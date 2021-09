Cofanetto del manga Josée, la Tigre e i Pesci di Seiko Tanabe e Nao Emoto

L’editore J-POP Manga porta per la prima volta in libreria, fumetteria e negli store online il cofanetto completo di Josée, la tigre e i pesci di Seiko Tanabe trasposto in manga con i disegni di Nao Emoto. Un elegante cofanetto da collezione con la miniserie completa di entrambi i volumi sarà in vendita dal 22 settembre.

Seiko Tanabe ci racconta una coinvolgente storia di amicizia che va oltre le differenze. Tsuneo è un giovane universitario, mentre Josée una ragazza in sedia a rotelle che esce raramente di casa e usa questo nome fittizio per presentarsi, nome preso alla protagonista del suo libro preferito. I due si incontrano-scontrano quando Tsuneo salva la giovane da un incidente che poteva rivelarsi fatale. L’amicizia con Josée e sua nonna lo porterà sempre più nella vita della ragazza, liberandola dal guscio in cui lei stessa si è rinchiusa.

Il film d’animazione

Una toccante amicizia, la cui storia è stata trasposta nell’adattamento anime Josée, la Tigre e i Pesci di Kotaro Tamura dallo studio Bones, pluripremiato dalla critica giapponese e che si prepara ad arrivare al cinema in Italia grazie ad Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, in un evento speciale il 27, 28 e 29 settembre.

Nominato come “Miglior film d’animazione” al Japan Academy Film Prize, è stato il film di apertura al Festival Internazionale del film d’animazione di Annecy e di chiusura del Festival internazionale del cinema di Busan. Kotaro Tamura (regista della serie Noragami e assistente alla regia di Wolf Children) fa il suo debutto alla regia cinematografica con una sceneggiatura scritta da Sayaka Kuwamura (Strobe Edge, Drive).

Il disegnatore di manga Nao Emoto (Savage Season) si è occupato dell’ideazione dei personaggi, mentre Haruko Iizuka (Horimiya) ha curato character design e direzione generale delle animazioni. Le musiche del film sono di Evan Call (Violet Evergarden) e le canzoni di Eve, che vanta un totale di circa 500 milioni di visualizzazioni di video musicali e ha un talento in grado di ritagliare con parole semplici e melodie sofisticate i dolori e le gioie di tutti i giorni.

Il romanzo

L’adattamento in prosa di Josée, la Tigre e i Pesci, il racconto originale di Seiko Tanabe del 1985 raccolto in un volume unico, sarà disponibile per JPOP Manga a ottobre.

Sinossi del manga Josée, la tigre e i pesci

Tsuneo, giovane studente universitario, incontra per caso Kimiko, una ragazza colpita da paralisi cerebrale che non può più muovere le gambe e non uscirebbe neppure di casa se non fosse per le cure di sua nonna. Con la sua caparbia dolcezza, Tsuneo cercherà pian piano di instaurare un rapporto con Kimiko, aiutandola a uscire dal guscio nel quale si è chiusa per colpa della disabilità. Un racconto tenero e commovente considerato in Giappone come un vero e proprio classico e che ha ispirato due film live action, il più recente nel 2020, e un imminente anime dello Studio Bones (My Hero Academia).

Il manga Josée, la Tigre e i Pesci Vol. 1-2

Di Seiko Tanabe, Nao Emoto. Serie Completa in 2 Volumi con formato – 12X16,9 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 212, B/N Prezzo – 13,80 €

Anime Factory presenta: Josèe, la tigre e i pesci

Editore J-Pop Manga