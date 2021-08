Per il secondo anno consecutivo il più grande evento globale organizzato da Crunchyroll assume una forma completamente virtuale ma senza perdere la forza che lo contraddistingue: unire i fan di tutto il mondo sotto un’unica bandiera, l’amore per gli anime! Il Virtual Crunchyroll Expo 2021 sta per cominciare con un’edizione tutta online, gratuita e ricca di ospiti e novità.

È già possibile registrarsi gratuitamente su https://expo.crunchyroll.com per ottenere il proprio biglietto virtuale e partecipare ai molti eventi in programma dal 5 al 7 agosto (6-8 agosto con il fuso orario italiano): si potrà accedere ad una serie di panel sulle serie anime più amate di Crunchyroll, da Jujutsu Kaisen a Re:Zero e One Piece, e assistere ad alcune anteprime mondiali degli anime più attesi dell’autunno.

Gli eventi sottotitolati in italiano e i relativi orari

SAKUGAN: Panel & Premiere (ft. Kanon Amane, Takayuki Funahashi) – dall’1.00 di venerdì 6 agosto, disponibile per 24 ore.

– dall’1.00 di venerdì 6 agosto, disponibile per 24 ore. Behind-The-Scenes Story of The World’s Finest Assassin – dale 7.00 di venerdì 6 agosto, disponibile fino alle 7.00 di martedì 10 agosto.

– dale 7.00 di venerdì 6 agosto, disponibile fino alle 7.00 di martedì 10 agosto. Re:Zero: A Conversation With the Voice Cast – dalle 23.00 di venerdì 6 agosto, disponibile fino alle 7.00 di martedì 10 agosto.

– dalle 23.00 di venerdì 6 agosto, disponibile fino alle 7.00 di martedì 10 agosto. The Rising of the Shield Hero Season 2: Naorumie’s Party Special Talk – dalle 2.00 di sabato 7 agosto, disponibile fino alle 7.00 di martedì 10 agosto.

– dalle 2.00 di sabato 7 agosto, disponibile fino alle 7.00 di martedì 10 agosto. “Tonikawa: Over the Moon for You ~SNS~” Preview Premiere with Cast Commentary – dalle 3.00 di domenica 8 agosto, disponibile per 24 ore.

– dalle 3.00 di domenica 8 agosto, disponibile per 24 ore. Voicing Yuji Itadori from JUJUTSU KAISEN – dalle 3.00 di domenica 8 agosto, disponibile fino alle 7.00 di martedì 10 agosto.

Ma il Virtual Crunchyroll Expo 2021 è tanto altro!

Una Galleria degli Artisti con ospiti da tutto il mondo che mostreranno le loro creazioni a tema anime e anche una sala per gli espositori, dove scatenarsi con lo shopping grazie ad una moltitudine di store online e speciali offerte per l’occasione.

Cosa aspetti allora?

Unisciti al più grande evento globale per gli Anime Lovers

Sito ufficiale del Virtual Crunchyroll Expo 2021