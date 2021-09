Dopo SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO, arriva – direttamente dalla serie di videogame di enorme successo – la miniserie in due volumi UNIVERSE MISSION!!. Una nuova avventura che potrete trovare a fine settembre in edicola, fumetteria, libreria e store online.

Ha inizio una nuova battaglia per le Sfere del Drago da cui dipende la fuga dalla Prigione Planetaria. Riusciranno i nostri eroi a portare a termine una nuova missione attraverso lo spazio-tempo? L’inarrestabile successo di Dragon Ball continua, con le avventure inedite degli imbattibili guerrieri Saiyan. SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! n. 1 sarà disponibile dal 22 settembre!

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! n. 1

di Yoshitaka Nagayama 11,5×17,5, B, bianco e nero, 208 pagine a € 4,50. Isbn 9788822625991

Mentre sono intenti ad allenarsi con Whis sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta vengono informati da Mai che Trunks è scomparso in circostanze sospette. I due saiyan si mettono sulle sue tracce e, sotto la guida di Fu, un misterioso personaggio comparso all’improvviso, raggiungono la Prigione Planetaria… ma non sanno che li attende un’importante missione attraverso lo spazio-tempo!

Yoshitaka Nagayama è un fumettista giapponese. Tra le sue opere Super Dragon Ball Heroes – Missione Nell’Oscuro Mondo Demoniaco (2016), Super Dragon Ball Heroes – Universe Mission! (2018) e Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission! (2020).

Dragon Ball

E’ un manga scritto e disegnato originalmente da Akira Toriyama, divenuto celebre all’inizio per aver realizzato il manga e Dr. Slump, le cui storie sono diventate anche un anime trasmesso sulle TV italiane. Dragon Ball è stato uno degli anime, e manga, di maggior successo di tutti i tempi. Il manga di Dragon Ball è stato adattato in due serie anime prodotte da Toei Animation: Dragon Ball e Dragon Ball Z, trasmesse in Giappone dal 1986 al 1996 e più tardi in Italia. Numerosissimi anche i lungometraggi prodotti per il cinema.

