Violence Action di Shin Sawada e Renji Asai

Dai mangaka Shin Sawada e Renji Asai, J-POP Manga porta in Italia Violence Action: la storia di Kei Kikuno, una giovane studentessa con un lavoro part-time… da sicario!

Dal 9 giugno in fumetteria, libreria e negli store online, arriva il nuovo manga che segna l’esordio alla sceneggiatura di Shin Sawada, accompagnato dai disegni di Renji Asai (The Boy and The Beast). Pubblicato in Italia da J-POP

Manga, Violence Action racconta la vita da giovane studentessa del college di Kei Kikuno, che, come molte sue coetanee, ha un lavoretto part-time. Il suo, però, è quello di sicario a pagamento per un’agenzia di ragazze che si fingono escort per potersi infiltrare ovunque e portare a termine i contratti.

Quando un dottore della malavita uccide il vicecapo dell’organizzazione, risultato poi innocente, si vede sottratta la propria famiglia. Nel giorno del compleanno della figlia perduta, assolda Kei per eseguire la sua vendetta. Da lì in avanti è un continuo di contratti bizzarri e movimentati che coinvolgono la giovane Kikuno tra contabili corrotti (che la aiutano negli studi nell’attesa di sapere come moriranno!) e donne disposte a tutto per salvare i propri cari, anche a sottrarre soldi alla malavita. A tutto questo si aggiunge la necessità di mantenere la vita da studentessa, passare gli esami e fare nuove conoscenze!

Il manga

Violence Action unisce tanta azione alla più ordinaria esperienza del college, alimentata da spiacevoli malintesi che complicheranno la doppia vita di Kei, rischiando di portare allo scoperto la sua identità segreta.

L’esordio di Shin Sawada e i disegni dell’autore dell’adattamento manga The Boy and The Beast Renji Asai vi aspettano in fumetteria, libreria e negli store online da mercoledì 9 giugno.

Sinossi

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time. Si direbbe una storia come tante, ma la vita di Kei ha poco a che vedere con quella delle altre studentesse: il suo lavoro è da sicario e per di più lei è uno dei migliori sulla piazza! Riuscirà a coniugare lo studio e la, ehm, professione senza dare nell’occhio?

Di Shin Sawada, Renji Asai. 6 Volumi – Serie In Corso. Formato – 12X16,9 – Bross. con Sovracc. Pagine – 192, B/N Prezzo – 6,50 €

Una delle uscite J-Pop Manga di giugno 2021

