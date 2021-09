Le doppiatrici di Love Live! debuttano come cantanti

Natsumi Murakami e Chiemi Tanaka, doppiatrici di Love Live! Nijigasaki High School Idol Club si lanciano come artiste con il singolo di debutto il 6 ottobre 2021. Esse hanno infatti formato un duo e lavorano con Lantis, l’etichetta musicale della Bandai Namco Arts.

Il nome del duo, Nacherry, è una fusione dei loro nomi (Natsumi e Chiemi) e rappresenta l’idea del “due in uno”, come una doppia ciligiegia. Natsumi e Chiemi sono arrivate a questo nome sulla base del desiderio di “avere doppio divertimento e supplire alle mancanze dell’altra”. Il logo è rosa, loro colore preferito, e mostra le ciliegie contenute nel loro nome.

Il duo Nacherry

Nacherry nasce dal concetto dell’emozione costante delle ragazze che sono esplicite nell’esprimere ciò che piace loro e non si dimenticano di divertirsi. Queste colorate e scoppiettanti ragazze cantano canzoni in stile rock per portare eccitante energia al pubblico.

La canzone

Il singolo di debutto si intitola Fortune Teller e uscità in digitale il 6 ottobre. La canzone è stata scritta da Maria Okada e composta da Takahiro Yamada dei grandi Asian Kung-Fu Generation. Secondo lo stile delle Nacherry, Fortune Teller è una canzone rock veloce che esprime l’idea di “essere sé stessi facendo ciò che ci piace”. Vuole incoraggiare le persone che mancano di sicurezza in sé e si preoccupano di quello che pensano gli altri.

Profili delle artiste doppiatrici di Love Live!

Natsumi Murakami

Agenzia: Yurin Pro

Compleanno: 7 settembre

Luogo di nascita: Tokyo

Passatempi: pesca, videogames

Abilità: batteria, disegno

Ruoli:

Yume Hinata in Mewkledreamy

Ai Miyashita in Love Live! Nijigasaki High School Idol Club

Ako Saotome in Aikatsu Stars!

Chiemi Tanaka

Agenzia: Sigma Seven

Compleanno: 6 ottobre

Luogo di nascita: Shizuoka Prefecture

Hobby: sauna

Abilità: canto

Ruoli:

Rina Tennoji in Love Live! Nijigasaki High School Idol Club

Ririko Oribe in Sakura Quest

Sasame Tsuji in Three Leaves, Three Colors

