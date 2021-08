Great Pretender – l’anime e l’arte della truffa

Great pretender è una serie originale del team Wit Studio. La serie è diretta da Hiro Kaburagi, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Ryota Kosawa, il suo debutto nella categoria anime. Il leggendario artista Yoshiyuki Sadamoto, lo stesso character designer di anime come Neon Genesis Evangelion e Wolf children, è stato scelto per la rappresentazione dei personaggi. In Great Pretender, l’anime, vediamo le truffe da un punto di vista diverso.

L’anime è un’emozionante opera di intrattenimento che descrive le elaborate attività di truffatori che prendono di mira solo i cattivi.

La serie è composta da 23 episodi, i primi 14 resi pubblici a giugno 2020 sulla piattaforma Netflix, e successivamente andati in onda anche su Fuji TV (canale della tv giapponese) nello stesso anno. Visto il successo della serie, i successivi 9 episodi sono stati rilasciati su Netflix, pochi mesi dopo, nell’autunno 2020.

I 23 episodi della serie sono suddivisi in 4 “casi” e rispettivi capitoli. Ogni caso è caratterizzato da un’ambientazione diversa dalla precedente, che ci racconta ogni volta il nuovo piano di azione dei nostri truffatori. La vicenda viene accompagnata da dei retroscena; a ogni capitolo viene illustrato il passato di uno dei personaggi, in modo da avere un quadro del carattere di ognuno di essi.

Trama di Great Pretender, l’anime

Siamo in Giappone, Makoto Edamura si ritiene il più grande truffatore del Giappone, e si guadagna da vivere derubando le persone per strada. Un giorno prende come vittima dei suoi furti un affascinante straniero dall’aspetto innocuo. Dopo avergli rubato il portafoglio, nel controllare il bottino ottenuto, nota che in realtà di soldi non c’è neppure l’ombra e si accorge di essere stato truffato. All’improvviso arriva la polizia nel nascondiglio di Edamura con l’intento di arrestarlo. Lui riesce a fuggire, e proprio nelle vicinanze trova un taxi con all’interno lo straniero che aveva provato a derubare qualche ora prima e che lo aveva invece truffato a sua volta.

Lo straniero è Laurent Thierry, un maestro dell’inganno, che convincerà Edamura (soprannominato Edamame) a unirsi alla sua squadra di truffatori. L’obiettivo della squadra, composta anche da due altre ragazze Abbey e Cynthia, è truffare solamente i “cattivi”, ovvero le persone che hanno lucrato sulla vita di altre persone. Infatti, a differenza di come si possa pensare, Edamame e gli altri non sono persone cattive, perché sono come ladri che si avvicinano ai deboli, come dei Robin Hood moderni.

Avventure a non finire

La trama prosegue quindi con Edamame e gli altri impegnati a ingannare e derubare persone ricche e importanti, che hanno ottenuto potere tramite la sofferenza altrui.

Nonostante le varie avventure, non riusciamo a definire il gruppo come un gruppo di amici, sono invece lupi solitari uniti solo per affari. Tuttavia, in realtà, spesso ci sono scene in cui si nota il legame di rispetto e affetto che li lega uno all’altro. Inoltre, sono tutte persone rispettabili che si prendono cura delle loro famiglie, guidati da un forte senso di responsabilità e giustizia.

Personaggi

Makoto Edamura / Edamame

Il protagonista della storia è un giovane giapponese che si guadagna da vivere truffando turisti e passanti. Il suo hobby è collezionare figure giocattolo in capsule, che sono per lui come dei portafortuna. Ha una personalità amichevole, e nonostante cerchi di sembrare indifferente è sempre pronto ad aiutare i suoi compagni. Nel corso della serie dimostra le abilità di un grande truffatore.

Laurent Thierry

Un truffatore di origini francesi che gira il mondo, sopravvivendo in qualsiasi situazione grazie alla sua grande calma e intelligenza. Laurent è una persona alla moda e amichevole a cui piacciono gli scherzi, ma è allo stesso tempo anche una persona molto misteriosa.

All’inizio della serie è stato preso di mira da Edamame, e da lì in avanti i due inizieranno le loro avventure all’interno del mondo della truffa.

Abigail Jones / Abbey

Una giovane donna dotata di grande flessibilità e agilità. Ha un forte spirito combattivo, che viene rispecchiato tramite la sua grande abilità nel combattimento. Nonostante questa sua personalità bellicosa e impulsiva, ha ottime capacità di recitazione, essenziali per una truffatrice come lei. All’interno della serie viene mostrato il suo duro e difficile passato, che la condiziona ancora a distanza di anni.

Cynthia Moore

Anche Cynthia è un’abile truffatrice, che si serve della sua bellezza accompagnata da doti di recitazione impeccabili per raggiungere gli obbiettivi fissati. Possiede un’enorme quantità di denaro nonché di beni e immobili. La sua personalità è caratterizzata da una nota gentile che la rende un’ottima compagna di squadra.

Colonna sonora

Un elemento degno di nota è la sigla di chiusura scelta per questo anime. Si parla della canzone The Great Pretender di Freddie Mercury del celebre gruppo dei Queen. La canzone “The Great Pretender” fa parte dell’album “Messenger of the Gods” e viene rilasciata nel 1987. La canzone è collegata a questo anime in quanto, oltre ad avere lo stesso nome, parla appunto di un truffatore, che falsifica il proprio cuore proprio come i nostri protagonisti mettono da parte i loro sentimenti per riuscire al meglio nei loro intenti.

In seguito, è stato anche pubblicato un videoclip, in cui si possono intravedere i vari scenari dove è stata ambientata la vicenda, assieme ai protagonisti; Edamame, Laurent, Abbey e Cynthia.

