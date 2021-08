Durante uno speciale programma intitolato Let’s watch the Air Walkure together!!!!! ~2nd LIVE 2017 Walküre wa Akiramenai~”, andato in diretta sul canale YouTube ufficiale di Macross, le Walküre hanno annunciato nuovi dettagli sul terzo album in arrivo, Walküre Reborn! Walküre e colonne sonore di Macross: Walküre Reborn, il terzo album della band conterrà canzoni dal film e qualche sorpresa speciale.

L’album Walküre Reborn!

Il primo album da cinque anni, Walküre Reborn! uscirà il 13 ottobre. Conterrà nuove sigle e pezzi dalla colonna sonora del prossimo film Macross Delta The Movie: Absolute LIVE!!!!!!, nei cinema quest’autunno. L’album includerà Walküre we Akiramenai e nuove versioni per il film di Mirai wa Onna no Tame ni Aru e Rune ni Hanasaku Koi mo aru, uscite in originale nel 2020. Inoltre, cinque nuovi canzoni soliste scritte da ogni membro del gruppo saranno incluse, per un totale di 12 canzoni.

Le illustrazioni della copertina per entrambe le edizioni, limitata e regolare, sono state disegnate dal character designer Chisato Mita (della Capcom), mentre le foto del retro ci mostrano le Walküre. L’edizione limitata esce con una custodia con un Blu-ray con video registrati allo Zepp Haneda (a Tokyo) del Walküre LIVE TOUR 2020-2021 ~Walküre wa Akiramenai!!!!!~ il 22 gennaio.

Teaser del video di Walküre wa Akiramenai

Durante lo speciale programma streaming è stato annunciato anche un video musicale per Walküre wa Akiramenai, con il teaser pubblicato sul canale ufficiale Youtube della FlyingDog. Attendiamo con impazienza la versione completa e magari altri pezzi delle Walküre e colonne sonore di Macross.

Profilo delle Walküre

La serie di Macross celebra quest’anno il suo quarantesimo anniversario. Assieme a Gundam ed Evangelion, Macross è una delle tre serie anime di robot più popolari in Giappone. Il gruppo delle Walküre appare in Macross Delta, la serie più recente di grande successo sia in Giappone che all’estero. Sono il primo gruppo di cinque membri nella storia di Macross, le cui serie hanno lanciato varie dive quali Mari Iijima, Chie Kajiura, May’n, e Megumi Nakajima. JUNNA, la più giovane diva delle serie, quindicenne al tempo della messa in onda nel 2016, e Minori Suzuki, che ha conquistato il ruolo dell’eroina tra altre 8.000 candidate alle audizioni Macross, sono le cantanti principali. Assieme a loro, il quintetto ci porta un eccezionale lavoro di voci. Eccetto JUNNA, le altre quattro sono anche doppiatrici dei personaggi.

Il loro singolo di debutto, Ichido Dake no Koi Nara ha totalizzato più di 19 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il loro primo album, Walküre Attack!, ha cenduto 200.000 copie su CD, arrivando primo nella classifica Billboard Weekly Album Chart, second nella Oricon Weekly Album Chart, ed ha vinto il premio Animation Album of the Year al 31° Japan Gold Disc Awards, con un enorme impatto nel mondo delle colonne sonore per anime. In cinque anni di carriera hanno pubblicato quattro singoli, due album, un mini album e due opere video dal vivo. Il loro più recente singolo Mirai wa Onna no Tame ni aru, uscito l’anno scorso, è arrivato primo nella classifica Oricon Weekly Singles Chart.

Con melodie forti che omaggiano le canzoni dell’era Showa, la loro musica raffinata si basa su un ampio spettro di stili musicali, includendo rock, rock progressivo, elettronica e drum’n’bass. Una fusione che ha ricevuto grandi apprezzamenti per le Walküre e le colonne sonore di Macross.

Informazioni sulla pubblicazione

Macross Delta The Movie: Absolute LIVE!!!!!! Vocal Album

Walküre Reborn! terzo album delle Walküre

Nei negozi il 13 ottobre 2021

Edizione limitata (CD+BD) a ¥6,930 (tasse incluse) / VTZL-186

Blu-ray disc che include footage da Walküre LIVE TOUR 2020-2021 ~Walküre wa Akiramenai!!!!!~

Edition regolare (CD) a ¥3,300 (tasse incluse) / VTCL-60549

Canzoni nel CD

Kuchibiru no Toushou (Macross Delta the Movie: Absolute LIVE!!!!!! insert song) Lyrics/composition/arrangement: Hinako Tsubakiyama Mirai wa Onna no Tame ni Aru -movie edition- (Macross Delta the Movie: Absolute LIVE!!!!!! insert song) Lyrics: Yuho Iwasato, composition: Dai Saito, arrangement: Yusuke Shirato Mugendai DRIVE Lyrics/composition/arrangement: Kohei Dojima Kikiwakenai! Lyrics: Occhoko Bunny, composition: Takeshi Toriumi, arrangement: Kentaro Fujii Madamania Lyrics, composition/arrangement: Minoru Komorita Kizuna → Spiral Lyrics: Kenzo Saeki, composition/arrangement: Yoshimasa Terui Aishiteru Lyrics: Maaya Sakamoto, composition/arrangement: Katsutoshi Kitagawa, strings arrangement: Tansa Tsurami Genzai Shinkoukei (Macross Delta the Movie: Absolute LIVE!!!!!! insert song) Lyrics: Kohei Dojima, composition: Hikaru Sakurazawa, arrangement: Yusuke Shirato Walküre wa Akiramenai (Macross Delta the Movie: Absolute LIVE!!!!!! insert song) Lyrics: Miho Karasawa, composition/arrangement: Yusuke Kato ALIVE ~Inori no Uta~ (Macross Delta the Movie: Absolute LIVE!!!!!! insert song) Lyrics: Miho Karasawa, composition/arrangement: Yusuke Kato Sora no Kakera (Macross Delta the Movie: Absolute LIVE!!!!!! insert song) Lyrics: Naho, composition/arrangement: h-wonder, strings arrangement: Yusuke Kato Rune ni Hanasaku Koi mo aru -movie edition- (Macross Delta the Movie: Absolute LIVE!!!!!! ED theme song) Lyrics: Naoki Nishi, composition/arrangement: Minoru Komorita

Contenuti del Blu-ray

Walküre LIVE TOUR 2020-2021 ~ Walküre wa Akiramenai ~ at Zepp Haneda (Tokyo)

Dancing in the Moonlight Yokoso! Walküre World e Zettai Reido θ Novatic Hametsu no Junjou MC1 Change!!!!! Absolute 5 MC2 Solo Medley 2021 (Namidame Bakuhatsuon→LOVE! THUNDER GLOW→Silent Hacker→Onya no Ko☆girll→Kaze wa Yokoku Naku Fuku→AXIA~Daisuki de Daikirai~) GIRAFFE BLUES Koi! Halation THE WAR MC3 Ikenai Borderline Bokura No Senjou Walküre Attack! Ichido Dake no Koi Nara Rune ga Pikatto Hikattara MC4 Mirai wa Onna no Tame ni Aru Walküre wa Akiramenai (encore) Walküre wa Uragiranai MC5 Rune ni Hanasaku Koi mo aru

Registrato il 22 gennaio 2021 allo Zepp Haneda (Tokyo)

Sito ufficiale Macross, pagina dedicata alle Walküre e colonne sonore di Macross

Anime: Macross Frontier il Film! Programmato per l’autunno 2009