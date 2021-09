Chihayafuru e il gioco del karuta

Chihayafuru è un manga giapponese di Yuki Suetsugu. Il primo volume del manga è stato pubblicato nel 2007 ed è ancora in corso, con ad oggi 237 capitoli pubblicati. La prima stagione dell’adattamento anime, prodotta da Madhouse, è andata in onda nel 2011 e sono poi seguite una seconda e una terza stagione.

Trama di Chiayafuru

Chihaya Ayase è una ragazzina che trascorre la sua vita aiutando la sorella nella carriera da modella. Chihaya non è mai stata in grado di sviluppare una sua passione o dare spazio ai suoi interessi, ma le cose cambiano quando incontra Arata, un nuovo studente trasferitosi nella sua scuola. Chhaya stringe un forte legame di amicizia con Arata, il quale la introduce al gioco del karuta. La ragazza sviluppa così l’interesse nel gioco del karuta, tanto che decide di diventare la più forte giocatrice del Giappone. Chihaya cresce e arriva alle superiori dove, assieme ai suoi amici di infanzia, decide di formare il club di karuta. Inizia così il suo viaggio per diventare la miglior giocatrice di karuta e per raggiungere il suo amico Arata, ormai un asso del karuta.

Il gioco del karuta

Il termine “karuta” deriva probabilmente dal portoghese e indica un gioco di carte da tavolo. I primi contatti tra Portogallo e Giappone sono avvenuti attorno al XVI° sec. e fra i vari scambi culturali è avvenuto anche lo scambio di carte fatte di carta, appunto le karuta. In portoghese il termine significa “carta quadrata” e il suo utilizzo fu presto diffuso in tutto il Giappone.

Il gioco si compone di due giocatori, seduti uno di fronte all’altro, e un lettore e delle carte. Le carte sono poste davanti a loro in ordine sparso e su di esse sono scritti dei pezzi di poesie. Il lettore ha il compito di leggere l’inizio delle poesie e i giocatori devono individuare il seguito delle poesie tra le carte disposte davanti a loro. È una corsa contro il tempo; il giocatore deve essere più veloce dell’avversario e prendere la carta che continua la poesia iniziata dal lettore. Il gioco prosegue fino all’esaurimento delle carte, vince il giocatore che è riuscito ad aggiudicarsi più carte. Il gioco può sembrare facile, ma in realtà richiede molta concentrazione e rapidità, nonché una buona memoria, dato che i giocatori devono imparare a memoria le poesie.

Chihayafuru e il gioco del karuta

Esistono due tipi di karuta: l’irhoa karuta e l’uta karuta. Il primo è la versione più semplificata, che solitamente viene usata per i principianti e si compone di proverbi, mentre il secondo è più complicato ed è composto da poesie, prevalentemente risalenti al periodo Heian (794-1185).

La serie di Chihayafuru ruota quindi attorno al karuta; gioco di carte che assomiglia a una versione più antica dell’attuale gioco del memory . Allo stesso tempo, la trama riesce anche a raccontare le vicende di Chihaya, le gioie e i drammi della sua vita, rendendo la serie un’opera completa.

