Lady Snowblood e Cannibale di Kazuo Kamimura, Big X e Dust 8 di Osamu Tezuka

Esce questo mese un’opera fondamentale del maestro Kazuo Kamimura: Lady Snowblood in una nuova edizione, ma anche i volumi, fin’ora inediti in Italia, Cannibale di Yu Aku e Kazuo Kamimura e per la Osamushi Collection Big X 1 e Dust 8 di Osamu Tezuka.

Lady Snowblood di Kazuo Koike e Kazuo Kamimura

Cofanetto – 3 Volumi

Lady Snowblood, l’opera che ha conquistato l’immaginario pulp/drammatico nipponico e ispirato il film di Kill Bill di Quentin Tarantino, torna in una nuova edizione nel grande formato della raccolta dedicata a Kazuo Kamimura: il box conterrà tre volumi, due dedicati a Lady Snowblood e il terzo al sequel Lady Snowblood – La rinascita. Lady Snowblood è pura e semplice vendetta. Figlia di un uomo incastrato e tradito da pericolosi uomini di potere, Yuki è venuta alla luce nel carcere dove sua madre era stata rinchiusa e aveva subito orribili abusi. Nel suo stesso sangue scorre la furia che la renderà una killer spietata in cerca di vendetta per la sua famiglia, forte della sua bellezza, astuzia e di una superba abilità con la spada!

Cannibale di Yu Aku e Kazuo Kamimura

Volume Singolo

La storia di una ragazza che sogna di diventare la più grande star del Giappone. Disposta a fare di tutto per raggiungere il suo obiettivo, anche a divorare chiunque le si pari davanti. Yu Aku (uno dei parolieri e autori televisivi più influenti della storia giapponese) e Kazuo Kamimura, amici di lunga data, collaborano in quest’opera che esprime tutta la crudeltà e spietatezza del mondo dello spettacolo.

Dust 8 di Osamu Tezuka

Volume Unico

Durante il suo tragitto, un aereo attraversa in qualche modo il mondo degli spiriti e lì precipita, schiantandosi sulla “Montagna della vita”. L’impatto frantuma la roccia magica del monte e ne proietta le schegge nei corpi di otto passeggeri, che si ritrovano così a resuscitare. Che queste persone possano proseguire la loro esistenza viola però il disegno della Morte, che considera tutto ciò un’aberrazione e assegna a due dei passeggeri, un ragazzo e una ragazza, il compito di porre fine a queste vite “abusive”.

Se stai vivendo del tempo che non ti spetta, la Morte troverà un modo per rintracciarti e risolvere il problema, specialmente quando sei uno dei… Dust 8!

Big X 1 di Osamu Tezuka

2 Volumi – Serie Completa

Il maestro Osamu Tezuka torna a sfiorare i temi della seconda Guerra Mondiale e del nazismo questa volta nei termini di un manga che mescola azione, satira e un omaggio all’estetica dei supereroi anni ’40. Il Dr. Asagumo viene invitato in Germania per collaborare con il Reich alla ricerca di una nuova arma, il Big X. Preoccupato per i possibili effetti di tale strumento, riesce a tardarne i progressi fino al termine della guerra.

Vent’anni dopo, in Giappone, un’organizzazione neonazista recupera tuttavia il progetto di Big X e lo porta a compimento, rivelandone l’essenza: un farmaco in grado di espandere il corpo umano senza limitazioni. Toccherà al nipote di Asagumo, Akira, assumerlo e difendere la società dalle macchinazioni dei malvagi!

Lady Snowblood e Cannibale di Kazuo Kamimura, Big X e Dust 8 di Osamu Tezuka escono in Italia per J-Pop Manga. Nella collana Osamushi sono usciti anche, tra gli altri, Osaka, 1945, Vampires e Prime Rose.