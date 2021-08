Samenai Maho: la ending di Nao Toyama per Isekai Shokudo 2

Durante uno speciale spettacolo intitolato Naobou’s Summer Vacation with Yumiri and Tane, andato in onda in agosto 2021 su YouTube, Nao Toyama ha annunciato che interpreterà la ending di Isekai Shokudo, Ristorante verso un altro Mondo, la seconda stagione. L’anime andrà in onda in Giappone dal mese di ottobre 2021. La canzone Samenai Maho, la ending di Nao Toyama, sarà pubblicata il 3 novembre come singolo. La opening è stata invece affidata a Kiyono Yasuno.

Fin dal suo debutto, Nao Toyama ha interpretato l’eroina di numerosi anime di successo. L’anno scorso, nel 2020, ha celebrato il suo decimo anniversario come attrice ed ha pubblicato una raccolta di successi intitolata Special Thanks. Quest’anno, quinto come artista, ha pubblicato un mini concept album intitolato off, sul tema del riposo e della guarigione, arrivato quarto nella classifica giapponese Oricon.

Il CD di Samenai Maho: la ending di Nao Toyama

Samenai Maho sarà pubblicato in tre formati: una prima edizione limitata, un’edizione speciale con DVD, e una edizione regolare.

La prima edizione limitata uscirà con un disco Blu-ray con l’intera registrazione di Ouchi de Naobou! Minna de Off-Kai, un concerto per YouTube tenuto per commemorare la pubblicazione del mini album off in giugno. Questo disco includerà anche video inediti delle interpretazioni di Sayonara Moratorium e Kimi no Egao ni Koishiteru. Il libretto includerà i nomi di coloro che hanno supportato il concerto Ouchi de Naobou! Minna de Off-Kai con Super Chat/Super Stickers su YouTube, oltre a nuove fotografie.

Il DVD bonus con l’edizione anime contiene l’intero episodio di Naobou’s Summer Vacation con Yumiri e Tane, andato in onda il 14 agosto, con spezzoni inediti. La copertina dell’edizione anime sarò una speciale illustrazione di Nao Toyama che si gode un pasto allo Yoshoku no Nekoya, un ristorante in Isekai Shokudo stagione 2.

Profilo di Nao Toyama, doppiatrice e cantante

Compleanno: 11 marzo

Gruppo sanguigno: A

Città natale: Tokyo

Passatempi: cantare, ballare, suonare l’organo elettrico

Nao Toyama ha debuttato come doppiatrice nel 2010. Ha attirato l’attenzione per il suo ruolo come Kanon Nakagawa nell’anime TV The World God Only Knows. Ha poi continuato interpretando personaggi in numerose trasmissioni popolari, come Karen Kujo in Kin-iro Mosaic, Chitoge Kirisaki in Nisekoi, Reina Prowler in MacrossΔ, e Rin Shima in Yuru CampΔ. Fa anche parte dei famosi gruppi Rhodanthe* e Walküre, entrambi nati nel mondo degli anime, ed ha incantato i fan con la sua voce cristallina ed esibizioni immacolate.

Il 1 febbraio 2017 debutta come cantante con True Destiny/Chain the world, per l’anime Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari e il 3 febbraio 2018 canta al suo primo concerto al Nippon Budokan. Nel 2019 avviene il suo primo tour e canta a Taipei e Shanghai. Nel 2020 celebra il suo decimo anniversario come doppiatrice con la pubblicazione della raccolta dedicata ai suoi personaggi, intitolata Special Thanks, arrivato terzo nella classifica settimanale Oricon. Il 5 e 6 dicembre si esibisce in concerti per il suo decimo anniversario intitolati Special Thanks! Festival al Tokyo Garden Theater, dove interpreta varie canzoni dagli anime (anisong) e canzoni dedicate ai personaggi della sua carriera da doppiatrice.

Samenai Maho, Ending di Isekai Shokudo Season 2

Informazioni sull’uscita discografica

Uscita: 3 novembre 2021 nei formati:

First Run Limited Edition (CD & BD) VTZL-188, ¥3,000 (tasse escluse), 4582575 38498 4

Anime Special Edition with DVD (CD & DVD) VTZL-189, ¥2,000 (tasse escluse), 4582575 38500 4

Edizione regolare (CD) VTCL-35335, ¥1,300 (tasse escluse), 4582575 38499 1

Canzoni nel CD

Samenai Maho (Lyrics/Composition: RIRIKO, Arrangement: Tomohiro Nakatsuchi) New song New song 4-6. Instrumental versions

Extra nella prima edizione limitata:

Blu-ray

YouTube concert Ouchi de Naobou! Minna de Off-Kai

Video inediti di “Sayonara Moratorium” e “Kimi no Egao ni Koishiteru”

Libretto con nuove foto e i nomi dei fan dalla Super Chat/Super Sticker su YouTube

Anime Special Edition con DVD extra: