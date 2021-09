Kowloon Generic Romance. Mission: Yozakura Family

Il mese di settembre è segnato dall’arrivo di due attese serie dell’editore milanese: da casa Shueisha arrivano Kowloon Generic Romance di Jun Mayuzuki, disponibile dal 15 settembre e Mission: Yozakura Family di Hitsuji Gondaira dal 22 settembre.

Kowloon Generic Romance è il nuovo manga di Jun Mayuzuki, opera nominata al Next Manga Award, al Manga Taisho e terza classificata al Kono Manga Ga Sugoi. Nell’estremo oriente si trova la città di Kowloon con le sue torri sovraffollate, i suoi segreti e le sue folli imprese ingegneristiche: un tessuto urbano complesso e affascinante che lega a doppio filo tutti coloro che scelgono di vivere in questo luogo. Gli abitanti ne percorrono le vie in rovina abbandonandosi al ricordo e alla nostalgia di passato, presente e futuro che si mischiano insieme. Su questo sfondo Jun Mayuzuki mette in scena una storia d’amore che nasce, giorno dopo giorno, tra i due colleghi Kujirai e Kudo, due agenti immobiliari.

“Kowloon deve rimanere un posto nostalgico. Le luci sempre sfarfallanti, i vicoli che puzzano di muffa, vicini casinisti, tutto ciò non ti ispira una nostalgia sconfinata? Penso che questa sensazione sia proprio come l’amore e lo stesso vale per la gente che ci abita. Sono tutti innamorati di Kowloon… di questa Kowloon fatta di nostalgia… per questo motivo la città non cambia. Non deve cambiare. Non ha bisogno di novità.”

L’autrice si ispira alla leggendaria città murata di Kowloon, nell’omonimo quartiere della città di Hong Kong, esistita realmente e demolita negli anni ’90. Il fascino di questo insediamento urbano, spontaneo e sfuggente a ogni regolazione governativa è incredibilmente forte, specialmente per le tinte sci-fi a cui si presta.

Un’area di poco più di 2,6 ettari, 300 edifici che ospitano oltre 30.000 persone, le loro case, le loro attività commerciali, e le loro storie di tutti i giorni. Per i romantici e gli appassionati di storie d’amore, Kowloon Generic Romance è un must have per la propria libreria: il volume arriverà il 15 settembre con allegata l’esclusiva “Cartolina da Kowloon” solo per la prima edizione.

di Jun Mayuzuki 5 volumi – serie in corso. Formato – 12,4×18 – bross. con sovracc. Pagine – 208, b/n Prezzo – 6,50 €. Edizioni J-Pop Manga.

Mission: Yozakura Family di Hitsuji Gondaira è attualmente uno dei grandi successi di Shonen Jump, è stata nominata al Tsugi Ni Kuru Manga Taishō Awards 2020. Taiyo Asano è un giovane liceale dal carattere difficile, tanto da riuscire a parlare solo con l’amica d’infanzia Mutsumi Yozakura. Quando viene convocato dal vicepreside, scopre che questi è, in realtà, il fratello maggiore di lei: il primogenito della famiglia Yozakura, Kyoichiro, è attaccato in maniera morbosa alla sorella, tanto da falsificare la propria identità e la sua professione per sorvegliarla, spingendosi troppo oltre: è infatti intenzionato a ucciderlo pur di proteggere la sua sorellina. Solo tramite l’intervento di Mutsumi e della sua famiglia avrà una qualche speranza di salvarsi. Ma per farlo, dovrà metter piede nel mondo dello spionaggio e degli assassini. Riuscirà Taiyo a proteggere sia sé stesso che Mutsumi? Misteri, azione e combattimenti si mescolano alla vita scolastica di due adolescenti nel nuovo shonen di Hitsuji Gondaira che arriva in Italia dal 22 settembre in un box, limitato alla prima tiratura, contenente ben cinque incredibili gadget.

“A quel tempo ero molto più allegro di adesso, ma a quanto pare, la personalità è qualcosa che cambia con facilità quando meno te lo aspetti. In quel momento, ho imparato due lezioni. La prima è che ci si accorge del vero valore delle cose solo una volta che non le si ha più. La seconda è che le cose importanti si perdono facilmente.”

di Hitsuji Gondaira 9 volumi – serie in corso formato – 12×16,9 – bross. con sovracc. pagine – 192, b/n. Prezzo – 5,90 €. Edizioni J-Pop Manga.

