La colonna sonora di Isekai Shokudo 2 affidata a Kiyono Yasuno

Come prima attività del suo progetto per l’anniversario del suo debutto come doppiatrice, Kiyono Yasuno ha portato avanti il Billboard Live Tour 2021. L’ultimo giorno del tour, il 9 agosto alla sala concerti di Yokohama, ha annunciato che avrebbe cantato nella colonna sonora di Isekai Shokudo, e più esattamente la opening della seconda stagione dell’anime Isekai Shokudo (Ristorante verso un altro mondo) andrà in onda in Giappone da ottobre.

Il titolo della nuova canzone è Onnaji Kimochi, e verrà pubblicata il 20 ottobre, quarto singolo della carriera di Kiyono Yasuno.

L’edizione limitata giapponese

Il Blu-ray disc incluso con la prima edizione limitata mostra video dal concerto Kiyono Yasuno Acoustic Live 2021 ~Love Water Colors~, svoltosi alla Hitomi Memorial Hall il 4 aprile 2021. Un vera chicca per gli appassionati!

Profilo di Kiyono Yasuno

E’ nata il luglio nella prefettura di Miyagi. Nel 2016 è stata scelta per il ruolo di doppiatrice di Kaname Buccaneer nella serie Macross Δ, ed è diventata leader del gruppo di tattica del suono Walküre. Il loro primo album, Walküre Attack, ha vinto il titolo di Animation Album of the Year al Japan Gold Disc Awards. Nel luglio del 2017 ha debuttato come solista con il suo primo mini album Namida, che includeva la ending di Isekai Shokudou intitolata Chiisana Hitotsubu. Come doppiatrice ha interpretato molti ruoli, inclusi Natsuki Kimura in THE iDOLM@STER: Cinderella Girls, Megumi Kato in Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend e Elena Amamiya in Star Twinkle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 安野希世乃 𖤐͙ Kiyono Yasuno (@kiyonon_at_home)

Uscita discografica colonna sonora di Isekai Shokudo

TV Anime Isekai Shokudo stagione 2 Opening Theme “Onnaji Kimochi”

Prima edizione limitata (include un disco Blu-ray): VTZL-187, ¥4,400 (tasse incluse)

Edizione normale: VTCL-35334, ¥1,320 (tasse incluse)

Canzoni

Onnaji Kimochi. Testo, musica, arrangiamento: Fuwari Act 10 〜Dear My Characters〜 (Voice Actress Debut 10th Anniversary Song). Testo: Kiyono Yasuno, musica e arrangiamento: Tomoya Kawasaki Onnaji Kimochi – TV size Act 10 〜Dear My Characters〜 – strumentale Onnaji Kimochi – strumentale

Blu-ray disc incluso nell’edizione limitata (circa 75 minuti)

Kiyono Yasuno Acoustic Live 2021 ~Love Water Colors~at Hitomi Memorial Hall

Overture Chiisana Hitotsubu Natsuiro Hanabi MC1 Ikiru Hare Moyou Kiss! Kiss! Kiss! MC2 Felicita Rocket Beat Destino – Koi wa Ichibyo no Eien Nagekino Sora MC3 echoes Koi suru Watashi color Ending

*Canzoni registrate alla Hitomi Memorial Hall il 4 aprile 2021

*Componenti del gruppo: Masato Ishinari (Chitarra acustica), Keiji Matsumoto (Tastiere), Masao Fukunaga (Percussioni), Ayano Kasahara (Voce)

L’edizione regolare contiene 2 copertine illustrate dalla seconda stagione di Isekai Shokudo

Sito web della seconda stagione di Isekai Shokudo

Walküre e colonne sonore di Macross