La band J-Rock GRANRODEO annuncia la opening dell’anime Baki: Son of ogre

Continua la collaborazione tra l’anime Baki e la band J-Rock GRANRODEO: dopo Beastful, l’opening del popolare anime di arti marziali, e Jonetsu wa oboete iru, opening per l’arco della storia Baki: The Great Raitai Tournament Saga, il duo giapponese annuncia la canzone per la nuova serie: Baki: Son of Ogre

Baki Son of Ogre (Hanma Baki) è tratto dal manga di Keisuke Itagaki. Sarà la terza serie di Baki ad essere visibile su Netflix. La prima è uscita nel 2019, la seconda serie, più breve, è su Netflix dal 2020.

Trailer di Baki: The Great Raitai Tournament Saga

Un pezzo che sarà il 32esimo singolo della band. La canzone si intitola Treasure pleasure e sarà pubblicato il 13 ottobre 2021. Con e-ZUKA alla chitarra elettrica, una sezione di fiati e la meravigliosa voce di KISHOW, è una canzone potente e giocosa. Fonde lo stile rock e funk dei GRANRODEO e al tempo stesso rimane fedele alla visione del mondo di Baki: Son of Ogre. Nel primo trailer dell’anime si può sentire un frammento della canzone, che certamente incuriosisce. Potrete ascoltare, dal trailer, anche un nuovo pezzo.

Trailer di Baki: Son of Ogre

Una registrazione video del loro concerto GRANRODEO LIVE 2021 “Rodeo Coaster” del 15 maggio è inclusa nella prima edizione limitata del Blu-ray, assieme ad un videoclip musicale di Treasure pleasure. Come bonus, tutte le illustrazioni speciali disegnate esclusivamente per la collaborazione basata su Treasure pleasure e Baki sono incluse.

Non perdete di vista i GRANRODEO, visto che il loro 15esimo anniversario li porterà a raggiungere nuovi limiti.

Commenti dei GRANRODEO

“Combattere significa piacere e conoscenza! Abbiamo immaginato questo quando abbiamo scritto la canzone – come un essere umano risoluto nei suoi propositi”

KISHOW “Siamo onorati di poter suonare la terza opening per la serie di Baki! Questa volta abbiamo aggiunto una sezione di fiati per dare alla canzone un tocco di funky. Speriamo vi piaccia!”

e-ZUKA

La band J-Rock GRANRODEO, profilo

Hanno pubblicato, ad oggi, 31 singoli e 8 album originali. Nel 2010, dopo cinque anni dalla loro formazione, hanno suonato nel luogo più prestigioso per i musicisti in Giappone: il Nippon Budokan.

KISHOW dei GRANRODEO è stato il primo doppiatore maschio ad esibirsi al Budokan come artista. Da allora, hanno fatto tour nazionali, concerti all’aperto, e partecipato a grossi festival tra cui un concerto di due giorni alla Yokohama Arena nel 2013 e concerti alla Saitama Super Arena e alla Osaka-jo Hall nel 2014.

Nel 2015, a 10 anni dal debutto, hanno tenuto un concerto di due giorni al Makuhari Messe International Exhibition Halls 1-3. Il calibro delle loro performance ha portato loro un forte supporto dall’industria musicale ed hanno recentemente suonato nei più grandi festival, come Summer Sonic.

Nel 2018 arriva il loro primo, attesissimo concerto all’estero. Nel 2019 hanno pubblicato l’ottavo album e suonato in tutto il Giappone, con 18 concerti in 11 luoghi.

Nell’agosto del 2020 hanno pubblicato il loro primo album di tributo, e in novembre una raccolta di successi per il loro quindicesimo anniversario. Un album che contiene le più recenti canzoni e i lati A da tutti i loro singoli, per un totale di 32 pezzi.

Il 23 novembre 2020, per festeggiare i 15 anni dal loro debutto, hanno annunciato che l’anniversario verrà esteso. A febbraio 2021 Masaaki Iizuka è stato parte dell’ e-XPO 2020 e i GRANRODEO hanno organizzato il ROUND GR 2020 festival, dove hanno suonato un “concerto della riscossa”. Successivamente, il 30 di giugno 2021, hanno pubblicato una registrazione dei concerti “Rodeo Note” vol.1, tenuti al Blue Note di Tokyo.

Al momento accrescono il numero dei loro fan grazie ad attività in molti campi, non solo connesse all’animazione.

Opening dell’anime Baki: Son of ogre

Edizione limitata: (CD+BD): LACM-34175 / 3,300¥ (tassa del 10% inclusa) / 3,000¥ (tasse escluse)

Edizione regolare: LACM-24175 / 1,320¥ (tassa del 10% inclusa) / 1,200¥ (tasse escluse)

*Le illustrazioni speciali per la collaborazione Baki: Son of Ogre×GRANRODEO sono incluse sia nell’edizione limitata che in quella regolare.

CD *entrambe le edizioni contengono le stesse tracce:

Treasure Pleasure

Bonus Track

Versione strumentale di entrambi i pezzi (4 canzoni in totale)

BD *incluso solo nell’edizione limitata

Treasure Pleasure (clip musicale)

GRANRODEO LIVE 2021 “Rodeo Coaster”

2021.5.15 (Sat) Zepp Haneda

The Other self

RIMFIRE

Hengen Jizai No Magical Star

Memories

HEAVEN

Doukoku no Ame

Infinite Love

Shounen no Hate

Punky Funky Love

Glorious days

BEASTFUL

ROSE HIP-BULLET

DARK SHAME

Deadly Drive

TRASH CANDY

Ai no Warrior

Can Do

modern strange cowboy

