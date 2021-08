Pikotaro e Pen Pinapple Apple Pen, la storia mai raccontata

Per commemorare i 10 anni dal debutto planetario di Pikotaro esce la drammatica storia mai raccontata di Pikotaro e Pen Pinapple Apple Pen.

Manca poco al decimo anniversario del debutto di Pikotaro, l’anniversario dalla sua prima performance come comico registrata su video. Per segnare questo importante momento, il 25 agosto egli ha pubblicato uno speciale video commemorativo intitolato I miracoli di PPAP. Questa è infatti la data quando il video della canzone originale PPAP è stato caricata su YouTube, nel 2016. “PPAP” ha ormai centinaia di milioni di visualizzazioni dal canale del comico/artista, ed è stata la prima canzone giapponese ad entrare nella classifica Billboard negli ultimi 26 anni. Il Guinness dei Primati le ha assegnato il riconoscimento come la canzone più corta ad essere entrata nella prestigiosa classifica, un successo che ha dato il via alla creazione di oltre 40.000 diverse versioni su internet, fra cover e lypsinc e meme di tutti i tipi.

Pikotaro: Pen Pinapple Apple Pen

I successi in un video

Questo speciale video documenta i sorprendenti risultati ottenuti da Pikotaro dall’inizio della sua carriera, incluso il successo incontenibile di PPAP e i suoi molti record raggiunti. Dai concerti in 17 Paesi e regioni del mondo all’essere indicato come uno degli ambasciatori della cultura giapponese, Pikotaro è riuscito a raggiungere traguardi che nessun altro artista giapponese è riuscito prima di lui. Con questi traguardi spiegati in dettaglio nel video, Pikotaro riglette su come egli abbia creato PPAP, le sue speranze per il futuro, e molto altro. In 5 minuti e 23 secondi viene resa nota la storia mai raccontata di una delle stelle più conosciute del Giappone.

Il documentario The miracles of PPAP

PPAP è un titolo noto in tutto il mondo, ma la storia drammatica dietro a questa inaspettata hit è rimasta sconosciuta a molti, finora. Un video imperdibile.

Fonti

Canale YouTube

Sito ufficiale di PIKOTARO

Un altro fenomeno giapponese di grande successo all’estero sono le FEMM, le conoscete?