta tra umani e kegare. Inizia così la storia dei due esorcisti, che li vedrà protagonisti nella lotta contro le kegare.

Protagonisti

Rokuro Enmado

Rokuro è un esorcista di talento, ma dopo l’incidente che ha causato la morte dei suoi compagni quando era bambino, decide di abbandonare la pratica di esorcista. Grazie ai suggerimenti di Benio sceglie di riprendere il suo percorso di esorcista. Sebbene all’inizio non creda nella profezia, svilupperà comunque dei sentimenti per Benio.

Benio Adashino

Benio è un’esorcista molto forte, che spera di riuscire a distruggere tutte le kegare per vendicare la morte dei suoi genitori. Anche Benio inizialmente non crede nella profezia, ma col tempo si ricrede e finisce per innamorarsi di Rokuro.

Il concetto di kegare

Come si può notare all’interno della storia di Twin star exorcists, la parola kegare, letteralmente impurità, sporcizia, è un concetto complicato associato alla contaminazione spirituale. Si pensa che il termine derivi dal periodo Yayoi (400 a. C.- 250 d. C.), dalla combinazione di credenze shintoiste e buddiste. Questo termine può indicare svariati aspetti, sia fisici come mestruazioni, morte e malattie, sia astratti, come per esempio il cattivo comportamento delle persone. Anche se l’origine è antica, ancora oggi si possono trovare gesti usati nel quotidiano, che riportano al concetto di kegare. Un esempio concreto è l’usanza di togliersi le scarpe prima di entrare in alcuni locali al chiuso. Nella maggior parte delle scuole giapponesi esiste uno spazio apposito all’ingresso, dove bisogna togliersi le scarpe prima di entrare. Questa azione può sembrare banale, ma in realtà il togliersi le scarpe è principalmente collegato al lasciare fuori lo sporco, quindi kegare, per non contaminare anche l’interno. Questo è solo uno degli esempi che si possono usare per cercare di capire il termine kegare.

Possiamo dire che al giorno d’oggi in Giappone il concetto di kegare è ancora contorto, ma più che a livello religioso e spirituale, l’idea di impurità è applicata a livello sociale.

Il manga Twin Star Exorcists è stato presentato in Italia al Napoli Comicon 2016 durante gli Annunci Planet Manga

