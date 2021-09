Kids on the slope, titolo originale Sakamichi no Aporon, è un manga di Yuki Kodama. Successivamente sono stati tratti due adattamenti: la serie anime nel 2012 e un film nel 2018. L’adattamento più popolare è sicuramente l’anime, che gode della sua popolarità anche grazie al regista Shinichirou Watanabe, stesso regista dell’anime Cowboy Bepop del 1998. La musica, che fa da sfondo all’anime, è affidata a Yoko Kanno.

L’anime fu molto acclamato dalla critica, sia per la sceneggiatura che per la colonna sonora. La serie si focalizza sulla giovinezza di due ragazzi e della loro passione per la musica, in particolare la musica jazz.

Trama di Kids on the slope di Yuki Kodama

La storia è ambientata nell’estate del 1966. Kaoru Nishimi è uno studente del primo anno delle superiori, che si è appena trasferito a causa del lavoro di suo padre. Fino ad allora, Kaoru era una persona seria e dal carattere molto timido e introverso, anche a causa del continuo trasferirsi. L’incontro con il compagno di classe delinquente, Sentarou, lo cambierà. Sentarou riesca a trasmettere la sua forte passione per il jazz a Kaoru, che riesce finalmente a fare quello che gli piace.

Grazie alla musica conoscono anche Ritsuko, la figlia del proprietario del negozio di dischi in cui i due, ormai amici, si incontrano spesso per suonare e imparare. La vicenda segue così la vita dei tre liceali, a cui si aggiungerà in seguito un’altra ragazza di nome Yurika, in un incrocio di emozioni che vanno dall’amicizia all’amore per arrivare ai drammi. In tutto questo fa da culla alle immagini un’importante e piacevole colonna sonora.

Personaggi di Kids on the slope di Yuki Kodama

Kaoru Nishimi

Il protagonista Kaoru, proviene da una famiglia benestante, abituato fin da piccolo a trasferirsi a causa del lavoro del padre. A causa di ciò non ha mai avuto la possibilità di stringere amicizie durature. Kaoru è un liceale che ama suonare il piano, inizialmente appassionato di musica classica, ma grazie a Sentarou si avvicinerà sempre più alla musica jazz. L’amicizia con Sentarou lo avvicinerà anche alla compagna Ritsuko, per la quale proverà sentimenti sempre più forti.

Sentarō Kawabuchi

Sentarou, di madre giapponese e padre Americano, è orfano da quando era piccolo, ed è sempre stato vittima di discriminazioni a causa delle sue origini. Anche se di primo impatto può sembrare una persona aggressiva e cattiva, è in realtà molto gentile e disponibile, pronto a difendere i suoi amici e le persone che ama. Il suo talento è suonare la batteria, cimentandosi soprattutto nel jazz, genere che ama profondamente.

Ritsuko Mukae

Una liceale e compagna di Kaoru e Sentarou. La sua famiglia possiede un negozio di dischi, che serve come luogo di addestramento per i suoi due amici. All’inizio della serie prova dei sentimenti per Sentarou, ma capendo di non essere ricambiata si rassegna e col passare del tempo si accorge dei sentimenti di Kaoru, che poi ricambierà.

Yurika Fukahori

Anche Yurika è una liceale della stessa scuola di Kaoru e gli altri. Ha un carattere molto forte ed è determinate nelle sue scelte. Un giorno un gruppo di ragazzi cerca di molestarla, ma viene aiutata da Sentarou, che si innamora a prima vista. Yurika inizierà a stringere amicizia col gruppo, ma non ricambierà mai i sentimenti per Sentarou.

Colonna Sonora di Kids on the slope di Yuki Kodama

Uno dei punti forti della serie anime è la colonna sonora. La colonna sonora dell’anime si comprende in totale 24 brani. Composta da Yoko Kanno, le musiche sono tutte accomunate e ispirate a canzoni jazz, principalmente di artisti americani del 900. La sigla di apertura è composta da Yoko Kanno e cantata da Yuki, la cantante giapponese che fa parte del gruppo rock Judy and Mary. Tra i brani di spicco troviamo “Moaning” di Bobby Timmons e Art Blakey, “Four” e “Milestones” entrambe di Miles Davis. Altra canzone familiare è sicuramente “Somedy my prince will come” di Frank Churchill; la stessa che troviamo nel capolavoro della Disney “Biancaneve”. Con un repertorio così vasto che comprende anche alcuni classici della musica jazz, Yoko Kanno ha sicuramente svolto un ottimo lavoro nel reinterpretare questi brani e ad affiancare i suoi nuovi adattandoli alla trama.

Ne esiste anche la versione drama, live action, di grande successo.

