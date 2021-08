Canzoni per l’anime Fena: JUNNA e Minori Suzuki

JUNNA e Minori Suzuki canteranno le canzoni per l’anime Fena, che si intitoleranno rispettivamente Umi to Shinju (la opening) e Saihate (la ending).

L’anime originale per la TV Fena, principessa pirata andrà in onda in Italia in streaming su Crunchyroll Italia da agosto 2021. In Giappone la trasmissione è prevista per ottobre 2021.

Kazuto Nakazawa di B: The Beginning ha creato una nuova storia di avventure in un mondo originale. Raccontata nel 18° secolo, è un viaggio romantico in mari profondi con principesse, samurai e pirati.

Colonna sonora dell’anime Fena: JUNNA e Minori Suzuki

La sigla d’apertura, anche detta opening, Umi to Shinju è prodotta da Yuki Kajiura, responsabile anche della colonna sonora dell’anime, e cantata da JUNNA. La sigla finale, o ending, cantata da Minori Suzuki si intitola Saihate. Entrambe le canzoni possono in parte essere ascoltate nel secondo video promozionale, di recente pubblicato. Con l’anime Fena JUNNA e Minori Suzuki raggiungeranno nuovi livelli di notorietà!

Profilo di JUNNA

Nata: 2 november 2000 ad Aichi, Giappone. Lavora per l’agenzia CUBE. Inc.

Macross è una delle serie anime di robot fondamentali. JUNNA è la voce che canta per il personaggio Mikumo Guynemer del gruppo idol Walküre nella più recente serie di Macross: Macross Delta. Nei 39 anni di storia di Macross, JUNNA è la più giovane cantante a debuttare nella serie. Aveva 15 anni al tempo della prima messa in onda. Nel 2017, il primo albume delle Walküre, Walküre Attack!, won the ha vinto il 31esimo Japan Gold Disc Award come Animation Album dell’anno. Hanno colto di sorpresa, con grande successo, il mondo dell’animazione giapponese. Hanno attirato numerosissimi fan con il loro concerto al più grande festival all’aperto in Giappone: il ROCK IN JAPAN FESTIVAL. Alla Yokohama Arena, dove hanno portato il loro concerto, si sono esibiti davanti a 22.000 fan in due giorni.

La loro popolarità non è naturalmente limitata al Giappone, e proiezioni dei loro concerti sono state organizzate nei cinema di Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud. Sono stati invitati a vari eventi esteri, come i festival internazionali di anime alla Mercedes-Benz Arena di Shangai e l’anime expo di Los Angeles.

Nel maggio del 2020 il singolo delle Walküre intitolato Mirai wa Onna no Tame ni Aru è arrivato al numero 1 della classifica settimanale dei singoli Oricon.

La carriera solista

Nel giugno del 2017 JUNNA ha debuttato anche come artista solista con il mini album Vai! Ya! Vai!

Nel novembre dello stesso anno, il suo primo singolo Here è stato pubblicato ed usato come opening per l’anime The Ancient Magus Bride. Nel giorno della pubblicazione, ha dominato le classifiche al numero 1 sui dieci maggiori siti di streaming, ed è stato più tardi certificato come Disco d’Oro dall’Associazione dell’Industria Discografica del Giappone. Poi, nel dicembre del 2020, ha pubblicato un nuovo album, 20×20 (twenty by twenty), con contributi ai testi dal poeta contemporaneo Tahi Saihate e degli artisti Kenji Furuya (di Dragon Ash), Zavier Boier (Tahiti 80), Suganami Eijun (THE BACK HORN) e Hotaka Yamashita (Ikimono-gakari). JUNNA ha portato il suo Zepp Tour a Tokyo, Osaka e Nagoya.

Commento di JUNNA

“Sono incredibilmente onorata di cantare la sigla d’apertura Umi to Shinju per quello che è un anime meraviglioso come Fena: Pirate Princess. Sono emozionata di avere la possibilità di lavorare con Kajiura in questa canzone. La prima volta che l’ho ascoltata, ero sopraffatta dalle emozioni e mi sono chiesta che tipo di storia stesse per iniziare. Mentre ricevevo istruzioni da Kajiura nello studio di registrazione, immaginando il magnifico mondo dell’anime, ho messo tutta la mia determinazione nella canzone ed ho cantato col cuore. Sarei felicissima se anche tu potessi sentire le emozioni dei personaggi che partono per una nuova avventura quando ascolti la canzone. Spero che diventi una canzone che incoraggia tutti quelli che la sentono, che vi dia la spinta di cui avete bisogno”

Sito web ufficiale

Canale YouTube

Profilo Twitter

Pagina Instagram

Canale Tik Tok

Profilo di Minori Suzuki

Nella primavera del 2017, all’età di 17 anni, Suzuki ha fatto le audizioni per il nuovo ruolo principale per l’anime Macross Delta ed è arrivata prima tra quasi 8.000 altre candidate. Nell’aprile del 2016 ha ufficialmente iniziato il suo lavoro di doppiatrice, dando la voce a Freyja Wion, una delle eroine di Macross Delta. E’ anche un’attiva cantante nel gruppo idol Walküre presente nella serie.

Nel gennaio del 2018 ha debuttato da solista cantando Feeling Around, la opening per l’anime TV La grande amante di ramen Koizumi, che ha ricevuto grande attenzione dal pubblico grazie ai contributi alla canzone di Koji Mihara (della band Frederic). Nel dicembre dello stesso anno ha pubblicato il tanto atteso primo album. A marzo del 2019 ha portato il tour intitolato 1st LIVE TOUR 2019~Miru Mae ni Tobe!~ nelle sale Zepp di Tokyo, Nagoya, Osaka, e Fukuoka, con grande successo di pubblico. Ha pubblicato il secondo album, Jo Mino, nell’agosto del 2020. Tre canzoni dagli anime, le anisong Dame wa Dame (ending di Magical Sempai), Yozora (ending di Asteroid in Love), e Ephemera wo Atsumete (ending di Ascendance of a Bookworm Part 2) sono incluse nell’album, che ha ricevuto buone recensioni. Suzuki è al momento in tour tra Tokyo, Naoya e Osaka per il secondo tour, intitolato 2nd LIVE TOUR 2021~Make My Story!~.

Il doppiaggio

Suzuki è una delle maggiori doppiatrici nell’industria del doppiaggio giapponese. Grazie all’eccezionale abilità vocale, all’ampiezza di espressioni e al sorriso micidiale quanto un’arma, regala energia a chiunque la veda esibirsi. Ha un impressionante curriculum da doppiatrice, dando la voce a personaggi quali Hajime Fujiwara da The Idolmaster Cinderella Girls, Akiho Shinomoto da Cardcaptor Sakura: Clear Card, Uiui da SHOW BY ROCK!! Mashumairesh!! e Ena Shinonome da Project Sekai: Colorful Stage! feat. Hatsune Miku.

La foto ufficiale di Minori Suzuki è stata aggiornata. In un paesaggio desolate, ti fissa con un’espressione seria in volto. Cosa rappresentano i riflessi di sé stessa e le chiavi che tiene in mano? Tenete gli occhi aperti per le nuove informazioni in arrivo!

Commento di Minori Suzuki

“Saihate è stata scelta come sigla finale perchè il regista Nakazawa disse che si abbinava perfettamente al mondo di Fena, Principessa Pirata. Mi sono innamorata di questo pezzo nel momento in cui l’ho sentita, e sono veramente grata di questa opportunità. Sono così felice! Sono sicura che l’innocenza di Fena darà coraggio a molte persone. Posso dire con certezza che questa è una grande canzone. Attraverso questo anime, spero che si diffonderà attraverso i sette mari per raggiungere tutto il mondo!”

Sito web ufficiale

Profilo Twitter

Canale YouTube

Apparizioni regolari in radio: Bunka Housou Chou! A&G + radio show “Minori Suzuki to Egao Mantan de!” In onda al sabato dalle 15:00 alle 15:30, orario giapponese

Informazioni sul CD

TV Anime Fena: Pirate Princess’ opening theme song “Umi to Shinju” in vendita dal 6 ottobre 2021.

CD+BD Limited Edition: VTZL-190 / 4,400¥ (tax included)

Regular Edition: VTCL-35330 / 1,540¥ (tax included)

Contenuti del CD

“Umi to Shinju” Testo, musica ed arrangiamento di Yuki Kajiura

“Umi to Shinju” versione in inglese “the sea and a pearl”

Testo, musica ed arrangiamento Yuki Kajiura, traduzione in inglese di Joelle

Include due bonus tracks e tre pezzi strumentali

Contenuti del Blu-ray disc

Music Video di Umi to Shinju

JUNNA ROCK YOU STREAMING LIVE 2021〜20×20〜Selection Concert

Believe In Myself Sky FREEDOM~Never End~ La Vie en rose Abayo Yesterday Here Sora no Sumika Namiuchigiwa Sleepless Kono Yubi Tomare -20×20 ver. Ware wa Shousetsu Yori mo Kinari Ima

Sia l’edizione regolare che quella limitata includono una fotografia in copertina e illustrazioni dall’anime.

Virtual Crunchyroll Expo 2021