Basilisk: i segreti mortali dei ninja, conosciuto semplicemente anche come Basilisk, è un manga giapponese scritto da Masaki Segawa e pubblicato nel 2003. L’autore si è basato sulla trama del romanzo del 1958 “The Kouga ninja scroll” di Futaro Yamada. Il manga è stato molto acclamato, ha venduto molte copie e si è persino aggiudicato importanti premi. In seguito, nella primavera del 2005, viene pubblicato un adattamento anime da parte dello studio Gonzo composto da 24 episodi.

Trama di Basilisk: i segreti mortali dei ninja

Ci troviamo nel Giappone medioevale del periodo Edo (XVII° sec.), quando le lotte fra clan erano appena terminate. I clan di Iga e di Koga sono stati in conflitto tra loro per più di 400 anni; finalmente si raggiunge la tregua e la guerra terminata con un accordo di pace. Visto il periodo di tranquillità, entrambi i capi dei due clan decidono di sposarsi.

La pace viene però interrotta dallo shogun Tokugawa Ieyasu, capo di stato in quel momento. Lo shogun, per scegliere a quale dei suoi due figli cederà il suo posto, decide di organizzare una lotta tra i due clan. Al figlio primogenito viene assegnato il clan Iga, mentre al secondogenito il clan Koga. Il clan vincitore assicurerà la successione al figlio corrispondente ed entrerà nelle grazie dello shogun. La lotta tra i due clan prevede che 10 ninja di ciascun clan si affrontino fino alla morte, entro una data di scadenza. Il clan con meno perdite sarà nominato vincitore.

La storia è piena di combattimenti e scene brutali, non adatte ai più deboli di stomaco. Vengono mostrate le atrocità della guerra e di fino a dove l’uomo è disposto a spingersi pur di ottenere gloria e potere. A questa tragicità si affianca però una difficile storia di amore, tra due membri dei due clan, che cercheranno di porre fine alla guerra.

Il periodo Edo in breve e il termine shogun

La storia di Basilisk si basa in parte su fatti storici realmente accaduti. Sebbene non sappiamo se la lotta tra i due clan sia veritiera o meno, sappiamo che i clan Iga e Koga erano famiglie composte da ninja, così come sappiamo che lo shogun Tokugawa Ieyasu è veramente esistito.

La parola shogun, che significa generale, nasce quando la classe militare riesce a usurpare il trono dell’imperatore intorno al XIV° sec. e prendere il potere. L’imperatore assume solo ruolo simbolico e il controllo del Paese passa allo shogun; il nuovo capo di governo. Lo shogun è a capo del bakufu, ovvero il suo governo. Nel 1603 Ieyasu riesce a ricevere la nomina di shogun e stabilisce la capitale a Edo, l’attuale Tokyo, inaugurando così l’inizio del periodo Edo. Grazie ai Tokugawa, dopo un lungo periodo di guerre, si ha finalmente un periodo di pace. Sempre grazie ai Tokugawa Edo acquista sempre più popolarità, diventando una delle più grandi metropoli del mondo di allora.

Col tempo i Tokugawa saranno sconfitti e il potere passerà di nuovo in mano all’imperatore, ma loro manterranno sempre una grande influenza politica. Con la sconfitta dei Tokugawa nel 1868, termina anche il periodo Edo, che lascia spazio ai successivi decenni di innovazione del periodo Meiji.

Fonti

