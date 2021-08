Annunci dell’estate 2021 J-POP Manga in Italia

Tra gli annunci dell’estate 2021, J-POP Manga comunica l’attesissimo Don’t toy with me Miss Nagatoro e un’edizione speciale per Hanako-kun e i 7 Misteri dell’Accademia Kamome.

Nell’ambito dell’attività social “Compiti per le vacanze per Otaku”, domenica 15 Agosto e lunedì 16 Agosto, J-POP Manga ha fatto due annunci a sorpresa.

“E’ un po’ sadica. Sotto sotto, ben nascosto, ha un cuore di panna. Indossa la divisa scolastica. Indovinate chi è?”

Redazione J-Pop Manga

IJIRANAIDE, NAGATORO-SAN di Nanashi.

Il manga originale fenomeno che ha conquistato il Giappone e l’Italia, grazie anche alla fortunata serie animata trasmessa su Crunchyroll, sbarca finalmente in Italia! Pubblicato in patria dall’editore Kodansha, la serie manga Ijiranaide, Nagatoro-san è attualmente in corso e conta 11 volumi. Sarà disponibile in Italia per J-POP Manga nell’Autunno 2021.

Naoto Hachioji è un liceale otaku, appassionato di arte e completamente restio a instaurare rapporti con i suoi coetanei. Vive una monotona e tranquilla quotidianità, fino a quando l’incontro in biblioteca con la compagna più giovane Hayase Nagatoro non sconvolgerà totalmente la sua vita. Nagatoro è esattamente l’opposto di lui: brava nello sport, socievole, circondata dagli amici ed energica, ma soprattutto… piuttosto sadica! Comincia così il rapporto di questa improbabile coppia, con Nagatoro che si dedicherà a tormentare senza sosta il suo senpai, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Hanako-kun e i 7 Misteri dell’Accademia Kamome

Edizione speciale con variant cover e albo extra per il volume 11 in uscita a settembre. Il secondo annuncio a sorpresa renderà felici i fan della serie Hanako-kun e i 7 Misteri dell’Accademia Kamome, attualmente una delle più di successo nel catalogo dell’editore. J-POP Manga ha infatti annunciato tramite i suoi canali social che il volume 11 della serie, in uscita a settembre, sarà disponibile in un’edizione speciale contenente:

Hanako-kun e i 7 Misteri dell’Accademia Kamome 11 con cover variant, disponibile solo in questa edizione;

il Ghost Hotel’s Cafe Picture Book: un albo di 32 pagine a colori, con due brevi storie inedite e un reportage che racconta i segreti dei temporary Ghost Hotel’s Cafe di Tokyo e Osaka. L’edizione speciale e regular saranno disponibili in contemporanea in fumetteria, libreria e Store Online.

