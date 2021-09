Il gruppo idol Cho Tokimeki♡Sendenbu esplode con 20 milioni di visualizzazioni

Il gruppo idol Cho Tokimeki♡Sendenbu raggiunge le 20 milioni di visualizzazioni per la canzone Suki! e arriva primo nelle classifiche settimanali di TikTok in Corea del Sud.

Suki!, la canzone delle sei ragazze che formano il gruppo idol Cho Tokimeki♡Sendenbu, continua la propria corsa sul social TikTok.

La canzone Suki!

La parola suki significa mi piaci, o ti amo in giapponese. Può essere ascoltata 114 volte nel testo della canzone. Questo, assieme al ritornello accattivante e ad una coreografia super kawaii che include la forma del cuore realizzata con le mani, ha innescato un nuovo boom su TikTok. Le visualizzazioni cumulative del video infatti hanno superato i 20 milioni, portando il gruppo ad essere tra i video più visti in Corea del Sud a settembre. Le Cho Tokimeki♡Sendenbu sono un argomento trend sui social e la popolarità di queste idol ha raggiunto un pubblico immenso, in Giappone tanto quanto in Corea del Sud.

Video musicale di Cho Tokimeki♡Sendenbu / ‘Suki! ~Cho ver~’

Dal 29 settembre una versione della canzone intitolata Suki! ~Cho ver~ sarà inclusa in un nuovo mini album, intitolato Suki Suki Suki Suki Suki Suki! Correte a vedere il video e ad ascoltare il mini album, in cui ognuna delle sei ragazza esprime il proprio personale suki.

Profilo del gruppo idol Cho Tokimeki♡Sendenbu

Il gruppo idol Cho Tokimeki♡Sendenbu è formato da sei idol e prodotto dalla Stardust Promotion, agenzia anche di talenti come le Momoiro Clover Z e Shiritsu Ebisu Chugaku. Si sono formate il 11 aprile 2015 come Tokimeki♡Sendenbu e cambiano nome in Cho Tokimeki♡Sendenbu il 1 aprile 2020. La loro filosofia è “Cantare ancor oggi attraverso la campagna, attraverso i monti, per promuovere qualcosa di gioioso!”. Il loro motto è “Agganciandosi al tuo cuore ♡”.

Informazioni sulla pubblicazione

Artiste: il gruppo idol Cho Tokimeki♡Sendenbu

Formato: Mini-album

Titolo: ‘Suki Suki Suki Suki Suki Suki!’

Data di pubblicazione: September 29, 2021

Link per il download e streaming

