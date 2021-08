Il manga di Osamu Tezuka: Osaka, 1945

All’interno della Osamushi Collection arriva per J-POP una nuova edizione del manga di Osamu Tezuka: Osaka, 1945. L’opera del Dio del manga Osamu Tezuka arriva in libreria, fumetteria e negli store online dal 25 agosto.

“Giugno 1945. Dopo Tokyo, anche Osaka venne colpita dai bombardamenti dei b29, che seppellirono l’intera città sotto un mare di fuoco.”

Dopo Prime Rose, La Grande Avventura di Astro Boy, La principessa Zaffiro, La Fenice e molti altri, J-POP Manga pubblica all’interno della Osamushi Collection il manga Osaka, 1945 (titolo originale Dotsuitare) di Osamu Tezuka. Ambientata nell’estate del 1945 in Giappone, questa raccolta di storie dipinge il tragico panorama in cui si ritrovò il Paese del Sol Levante alla fine della Seconda Guerra Mondiale: dopo l’incendio di Osaka e la sua ricostruzione, in città si affollano profughi, orfani e disperati, pronti a tutto pur di fare fortuna.

Il Maestro Tezuka, che in gioventù conobbe questi personaggi, li riporta nella sua opera con fedele precisione. Originariamente pubblicato nel 1979, Osaka, 1945 getta uno sguardo sincero e vivido sugli anni più turbolenti del Giappone moderno. Tezuka, con queste storie, fotografa una generazione ferita, senza tralasciare una vena autobiografica dell’autore. Per gli amanti dell’opera di Osamu Tezuka e del Giappone questa raccolta è un must da riporre nella propria libreria.

Sinossi del manga di Osamu Tezuka: Osaka, 1945

È l’estate del 1945: la guerra, per il Giappone, si sta avviando verso una tragica conclusione che getterà una nazione intera nel caos e nella miseria. Nell’affollata città di Osaka si incrociano i destini di sopravvissuti, orfani di guerra e miserabili pronti a tutto per fare fortuna. Sono tutti personaggi che Tezuka stesso, in gioventù, conobbe bene e che racconta senza ipocrisia ma con affetto, dipingendo un ritratto vivido degli anni più tumultuosi del Giappone moderno.

Osaka, 1945 – Osamushi Collection Di Osamu Tezuka Formato – 15X21 – Brossurato con Sovraccopertina Pagine – 456 Cad., B/N Prezzo – 15,00 €. Editore: J-Pop Manga