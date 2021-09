Classifica – Migliori Anime Estivi 2021

La stagione estiva si sta lentamente concludendo, ma ovviamente non mi riferisco alla stagione metereologica! XD Che mi stia forse riferendo ai Migliori Anime Estivi 2021? Chi lo sa?!?

Già, la stagione degli anime nipponici di quest’anno è stata pregna di serie interessanti e movimentate, ma anche di FLOP assurdi… per cui ecco a voi una classifica dei Migliori Anime Estivi 2021 e dei Peggiori Anime Estivi 2021 in varie categorie!!! XD

Migliori Animazioni

1 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S

Kyoani non si scompone mai e riesce, dopo tante piccole caramelle in pochi minuti di animazione regalate nella stagione precedente, a offrire un prodotto secondo i loro standard di bellezza e perfezione. Animazioni sempre di ottimo livello e standard davvero molto alti considerando la situazione delle animazioni nella media delle serie stagionali. Le scene tranquille sono ricche di espressioni facciali e di movimenti anche minimi ed espressivi, quelle di azione sono rese davvero in maniera fenomenale, lasciando sempre lo spettatore a bocca aperta di fronte a tale bellezza! Ovviamente trovate prima e seconda serie su Crunchyroll!

2 – Heion Sedai no Idaten-tachi

Anche lo studio MAPPA non è certo da meno, dimostrando quanto riesce ad essere concreto e allo stesso tempo sperimentale, con una serie completamente fuori da ogni schema logico, con protagoniste delle divinità. Le scene di azione sono davvero fighe, senza parlare delle scene più sanguinolente, con sbudellamenti e squartamenti come se non ci fosse un domani! XD

3 – Sonny Boy

Madhouse… ho detto già tutto. Ancora una volta abbiamo sotto gli occhi un anime sperimentale, con una storia visionaria e uno stile sia di animazione che registico che riesce a dipingere al meglio le assurde storie narrate episodio dopo episodio, tra una lacrima e una risata. Lo stile grafico potrebbe non piacere a tutti, ha un tratto no in linea con lo stile delle serie attuali, ma più affine a quello di qualche decennio fa, ma forse proprio per questo mi ha attirato questa sua particolarità, creando un effetto nostalgia.

Miglior Animazione in CG

1 – Shinigami Bocchan to Kuro Maid

J.C. Staff ci offre questa serie completamente in CG, anche se in diverse scene mostra un po’ di legnosità, riesce a farsi vedere tranquillamente ed è godibile anche per chi non apprezza questo nuovo genere di animazione.

2 – Scarlet Nexus

Non ci vuole tanto ad avere begli scontri in CG per una serie che deriva da un videogioco prodotto dalla Bandai! XD La Sunrise riesce a ottenere buoni risultati con una CG accattivante, con scambi ben realizzati tra le scene in CG e quelle in animazione classica.

3 – Meikyuu Black Company

SILVER LINK. con questo divertente adattamento riesce a sfruttare al meglio scene di azione in CG, oltre alla seconda sigla finale, con due simpatiche ballerine provette e il loro scambio fluido dall’una all’altra.

Peggiore animazione & Animazioni in CG

1 – Getter Robo Arc

Un flop assurdo sia per quanto riguarda la CG che l’animazione classica. La serie è strapiena di scene in computer grafica e scontri, ma la maggior parte sono a un livello inferiore a quello che potremmo vedere in qualsiasi video gioco gratuito per smartphone! L’animazione classica però non è da meno, con scene animate coi piedi e disegnate peggio. La speranza dei fan di Getter è stata tradita, per fortuna almeno le sigle sollevano sempre il morale prima e dopo la visione! Peccato perchè il manga di Getter Robo Arc era figo! Se non credete alle mie parole, andate a vederlo con i vostri occhi sul canale Youtube di Yamato Video!

2 – Deatte 5-byou de Battle

Anche questa serie pregna di scontri e colpi di scena di mazzate e ingegno è stata abbastanza rovinata da un management indegno per le aspettative. Scelta delle sigle molto belle, ma nel mezzo vi aspetta solo l’orrore. Le scene in CG sono davvero brutte, sia quando si combatte contro dei mostri orribili, sia quando ad essere animati sono i personaggi (tra cui il mid-boss di questa prima stagione, sempre che decidano di farci una seconda).

3 – 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru S2

Anche questa serie, ricca di combattimenti e scontri, non riesce a farsi valere, sia per quanto riguarda le animazioni, che per quanto riguarda le scene in CG, che almeno grazie al cielo sono poche. Le animazioni spesso sono scattose, minimaliste e anche i disegni spesso hanno un calo di qualità. Non che la prima stagione fosse chissà a quali livelli, ma sembra quasi che lo studio sia soddisfatto di questo livello di sufficienza, come uno studente che non si impegna abbastanza, perché gli basta avere una media tra il 5 e il 6.

Miglior Isekai

1 – Meikyuu Black Company

La scelta di questo primo posto era alta… perché TenSlime è sempre TenSlime, ma devo dare atto che è stata sicuramente la serie più divertente di questa stagione. Vedere il protagonista sempre messo alle strette e affrontare la vita in maniera aggressiva e assolutamente ottimista (direi decisamente troppo) ti fa godere al meglio tutte le disavventure che è costretto ad affrontare! XD

2 – Tensei shitara Slime Datta Ken S2 P2

Secondo meritatissimo posto per la seconda parte della seconda serie di TenSlime con un Limuru ormai consacrato Re dei Demoni contro il Re dei Demoni Clayman, uno sporco marionettista che dall’inizio della serie ha cercato in tutti i modi di distruggere il piccolo slime, senza davvero sapere contro chi stava combattendo. Nonostante si conosca già cosa succederà, se si è letto il manga pubblicato da Edizioni Star Comics col titolo di Vita da Slime, è davvero un piacere vedere il tutto animato, soprattutto gli splendidi scontri finali. Ora attendiamo il film!

3 – Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

J.C. Staff non è riuscita in questo caso a soddisfare le aspettative che covavo riguardo a questa serie. Le animazioni sono nella norma, senza spingersi troppo oltre e restando in una media affermata. Nonostante tutto la serie è molto interessante, soprattutto visto che il protagonista non ha un potere uber cheattoso, con cui soverchi ogni avversario, anzi, se non avesse uno stuolo di eroine e cavalieri a difenderlo nelle situazioni più complicate finirebbe all’altro mondo in pochi secondi!

Peggior Isekai

1 – Seirei Gensouki

Anche se c’è un abbondante numero di isekai in questa stagione, posso dire che il peggiore è decisamente questo. Le animazioni non sono un granché, inoltre anche la storia non è troppo accattivante, con un protagonista che passa da una situazione a un’altra senza troppe pretese e senza un vero fine. Una specie di Kirito (si veste come lui e ha pure lo stesso doppiatore), che se ne va in giro a fare il figo con uno stuolo di ragazze che gli muore dietro a cui lui non rivolge che classica gentilezza, senza fare una scelta ben precisa. Qua siamo a livelli di tonnaggine OVER 9000!!!!

Miglior Commedia/Dramma

1 – Kageki Shoujo!!

Avevo già visto serie riguardo al teatro, ma devo ammettere che questa le supera decisamente tutte. Una protagonista che impatta tantissimo e le sue compagne di classe che episodio dopo episodio ci vengono sviscerate e presentate con vari drammi e non come le solite macchiette dai caratteri preimpostati. Una serie che fa ridere e anche versare qualche lacrimuccia.

2 – Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… X

Torna (ba)Katarina e il suo stuolo di pretendenti che continua a infoltirsi di maschi, femmine e persino esseri magici! XD Katarina è così tonna che i protagonisti devono davvero mettercela tutta e palesare i sentimenti che provano per lei, con effetti piuttosto plateali, per farle capire che sono innamorati di lei. Tante risate e fraintendimenti assicurati! ^_-

3 – Shinigami Bocchan to Kuro Maid

Cosa c’è di più tenero di questa serie animata, con i protagonisti innamorati l’uno dell’altra e che non possono neppure sfiorarsi, giacché il giovane duca è stato maledetto da una strega e uccide ogni essere vivente che tocca o che dovesse malauguratamente toccarlo. Nonostante le premesse molto drammatiche, molto divertenti i continui tentativi di Alice di indurlo in tentazione con le sue avanches!

Regia: i Migliori Anime Estivi 2021

1 – Heion Sedai no Idaten-tachi

Come ho già detto su, per le animazioni, la regia di questa serie mi ha colpito al cuore già dal primo episodio con una scena terribile proprio alla fine del primo episodio, che invece viene prodotta in una maniera quasi comica! Ho trovato anche divertente come gli spiegoni nei primi episodi vengano mandati al velocizzatore, per risparmiare tempo per le scene d’azione. XD

2 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S

Ovviamente Kobayashi S2 non poteva mancare sul podio, visto che regia e animazioni della serie seguono livelli molto alti, e nonostante sarebbe uno slice-of-life, riesce in questa stagione a raggiungere una profondità unica, sia per quanto riguarda le tematiche che per il taglio registico con cui vengono presentate.

3 – Kageki Shoujo!!

Splendida regia anche per Kageki Shoujo!!, che riesce a intrigare lo spettatore, facendo ogni volta venir voglia di vedere l’episodio successivo e capire come andrà avanti la storia. La narrazione e il taglio della regia presentato ha un ottimo ritmo, non essendo mai troppo lenta o veloce.

Peggior Regia

1 – Peach Boy Riverside

Una reinterpretazione in chiave fantasy del mito di Momotaro… Io davvero non capisco che diavolo aveva in mente il regista… sembra quasi che abbia deciso di mettere gli episodi a caso, senza un filo temporale logico… ci sono dei veri e propri salti temporali di cui non comprendo affatto l’esistenza… poi si ritorna indietro al punto precedente, poi si salta di nuovo… ma così come faccio a godermi la storia se mi spoileri cose che poi vedrò fra tre episodi?!?!?!?! Ma era così anche il manga originale da cui la serie deriva? Questo è stato il motivo principale per cui l’ho droppato! XD

Migliore sigla di anime (opening)

1 – Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S

La sigla preparata da Kyoani è uno splendido connubio di tante idee registiche già utilizzate in passato, dalla focalizzazione in primissimo piano di Nichijou ai balletti delle protagoniste alla Haruhi Suzumiya. Inoltre il duetto di Fhana è splendido e la sigla esplode di note allegre, cambi di ritmo e scene che spoilerano il contenuto della serie! XD

2 – Deatte 5-byou de Battle

Nonostante per animazioni la serie non si sia fatta valere, la sigla è davvero figa, più per la componente melodica, molto veloce e rockeggiata, come dovrebbe essere una opening che si rispetti. L’inizio con il countdown cinematografico è davvero azzeccato per una serie simile (il titolo della serie è proprio “Combattimento a 5 secondi dall’incontro”), e la regia ovviamente ci presenta tutti i vari personaggi della serie e i loro antagonisti in maniera molto dinamica.

3 – Meikyuu Black Company

Con un ritmo molto funky, si apre la sigla di questa divertentissima serie isekai. Vengono presentati i vari protagonisti e coprotagonisti della serie, facendo subito capire cosa ci si aspetta, tante risate e assurdità magistrali! XD

Migliore sigla finale di anime (ending)

1 – Getter Robo Ark

Perdonatemi davvero se piazzo Getter al primo posto, ma davvero, sentire le sigle dei JAM Project che hanno accompagnato le avventure della Getter Saga in animazione nel corso degli anni in versione rifatta, unite ad una sapiente scelta di vignette originali del defunto sensei Ishikawa, per me ha un effetto nostalgia assurdo… Inoltre, la serie ha diverse sigle finali, che seguono i vari archi narrativi della Getter Saga, il che impreziosisce ulteriormente la scelta di questo primo posto.

2 – Heion Sedai no Idaten-tachi

Devo ammettere che inizialmente questa sigla mi sembrava inascoltabile, poi devo ammettere che la mitragliatrice umana di parole rapidissime della prima parte rappata mi ha catturato. La melodia ha toni molto alti e gradevoli e mostra visivamente tre coprotagoniste della serie (che dovrebbero essere le nemiche dei protagonisti XD) in un semplice scenario di vita di tutti i giorni… tre amiche che escono a fare compere per divertirsi. Davvero molto carino.

3 – Meikyuu Black Company

Molto carina questa ending, il cui video inizialmente era un po’ statico, ma una volta inserito un certo personaggio, gli è stato fatto un restyling con Rim e il Re dei Demoni che ballano allegre sulla voce che sembra simile a quella del doppiatore di Wanibe! XD

Peggior Sigla Opening/Ending

1 – Sonny Boy

Chiudiamo la classifica dei Migliori Anime Estivi 2021 con la sigla di Sonny Boy. Devo ammettere che la sigla di Sonny Boy non è male, ma purtroppo se vogliamo considerarla una sigla di apertura o chiusura… no, dai… praticamente nulla… c’è solo la base musicale, orecchiabile certo, ma priva di alcun elemento visivo, che accompagna i titoli di coda in bianco su sfondo nero. Minimalismo allo stato puro!

Che ne dite di questo articolo sui Migliori Anime Estivi 2021?!? Siete d’accordo?