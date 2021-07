L’opera Queen Emeraldas di Leiji Matsumoto esce in un imperdibile cofanetto completo da collezione. Il classico della fantascienza giapponese torna in Italia dal 28 luglio.

Dal 28 luglio, J-POP Manga riporta in libreria, fumetteria e negli store online Queen Emeraldas, classico della fantascienza del Maestro Leiji Matsumoto che si colloca nello stesso universo narrativo di alcune delle più suggestive storie che abbia raccontato nella sua carriera, come Capitan Harlock e Galaxy Express 999.

Viaggi spaziali

Hiroshi Umino è un giovane orfano che con fatica si è costruito un’astronave ed è partito nello spazio. Quando si schianta su Argyre durante il viaggio dalla Terra, la sua avventura sembra finita prima ancora di cominciare. Qui incontra Emeraldas, abile donna pirata al comando della temuta e misteriosa Queen Emeraldas, che si dice nessuno sopravviva al suo incontro. Inizia così la storia di Hiroshi, che lo porterà nuovamente nello spazio e ancora una volta a incrociare il cammino della temuta Queen Emeraldas.

«Emeraldas, conosciuta da tutti come la strega del grande universo, la donna immortale che solca lo spazio infinito combattendo, la donna solitaria, che vaga nel mare cosmico per uno scopo sconosciuto a tutti, la donna triste, seguita dalla diceria che chiunque incroci il cammino suo e della sua nave Queen Emeraldas, andrà inesorabilmente incontro alla morte. Hiroshi Umino conobbe Emeraldas sulle rosse sabbie di Argyre… quel giorno ebbe inizio la sua lunga e malinconica storia.»

Il classico della fantascienza del Maestro Matsumoto, pubblicato nel 1978, negli stessi anni di Capitan Harlock e Galaxy Express 999 due opere con cui condivide alcuni dei personaggi principali, è un must have per tutti gli appassionati del genere e i fan del Maestro che JPOP Manga ripropone in un’imperdibile edizione cofanetto da collezione completa e curata in ogni dettaglio.

Sinossi

Hiroshi, un orfano in viaggio nello spazio in cerca della libertà, vede il vascello sul quale è imbarcato subire un attacco: la situazione sembra volgere al peggio, quando ecco comparire in soccorso una misteriosa nave, che annienta la flotta nemica. È l’astronave pirata della misteriosa Queen Emeraldas, corsaro stellare dall’enorme fama.

Al suo fianco, Hiroshi inizierà un’incredibile avventura, solcando le galassie a caccia di bottino! Un classico del manga di fantascienza del geniale Leiji Matsumoto, finalmente nella sua edizione definitiva.

Queen Emeraldas di Leiji Matsumoto

Box Vol. 1-2 2 Volumi – Serie Completa con formato – 15X21 – Bross. Con Sovraccopertina. Pagine – 424 Cad., B/N Prezzo – 30,00 €. Editore J-Pop Manga.

