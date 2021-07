Dall’autore di Girl From The Other Side e Wizdoms arriva una nuova antologia di racconti brevi e mai pubblicati in Italia. Love From The Other Side di Nagabe è uno sguardo lirico, originale e senza etichette sull’amore!

Dopo aver portato in Italia Girl From The Other Side, l’opera più nota di Nagabe che si chiuderà con l’undicesimo volume di prossima uscita, e l’antologia Wizdoms, JPOP Manga presenta Love from the other side, una nuova raccolta di racconti brevi e inediti del mangaka che arriverà in libreria, fumetteria e negli store online dal 21 luglio.

Come già nell’antologia Wizdoms, anche nei racconti di Love from the other side ritroviamo gli animali antropomorfi di Nagabe.

Insieme, però, anche le sue creature fantastiche, che si mostrano a noi in modo diverso, anomalo per certi versi, rispetto a come siamo abituati a pensarle. Perché, con il suo tratto peculiare e fortemente soprannaturale, il mangaka usa animali e mostri per esplorare le varie forme che può assumere l’amore.

Ecco, quindi, che prende forma la storia di una ragazza in difficoltà consolata da un magnifico uccello. Un vampiro che di notte balla con una giovane donna. O, ancora, una ragazza cieca che vive con un mostro che nasconde più di quel che mostra agli occhi altrui.

Una toccante raccolta di brevi spiragli di vita e amore, creati dall’autore di Girl From The Other Side, che dalla sua opera più nota riprende il tema dell’amore tra creature diverse, ma non per questo impossibile.

Sinossi di Love From The Other Side

L’amore si presenta in molte forme. Un magnifico uccello consola una ragazza in difficoltà; un vampiro balla di notte con una giovane donna; una ragazza cieca vive con un mostro che nasconde più di quanto non sembri. Queste e altre storie inedite compongono questa preziosa raccolta di racconti brevi di Nagabe (Girl From The Other Side, Wizdoms), mangaka straordinario la cui opera continua a esplorare magistralmente relazioni affascinanti, diverse, ricche e che rifiutano di essere etichettate.

Love from the other side Volume Unico. Pagine 208. Editore J-Pop Manga.

