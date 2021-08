Il gruppo giapponese, noto come “la band punk senza strumenti”, ha pubblicato STACKiNG, la opening della seconda stagione della serie anime Kingdom, in onda dal 18 luglio. La band BiSH con la canzone per l’anime Kingdom entra nel mondo delle colonne sonore degli anime, la via più diretta per conquistare nuovi fan in tutto il mondo. Il singolo è disponibile in digitale e sarà seguito da un nuovo album il 4 agosto.

Il suono rock e le voci potenti di STACKiNG, tipici delle Bish, e il sottostrato di emozionanti archi sfociano in una canzone che cattura perfettamente le epiche vibrazioni della serie anime.

‘STACKiNG’ Link per streaming e download

BiSH / ‘STACKiNG’, il video ufficiale

Anche il video musicale di STACKiNG è stato pubblicato, attesissimo dopo il teaser uscito due giorni prima. Il videoclip è diretto da Masaki Okita, i cui numerosi video precedenti realizzati con le BiSH includono Orchestra e Life is Beautiful. Il video di STACKiNG propone un viaggio nostalgico verso una versione passata del Giappone, con i membri delle BiSH in una varietà di appariscenti costumi ed affascinanti luoghi.

L’edizione limitata della prima stampa del quarto album delle BiSH per una major, Goind to Destruction, pubblicata il 4 agosto, include il making of del video di STACKiNG, con i commenti dei membri e scene video dietro le quinte. I fan saranno felici di questa versione speciale del video.

Maggiori informazioni sono disponibili sullo speciale sito web dell'album (purtroppo solo in giapponese):

Le BiSH e la canzone per l’anime Kingdom

La serie anime Kingdom sulle piattaforme

<America, Australia, Regno Unito> Funimation:

<Scandinavia> Wakanim:

<Middle East> Starzplay:

<France> ADN:

Creatore/Supervisore: Yasuhisa Hara (pubblicato su ‘Weekly Young Jump’, rivista a fumetti della Shueisha)

Sito ufficiale:

Profilo Twitter

Canale YouTube

Copyright: ©Yasuhisa Hara Shueisha,Kingdom Project

Informazioni discografiche

BiSH fourth major-label album

Title: ‘GOiNG TO DESTRUCTiON’

Data di pubblicazione: mercoledì 4 agosto 2021

Link per l’acquisto

mu-mo SHOP

CDJapan

