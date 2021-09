Fumetti in uscita a settembre 2021 per J-Pop ed Edizioni BD

La fine dell’estate è alle porte ma settembre porta con sé tante novità per Edizioni BD e J-POP Manga. Fumetti in uscita: Kowloon Generic Romance, Mission: Yozakura Family 1, Il Terzo Occhio – Osamushi Collection, Josèe, la tigre e i pesci, L’Orda, Book Tour – L’autore incontra il suo pubblico, Hexed 2 e tanti altri!

1 settembre

L’1 settembre continua la poetica avventura ambientata nel mondo steampunk di Beyond the Clouds, e quella post-apocalittica di Tsugumi Project! Ma non solo, dal primo settembre saranno disponibili anche Blue Period 7, Game of Familia 3, So, I’m a spider, so what? 8, Metamorfosi 4 e Lady Oscar Collection – Le rose di Versailles vol.8

8 settembre

L’8 settembre arriva il penultimo volume di Hell’s paradise – Jigokuraku 12. La battaglia finale è in fermento e Gabimaru e i suoi compagni dovranno affrontare i nemici più temibili e le scelte più difficili se vogliono riuscire a lasciare il Nirvana incolumi. Continuano anche: Black Jack 3 – Osamushi Collection, I diari della speziale 3, Super HxEros 8 e Dead Tube 16.

15 settembre

Per J-POP manga, arriva il 15 settembre il titolo nominato ai premi Kono Manga Ga Sugoi nel 2020 e Tsugi Ni Kuru Manga Taisho Awards nel 2021, Kowloon Generic Romance 1. Uno slice of life ambientato in una delle zone più malfamate ma anche più celebri di Hong Kong: la città murata di Kowloon, un angolo oscuro dell’estremo oriente. Un luogo che sfida l’immaginazione, i cui numerosi abitanti vivono abbandonandosi alla nostalgia per le strade in rovina in cui si intrecciano passato, presente e futuro. In allegato solo per la prima edizione l’esclusiva Cartolina da Kowloon in omaggio.

Continuano inoltre: Kingdom 48, La finestra di Orfeo 4, La Regina d’Egitto 8 e Bird of Shangri-La 2.

22 settembre J-Pop

Il 22 settembre sarà disponibile l’attesissimo shonen sullo spionaggio di Shueisha, Mission: Yozakura Family 1. Un’originale commedia nominata al Tsugi Ni Kuru Manga Awards 2020. Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica persona con la quale riesce a parlare è la sua amica, Mutsumi Yozakura, l’ultima discendente di una famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi finisce nei guai, toccherà a Taiyo salvarla: ne sarà in grado? Mission: Yozakura Family 1 sarà disponibile nell’esclusivo First Mission Pack, un box contenente il primo volume, e ben cinque specialissimi extra! Tornano Hanako e Nene con Hanako-kun: i 7 misteri dell’Accademia Kamome 11 che sarà disponibile in un’edizione regular e una variant davvero speciale che avrà in allegato il Ghost Hotel’s Cafe Picture Book, un inedito volume a colori di 32 pagine (al prezzo di € 9,90).

Per gli amanti dello yaoi, arriva Obsessed with a Naked Monster di Ogeretsu Tanaka. Un nuovo capitolo per i protagonisti di Love Whispers, Even in the Rusted Night e The Proper Way to Write Love! Obsessed with a Naked Monster sarà disponibile anche in una versione Deluxe con il volume extra, Azami – Il cardo (regular € 6,90 – variant € 8,90).

Il 22 settembre arriva in tutti gli store il manga Josèe, la tigre e i pesci di Seiko Tanabe: Tsuneo è uno studente universitario e Josee, che usa questo nome fittizio ispirandosi alla protagonista del suo libro preferito, una ragazzina che raramente esce di casa da sola a causa dell’incapacità di camminare causata da una paralisi cerebrale. I due si incontrano per caso quando Tsuneo, camminando per la città, salva Josee da un incidente mortale. Stringendo amicizia con la ragazza e la nonna, Tsuneo riuscirà piano piano a farsi strada nella vita della ragazza, riuscendo ad abbattere i muri in cui lei stessa si è rinchiusa.

22 settembre Edizioni BD

Per Edizioni BD, arriva la commedia dark kafkiana di Andi Watson (nominato più volte ai premi Eisner e Harvey), Book Tour – L’autore incontra il suo pubblico. Dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo, G. H. Fretwell, uno scrittore inglese di basso livello, si imbarca in un tour promozionale. Nulla sta andando secondo i piani e il suo viaggio si trasforma gradualmente in un incubo. Quando la polizia vuole fargli alcune domande su una misteriosa scomparsa, i guai di Fretwell sono solo all’inizio. Il 22 settembre sarà inoltre in libreria, fumetteria e tutti gli store online un nuovo titolo made in Aftershock Comics, L’Orda di Marguerite Bennet, acclamata sceneggiatrice di Batwoman e X-Men, e Leila Leiz. Un appassionante racconto gotico incentrato sul difficile rapporto madre e figlia, reso ancora più complicato da una collezione di cianfrusaglie che “possiede” la casa di famiglia… e i suoi abitanti.

Altri fumetti in uscita: Golden Kamui 24, Danmachi Novel 11 e Hexed 2.

29 settembre

Il 29 settembre sarà disponibile un nuovo volume della Osamushi Collection: Il Terzo Occhio (titolo originale Mittsume ga tooru). Hosuke Sharaku è un ragazzino con personalità multiple che deve affrontare misteri, avventure e problemi per scoprire il mistero che circonda la sua nascita e le sue origini. Per farlo, indagherà sulle misteriose rovine che una civiltà perduta da tempo chiamata i Tre Occhi hanno lasciato nascoste per tutto il globo.

Il 29 settembre arriva in libreria, fumetteria e tutti gli store online il primo numero di Jealousy di Scarlet Beriko, autrice dell’amato Jackass!: una nuova saga Boy’s Love in salsa crime. Sarà inoltre disponibile il volume singolo Yondaime – La storia di Tatsuyuki Ooyamato, il sequel da cui è nata la storia di Jealousy.

Continuano Komi can’t communicate 10, Zombie 100 – 4, Land of the lustrous 9. Il 29 settembre torna interamente disponibile Tokyo Revengers, dal vol. 1 al 6, e dovrete spettare pochissimo per il settimo volume: Tokyo Revengers 7 sarà in libreria, fumetteria e negli store dal 4 ottobre. Per Edizioni BD si conclude il viaggio di Lucifer, la misteriosa ladra sovrannaturale, protagonista della saga di Hexed, con il secondo volume.

Fumetti in uscita, le ristampe

Tokyo Revengers, dal vol. 1 al 6

The Promised Neverland 03

Rent A Girlfriend 1-2

Your Name Another Side: Earthbound – Manga 1-2

Your Name – Manga 1 a 3 oppure Your Name – Manga Box Vol. 1-3

The Promised Neverland Novel 1 – Una Lettera Da Norman

The Promised Neverland Novel 2 – La Canzone Dei Ricordi

Ano Hana 1 a 3

The Promised Neverland – Grace Field Collection Set 1 (Novel 1 + Vol. 14)

The Promised Neverland – Grace Field Collection Set 2 (Novel 2 + Vol. 18)

Il Bisturi e La Spada 1 – Osamushi Collection

