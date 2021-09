Studiare lingua giapponese con Ochacaffè

Gli amanti degli anime hanno spesso un profondo interesse verso la cultura giapponese, e questo si espande a comprendere anche la lingua. Vedere gli anime in lingua originale (anche se magari coi sottotitoli) o prepararsi per un viaggio in Giappone sono tra gli scopi più comuni per chi vuole studiare lingua giapponese in Italia..

L’associazione giapponese Ochacaffè offre corsi in Italia, in classe e online, e corsi in Giappone. Garantiscono sempre insegnanti madrelingua, e specializzati, che seguono il training e corsi continui di aggiornamento. I corsi comprendono le competenze utili per comunicare verbalmente e comprendere le azioni a livello interculturale. Si studia ovviamente la grammatica, lo sviluppo del vocabolario e la scrittura dei kanji, ma si punta anche molto sulla conversazione.

CORSO DI GIAPPONESE IN ITALIA

Sono varie le città in cui Ochacaffè è presente con sedi dei corsi: Milano, Silea (TV), Legnaro (PD), Roma, Vicenza… L’associazione è attiva da oltre quinidici anni (la durata in genere è sinonimo di qualità), e offre diversi livelli di lingua giapponese, e possibilità di affrontare tutte le capacità linguistiche (lettura, scrittura, produzione orale, ascolto). I corsi sono divisi in trimestri, ogni anno scolastico comprende 9 mesi di corso, con inizio a fine settembre o a fine gennaio.

Da non sottovalutare, i corsi patrocinati da Ochacaffè danno diritto al certificato di partecipazione che è ormai necessario per avere un visto di studio per il Giappone. Dunque non il solito “pezzo di carta” ma un importante documento per la vostra futura carriera, specie in terra nipponica.

LA SCUOLA DI LINGUE IL MULINO DI PADOVA (LEGNARO)

Attivo da oltre quindici anni, l’Istituto Il Mulino è uno dei più grossi centri privati di lingua giapponese in Italia. Offre lezioni di giapponese sia individuale sia di gruppo, per adulti e ragazzi. In media sono presenti quattro insegnanti giapponesi madrelingua, la struttura è ben attrezzata e moderna. È anche la sede della scuola dei bambini giapponesi del Veneto, dove i bambini di madrelingua giapponese che vivono in Italia si incontrano per studiare gli ideogrammi, informarsi sulla storia e la cultura del Giappone, e aggiornarsi su ciò che accade nel Paese di origine dei loro genitori. Il Mulino offre, oltre al giapponese, corsi di lingua coreana e cinese.

LEZIONI DI GIAPPONESE PRESSO LA COMUNE A MILANO

Il centro sportivo e culturale La Comune offre corsi anche di altro tipo, dalle arti marziali allo yoga. Un centro sportivo e culturale molto attivo, e i corsi di giapponese di Ochacaffè sono tra le proposte. La Comune si trova vicinissima alla stazione della metropolitana di Gambara.

IL GIAPPONESE A TREVISO AL CENTRO AREA 8, (SILEA)

Questi corsi sono organizzati presso un business centre. Si parte dal livello base ma esistono anche altri livelli (con un test gratuito chi è interessato potrà scoprire quanto sa della lingua e venire indirizzato al livello più adatto).

SCUOLE DI GIAPPONESE IN GIAPPONE

Ovviamente il posto migliore dove studiare la lingua giapponese è il Giappone. Per decidere in quale scuola andare e per preparare i documenti necessari è consigliabile chiedere l’aiuto di un esperto. L’assistenza offerta dall’associazione Ochacaffè è professionale ma gratuita: è stata la prima in Italia a fare partnership con le più importanti scuole in Giappone per far sì che accogliessero studenti di tutti i livelli, sia per brevi periodi che per corsi a lungo termine. Fra le città, le più gettonate sono Tokyo e Kyoto. Interessante la possibilità di passare il proprio soggiorno di studio vivendo con una vera famiglia giapponese.

CORSI ONLINE DI LINGUA GIAPPONESE

L’Associazione giapponese Ochacaffè ha iniziato da quest’anno ad ampliare la sua offerta di corsi di giapponese online a prezzi competitivi, mettendoci l’esperienza che deriva da 15 anni di corsi in classe. Al costo di 240 euro per 24 lezioni da 50 minuti, viene coperto un trimestre di corso di giapponese online. Tre trimestri per un anno, ad un costo orario veramente conveniente se rapportato al numero di studenti in un gruppo dei corsi di giapponese online: mai più di 6/7 persone.

Il libro di testo è stato preparato da Ochacaffè appositamente per i corsi online, dato che ancora non esistono sul mercato libri specifici per i corsi di questo tipo.

Le realtà strutturate che offrono corsi di lingua giapponese (in Italia e in Giappone) online non sono molte, soprattutto se restringiamo la ricerca ai corsi portati avanti in lingua italiana con madrelingua giapponese. Si trovano insegnanti privati per corsi su Skype, ma questi non possono offrire la professionalità di un centro specializzato.

I VANTAGGI DI UN CORSO DI GIAPPONESE ONLINE

I vantaggi di un corso online, per chi abbia un computer o un tablet e una buona linea internet, sono evidenti. Vediamone alcuni.

• Costi minori. Benzina o biglietto per i mezzi pubblici risparmiati;

• Comodità: senza stress per traffico e parcheggio, seguire la lezione dal divano in pigiama con una bella cioccolata calda sul tavolino può essere una serata piacevole molto più che davanti ad un film;

• Per uno studente timido, un corso online è la soluzione ideale;

• Possibilità di recuperare le lezioni perse: in caso di malattia o impegni più urgenti basterà avvertire l’insegnante che registrerà l’intera lezione e ve la spedirà, per vederla quando più vi fa comodo.

