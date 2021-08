Weathering with you (天気の子= Tenki no Ko) è il più recente capolavoro, uscito nel 2019, di Makoto Shinkai, lo stesso regista del famoso film Your name. Il film anime si basa sull’incontro di due adolescenti a Tokyo, che si svilupperà grazie alla fantasia, l’amore e l’amicizia. Il film è stato molto apprezzato dalla critica, finendo per aggiudicarsi numerosi premi. La colonna sonora è prodotta dalla rock band giapponese Radwimps, con cui Makoto Shinkai aveva già lavorato in precedenza.

Makoto Shinkai

Makoto Shnkai è un regista di animazione giapponese, nato a Nagano nel 1973. Grazie al suo spiccato talento come regista e alle sue opere, sta attirando l’attenzione di tutto il mondo. Fino ad ora il suo più grande successo a livello critico è stato il film Il giardino delle parole del 2013, che si è aggiudicato prestigiosi premi. Ma forse il suo lavoro più conosciuto anche all’estero è Your Name (2016), che ha sfondato il botteghino classificandosi come secondo film giapponese per il maggior numero di incassi. Anch’esso infatti è stato pluripremiato ed è stato acquistato e trasmesso da famose piattaforme di streaming, come il colosso Netflix. Infine anche il suo ultimo capolavoro Weathering with you è stato molto atteso e acclamato.

Con la sua passione e dedizione, Makoto Shinkai ha ridato speranza al cinema di animazione giapponese, con lavori quali Cinque Centimetri al secondo. Il regista riesce ad emozionare e coinvolgere, facendo sognare ad occhi aperti gli spettatori.

Trama di Weathering with you di Makoto Shinkai

Hodaka è un liceale giapponese che si imbarca su una nave diretta a Tokyo, per lasciare la sua casa. Sulla nave incontra un uomo, Keisuke Suga, che lascia a Hodaka il suo biglietto da visita.

Tokyo è una città alienante dove ognuno pensa a se stesso, il tutto peggiorato da un’incessante e costante pioggia. L’unico aiuto gli viene dato da una giovane ragazza di nome Hina, che gli offre un panino in un fast food. Disperato, Hodaka si reca dal signor Keisuke che, assieme alla nipote Natsumi, lo accoglie dandogli un alloggio e un lavoro. Il suo lavoro consiste nel scrivere articoli di genere fantastico per una rivista. Il suo primo incarico è scrivere a riguardo l’anomalo clima di Tokyo.

Durante le sue commissioni, Hodaka rincontra Hina, che gli mostra i suoi poteri: essa è in grado di scacciare il maltempo e chiamare il sole attraverso le sue preghiere. Hodaka scopre che Hina si guadagna da vivere da sola e vive assieme al fratello più piccolo Nagi. Per aiutarla economicamente, Hodaka decide di iniziare un’attività in cui, su richiesta, avrebbero portato il bel tempo alle persone. Gli “affari” vanno bene per i primi tempi, ma purtroppo le cose non saranno così semplici. Si aggiungeranno complicazioni che metteranno in pericolo la vita di Hina. Hodaka non si darà per vinto e deciderà di salvarla a costo di cambiare il mondo.

Con questo film Shinkai è riuscito a trasmettere emozioni e leggerezza; trasportando lo spettatore indietro nel tempo, al tempo dell’adolescenza, quando ci si sentiva inarrestabili e tanto potenti da poter cambiare il mondo.

