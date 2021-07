J-POP Manga: i fumetti giapponesi di luglio

Con luglio arrivano tanti attesissimi fumetti giapponesi in libreria, fumetteria e negli store online per J-POP Manga: Beyond the Clouds, Tsugumi Project 1, Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles Encore, I diari della speziale 1, Love from the other side, Queen Emeraldas.

7 luglio

Il 7 luglio arriva il poetico Beyond the Clouds 1, un’emozionante saga fantasy adatta a tutti gli appassionati di Made in Abyss e non solo!

Per gli amanti dell’azione e dei mondi post-apocalittici, arriva Tsugumi Project 1: la storia di Leon, soldato francese reclutato contro la sua volontà, che viene spedito in Giappone alla ricerca dell’arma che potrebbe aver causato la caduta di Tokyo, ma la città non è deserta come sembra…

Per gli/le amanti dello yaoi il 7 luglio sarà disponibile, The Inheritance of Aroma 1, una storia forte e ricca di colpi di scena dall’autrice di Doukyuusei – Compagni di classe!Continuano per J-POP anche Hanako-kun e I sette misteri dell’accademia Kamome 9, Blue Period 6, Land of the lustrous 8, Game of Familia 2, Super HxEros 7.

14 luglio

Dopo il primo luxury box dedicato a Lady Oscar il 14 luglio per J-POP manga arriva il secondo cofanetto della Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles ENCORE. La raccolta delle storie scritte dal 1984 al 2018 dalla Sensei Ryoko Ikeda, che approfondiscono e ampliano le avventure della Lady più famosa del mondo in una lunga sequenza di racconti che approfondiscono e proseguono le vicende della serie originale: La contessa dall’abito nero, Loulou la grande investigatrice (già noto come Le Storie Gotiche) e gli Episodi. Anche per questi splendidi extra arriva finalmente l’edizione definitiva con pagine a colori!

Per J-POP continuano anche: Black Jack 2 – Osamushi Collection, Hell’s Paradise – Jikokuraku 11, Kingdom 47, La finestra di Orfeo 3, So I’m a spider, so what? 7, Tokyo Revengers 5, Randagi 3, Metamorfosi 1 e Death Stranding 1.

21 luglio

Per J-POP manga, arriva il 21 luglio il titolo vincitore del Tsugi ni kuru Manga Award, I diari della speziale 1, una commedia originale, tra giallo e romanzo storico. La giovane Maomao, una giovane farmacista del quartiere della capitale a luci rosse della Cina, viene venduta alla corte imperiale. Tuttavia grazie alle sue capacià, verrà notata dall’eunuco Jinshi, che sfrutterà le conoscenze della ragazza per risolvere alcuni misteri all’interno della corte.

Dall’autore di Girl from the other side, la raccolta di storie inedite di Nagabe, Love from the other side, un’opera con i quale il giovane autore continua a esplorare relazioni, tenere e fuori dagli schemi.

Continuano inoltre Danmachi – Sword Oratoria 17, Kakegurui 14, Komi can’t communcate 8, Super Lovers 13 e Karma of Purgatory 14.

28 luglio

Arriva il 28 luglio l’attesissimo BOX di 2 volumi di Leiji Matsumoto, Queen Emeraldas. Un classico del manga di fantascienza dall’autore di Capitan Harlock e Galaxy Express 999: Hiroshi, un orfano in viaggio nello spazio in cerca della libertà, vede il vascello sul quale è imbarcato subire un attacco: la situazione sembra volgere al peggio, quando ecco comparire in soccorso una misteriosa nave, che annienta la flotta nemica. È l’astronave pirata della misteriosa Queen Emeraldas, corsaro stellare dall’enorme fama. Al suo fianco, Hiroshi inizierà un’incredibile avventura, solcando le galassie a caccia di bottino!

Per la Osamushi Collection, sarà disponibile Osaka, 1945 (titolo originale Dotsuitare), volume inedito del maestro Osamu Tezuka. Un toccante e spiritoso racconto corale sul Giappone del secondo dopoguerra, paese nel turbine di una ripartenza dolorosa e scenario delle vicende di outsider ancora lontani da una possibile guarigione. La fotografia di una generazione ferita, scattata con folgorante sincerità e vena autobiografica da parte di Tezuka, che visse in prima persona. Della stessa serie anche Vampires.

Continuano Zombie 100 – 3, Final Fantasy: Lost Stranger 6, Atom: The Beginning 12, Magical Girl Spec-Ops Asuka 11, Birds of Shangri-La 2, Le Rose di Versailles Encore vol. 6, Metamorfosi 2, Death Stranding 2.

RISTAMPE di fumetti giapponesi J-Pop Manga

Tornano disponibili nella prima metà di luglio: