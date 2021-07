J-POP Manga porta in Italia la nuova serie di Natsu Hyuuga, Ikki Nanao e Nekokurage, ovvero I diari della speziale E’ la storia di una giovane farmacista rapita e venduta come serva del palazzo imperiale che deve fare i conti con la vita di corte.

In arrivo dal 21 luglio in libreria, fumetteria e negli store online per J-POP Manga, I diari della speziale è il manga scritto da Natsu Hyuuga e Ikki Nanao e disegnato da Nekokurage. È anche la prima opera di Natsu Hyuuga e Nekokurage ad arrivare nella Penisola: i precedenti lavori come Tonelico no Ou, per il primo, e Gekkan Shoujo Nozaki-kun Anthology, per il secondo, non sono mai stati tradotti in italiano.

I Diari Della Speziale di Natsu Hyuuga

I diari della speziale, serie già tradotta in inglese e francese e che ora arriva in Italia, racconta la storia della giovane farmacista Maomao. Rapita dal quartiere a luci rosse dove lavorava, viene venduta al palazzo imperiale come schiava. Qui cerca di passare inosservata, sognando di tornare libera e riabbracciare suo padre. Ma quando, grazie alle sue conoscenze delle spezie, riesce a prevenire la morte della principessa ancora in fasce, la vita di Maomao alla corte imperiale si appresta a cambiare.

Il volume arriverà in libreria, fumetteria e negli store online il 21 luglio con uno speciale taccuino in allegato in edizione limitata! La preview cartacea invece è già disponibile, richiedila in fumetteria.

Sinossi

Maomao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta suo malgrado come sguattera alla corte imperiale. Anche se desidera ardentemente tornare libera, si ritrova a non disdegnare la vita tutto sommato comoda che è riuscita a ritagliarsi a palazzo, dove, senza farsi notare, riesce a proseguire i suoi studi di fitoterapia e sulla preparazione dei veleni.

Di fronte a un male che affligge i figli dell’imperatore, Maomao sente tuttavia di farsi avanti e, sfruttando le sue conoscenze, riesce a salvare loro la vita. La ragazza attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: è tempo che l’ex erborista torni a preparare pozioni in pianta stabile!

I Diari Della Speziale 1

Di Natsu Hyuuga, Ikki Nanao, Nekokurage 7 Volumi – Serie In Corso. Formato – 12X16,9 – Bross. con sovracc. Pagine – 184, B/N Prezzo – 6,50 €. Editore per l’Italia: J-Pop Manga