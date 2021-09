Owari no seraph (o Seraph of the end) nasce come manga nel 2012 grazie all’idea dello scrittore Takaya Kagami. Nel 2015 è stato tratto anche un adattamento anime, composto da 2 stagioni da 12 episodi l’una per un totale di 24 episodi. Da notare la sceneggiatura interamente creata da Hiroshi Seko, lo stesso sceneggiatore del recente e acclamato anime Jujutsu kaisen. Attualmente si possono trovare entrambe le stagioni di Owari no seraph sulla piattaforma Netflix.

Trama di Owari no seraph di Takaya Kagami

Un giorno improvvisamente il mondo viene colpito da un potente virus, fatale per l’umanità, a cui sono immuni solo i bambini. Approfittando di questa situazione di debolezza del genere umano, tornano a dominare la terra gli esseri conosciuti come vampiri. Essi offrono protezione agli umani in cambio del loro sangue. Yuichiro e Mikaela sono due bambini che vivono in una città dominata dai vampiri. Yuichiro non sopporta più vivere ed essere trattato come cibo per vampiri e decide di scappare.

Nel tentativo di fuga Mikaela e altri bambini vengono scoperti e uccisi. L’unico sopravvissuto è Yuichiro, che ancora scioccato dalla morte dei suoi amici, viene salvato dalla “Compagnia demoniaca della luna”, un’organizzazione anti-vampiro dell’Impero Giapponese. Quattro anni dopo, Yuichiro è determinato a entrare a far parte dell’organizzazione, per sterminare il maggior numero di vampiri e vendicare così la morte dei suoi vecchi amici.

Personaggi di Owari no seraph di Takaya Kagami

Yuichiro Hyakuya

Yuichiro è uno dei bambini cresciuto sotto il dominio dei vampiri. Ha un grande rapporto con l’amico Mikaela, che considera come parte della sua famiglia. Dopo la sua fuga si arruola nella Compagnia demoniaca della luna come soldato, per dare la caccia ai vampiri. Qui incontra Shinoa Hiragi, con la quale stringe un forte rapporto di amicizia. Assieme ai suoi compagni di squadra, a cui tiene molto, Yuichiro diventa sempre più forte sconfiggendo vampiri.

Mikaela Hyakuya

Mikaela è il migliore amico di Yuichiro. Si pensa che sia morto durante la fuga dai vampiri, ma in realtà più avanti nella serie si scopre che è vivo ed è stato trasformato in un vampiro. Prova grande affetto per Yuichiro, forse in modo ossessivo, tanto che cerca di portarlo via persino dai suoi compagni di squadra.

Shinoa Hiragi

Shinoa è il capitano della squadra di Yuichiro. Lei è una diretta discendente della famigli Hiragi, la stessa famiglia a capo della Compagnia demoniaca della luna. Nonostante il suo difficile passato, Shinoa è una ragazza modello, che rispetta le rigide regole della sua famiglia. Si fida molto di Yuchiro e col tempo inizia a provare sentimenti per lui.

Un futuro pessimista

Sia l’anime che il manga rievocano uno scenario post apocalittico, senza togliere spazio a numerose scene di azione e di suspense. Quello che spinge il pubblico a non abbandonare la serie sono probabilmente i vari combattimenti e i numerosi plot twist, come quando si scopre che Mikaela è ancora vivo. Inoltre, anche i dettagli dei personaggi e la loro determinazione a non arrendersi mai sono sicuramente punti a favore che spingono a conoscere questa serie.

