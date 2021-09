Otome youkai Zakuro è un manga del 2006 della mangaka Lily Hoshino. Ad oggi sono stati pubblicati 11 volumi per un totale di 77 capitoli. Il manga è ancora in corso e sta avanzando a rilento, ma l’autrice ha dichiarato che per il momento si sta concentrando sul figlio appena nato e che appena possibile ce la metterà tutta per portare a termine l’opera. Nel 2010 è stato pubblicato un adattamento anime composto da 23 episodi, diretto dalla regista Chiaki Kon.

Trama di Otome youkai Zakuro di Lily Hoshino

Corre il periodo Meiji (1868-1912), quando il Giappone viene fortemente influenzato e cambiato dalla cultura occidentale. In questo periodo di cambiamento, spiriti (yokai) ed umani convivono. Per mantenere la pace tra le due parti viene formato il Ministero degli spiriti, che forma una squadra incaricata di mantenere l’ordine tra la popolazione. Vengono scelti tre militari umani che faranno coppia con tre ragazze youkai. I due capitani delle rispettive parti sono il militare Kei Agemaki e lo spirito volpe Zakuro. Assieme agli altri compagni, i due si imbatteranno in numerosi conflitti che vedono coinvolti umani e spiriti e cercheranno di mantenere la pace tra le due fazioni. Oltre ai problemi tra spiriti e umani, la squadra dovrà anche affrontare problemi tra loro, tra cui anche problemi di cuore.

Protagonisti

Zakuro

Zakuro è una ragazza spirito con delle orecchie da volpe sulla testa. Il suo passato è ignoto e gli unici suoi ricordi sono quelli sulla defunta madre. Il misterioso passato di Zakuro si scopre avanti nella trama, quando la sua vita verrà messa in pericolo e i suoi compagni accoreranno per salvarla. Ha un comportamento molto ostile verso gli umani e soprattutto con Kei, ma le cose cambieranno quando inizierà ad affezionarsi a lui.

Kei Agemaki

Kei è un ragazzo di bell’aspetto, molto gentile e disponibile. Ha però un grande difetto che lo limita molto nel suo lavoro: ha il terrore degli spiriti. Infatti inizialmente è terrorizzato da Zakuro e si tiene alla larga. Col tempo capirà che Zakuro è in realtà buona e che può contare sul suo aiuto.

Kemonomimi

La parola kemonomimi è un termine giapponese che serve a indicare i personaggi di anime e manga che hanno caratteristiche animalesche. In particolare persone con forma umana ma con orecchie di un qualche animale. Spesso non sono solo le orecchie ma sono compresi anche elementi come la coda, le zampe e altre parti. Esistono vari tipi di kemonomimi in base alle caratteristiche dell’animale corrispondente. I più usati all’interno dell’animazione sono i gatti detti nekomimi, i conigli o usagimimi, le volpi o kitsunemimi , come la protagonista Zakuro, e infine i cani o inumimi.

Fonti per Otome youkai Zakuro di Lily Hoshino

Internet archive, おとめ妖怪 ざくろ

Gentosha Comics おとめ妖怪 ざくろ, Zakuro

Weblio, 獣耳