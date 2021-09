Keiko – ex Kalafina – pubblica nuova musica

Precedentemente membro delle Kalafina, il popolare trio femminile prodotto da Yuki Kajiura sciolto in marzo del 2019, la cantante giapponese Keiko ha pubblicato il nuovo singolo Nobody Knows You il 15 settembre. Keiko, ex Kalafina, torna sulle scene dopo il suono doppio singolo datato 10 marzo, intitolato Sakura wo Goran/Waratte Yaru.

Il nuovo disco di Keiko – ex Kalafina

Su Nobody Knows You Keiko crea un fantastico mondo sonoro sorretto da un’atmosfera di tristezza e dolore. La linea melodica esprime la forza interna del cuore, ed è realizzata da una imponente performance vocale che potrebbe venire solo da un’artista come Keiko, con la sua esperienza musicale. Il risultato è una canzone con un senso di bellezza duraturo. La pubblicazione digitale di Nobody Knows You è accompagnata da un’immagine e da una foto del profilo della cantante che mostrano una graziosa Keiko in un classico bianco e nero.

Commento di Keiko

“Quando ho iniziato la mia carriera solista avevo una vaga nozione del fatto che volevo cantare una canzone ‘dark’, e questa è la canzone che ho scelto. Nobody Knows You contiente un messaggio sull’evere la fiducia in sé stessi per vivere la vita a modo proprio, in qualsiasi situazione. In un’epoca in cui ci viene richiesto di mitigare le nostre emozioni, voglio dare valore alla libertà senza prezzo di commuovere il cuore tramite il canto”.

Video Musicale di Nobody knows you

Il video musicale per Nobody knows you è stato pubblicato assieme alla canzone.

In Giappone Keiko ha anche annunciato che si esibirà in una serie di concerti per tre mesi consecutivi nel distretto di Tokyo Shibuya, da ottobre a dicembre 2021. Non vediamo l’ora che la talentuosa cantante giapponese Keiko possa esibirsi nuovamente davanti ai fan di tutto il mondo, come ha fatto con le Kalafina.

Profilo di Keiko – ex Kalafina

Come membro del trio di cantanti Kalafina, prodotte da Yuki Kajiura, Keiko ha debuttato su disco nel gennaio del 2008 con Oblivious. Oblivious era la ending del lungometraggio anime Kara no kyokai (空の境界, “Il confine del vuoto”), presto seguita dalle canzoni per anime per la TV come Puella Magi Madoka Magica e Fate/Zero, ma anche per il programma educativo storico Rekishi Hiwa Historia prodotto dalla TV pubblica giapponese NHK.

La produttrice Yuki Kajiura ha permeato la musica delle Kalafina con un suono ricco e con voci corali espressive al massimo. Il loro stile artistico e carico di storie è diventato popolare non solo in Giappone ma anche nel resto del mondo. Le Kalafina hanno sin da subito portato i loro concerti all’estero, con un evento anime a Boston nel 2009 e altri spettacoli a Los Angeles, Chicago, Singapore, Malaysia, Germania, Jakarta, Tailandia. I loro concerti da headliner sono arrivati fino a Taipei, Shanghai e Hong Kong.

Keiko ha iniziato la sua carriera solista il 16 aprile 2020.

Informazioni sull'uscita discografica

Nuovo singolo digitale ‘Nobody Knows You’ Download e streaming

DVD/Blu-ray ‘KEIKO Live K002 **Lantana*Saita yo**’

Teaser video

Album di debutto 'Lantana'

Download e streaming dell’album

Anteprima video

Video precedenti

