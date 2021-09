La storia di Aggretsuko e di Sanrio l’azienda

Un tenero esemplare di panda rosso che parla e ha sembianze umane, si tratta della protagonista della divertente serie anime Aggretsuko (o “Aggressive Retsuko”). L’anime si è sviluppato attorno al personaggio, appunto Aggretsuko, ideato dalla Sanrio; azienda giapponese che si specializza nella creazione di personaggi e del loro merchandise.

Inizialmente la serie è stata mandata in onda nei canali tv giapponesi tra il 2016 e il 2018. In seguito nel 2018 viene lanciata su Netflix una serie tv ONA (Original Net Animation). Alla prima stagione seguono una seconda e una terza, quest’ultima uscita nell’estate del 2020. Ogni stagione è composta da 10 episodi ciascuna, con una durata di circa 15 minuti per episodio. Nonostante la data di uscita non sia ancora stata rivelata, Netflix ha confermato l’arrivo di una quarta stagione.

“Small gift, big smile”, è questo il motto della famosa azienda giapponese Sanrio, conosciuta in tutto il modo per la creazione dei suoi personaggi, come la popolarissima Hello Kitty.

La Sanrio nasce nel 1960 grazie al fondatore e attuale presidente Shintaro Tsuji. Inizialmente l’azienda era nata come industria della seta; ma a partire dagli anni ’70, la Sanrio costruisce la sua identità che la porta sulla strada del successo. Il tema centrale dell’azienda è il concetto giapponese kawaii, che può essere semplificato come “carino”, “adorabile”.

Proprio attorno a questo concetto si sviluppa il primo e più grande successo dell’azienda: Hello Kitty. Attualmente l’azienda comprende più di 400 personaggi con altrettanti prodotti, che variano da zaini e borse a peluche e oggetti per la cancelleria. Il punto forte di questi personaggi sta proprio nella loro rappresentazione. Così come Hello Kitty e Aggretsuko, la maggior parte dei personaggi è caratterizzato da un corpo piccolo con una testa enorme, con tanto di occhioni che gridano tenerezza. La maggior parte dei personaggi è infatti ispirata a piccoli animali, in modo da risultare ancora più kawaii e morbidosi. Un altro personaggio molto noto è, ad esempio, Cinnamoroll.

La Sanrio possiede al giorno d’oggi svariati stabilimenti ed è riconosciuta in tutto il mondo. Un’azienda che è stata in grado di evolversi e stare al passo coi tempi, senza mai abbandonare i suoi ideali di collaborazione. La Sanrio continua col suo solo e unico obbiettivo: rendere felici le persone anche con poco.

La trama di Aggretsuko

La storia è ambientata nel frenetico mondo di oggi, ma in una realtà in cui gli animali hanno forme antropomorfe, possono parlare e svolgere le attività quotidiane degli umani. Retsuko è un panda rosso femmina di 25 anni. Tutti i giorni si reca al suo lavoro di ufficio e tutti i giorni viene sottoposta a stress e frustrazione, dovuti agli incarichi assegnateli. Non va d’accordo neanche con i colleghi, ma nonostante ciò Retsuko esegue gli ordini in silenzio. L’unico modo in cui Retsuko riesce a sfogarsi è andare al karaoke e cantare. Retsuko cambia totalmente, quando canta tira fuori tutta la rabbia che ha dentro, diventando aggressiva, da cui il nome Aggretsuko. Con il suo carattere introverso e la sua ingenuità, Retsuko si trova ad affrontare la propria vita che le pone davanti continue sfide. La storia di Aggretsuko e di Sanrio continueranno sicuramente a farci sorridere grazie a personaggi sempre sorridenti.

