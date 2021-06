L’amore per i manga crea un’amicizia che scavalca le diversità tra generazioni. Unisce un’insegnante di calligrafia ormai settantacinquenne e una commessa adolescente nella storia di Metamorfosi di Kaori Tsurutani

La passione per i manga può unire due persone nonostante l’età. È la storia di Metamorfosi di Kaori Tsurutani, pubblicato da J-POP Manga che arriva in libreria, fumetteria e negli store online dal 30 giugno 2021 con il box completo di tutti e cinque i volumi. L’opera è stata nominata al premio Manga Taisho nel 2019 e 2021. E’ vincitrice del premio “New Face Award” alla 22esima edizione del Japan Media Arts Festival Awards.

Yuki Ichinoi è un’anziana signora di settantacinque anni, vedova da due, che porta avanti una scuola di calligrafia. Urara Sayama è una giovane adolescente divisa tra la scuola, dove è timida e insicura, incapace di parlare delle proprie passioni con le compagne di classe, e il lavoro. Le loro strade si incrociano quando, per proteggersi dal caldo estivo, la signora Yuki entra nella libreria dove Urara lavora nel reparto fumetti e acquista un manga Boy’s Love. Appassionata dalla storia, torna in libreria per acquistarne il seguito e scopre nella giovane commessa la sua stessa passione.

Metamorfosi di Kaori Tsurutani

Kaori Tsurutani ci racconta una storia d’amicizia che supera la barriera dell’età grazie alla comune passione delle sue protagoniste, che di fronte a un racconto coinvolgente di due ragazzi che trovano l’amore si scoprono a condividere pensieri e sentimenti come non era capitato a nessuna delle due con le rispettive coetanee.

Sinossi

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili. In un torrido giorno d’estate, una donna settantacinquenne scopre in libreria un genere di fumetti che non aveva mai sentito nominare prima, il Boy’s Love. Inaspettatamente, ne e è subito rapita. Un interesse che imparerà a navigare con l’aiuto della commessa adolescente, in quella che diventerà una passione da condividere, motore di una dolce e imprevedibile sorellanza.

Metamorfosi di Kaori Tsurutani in 5 Volumi – Serie Completa Formato – 15X21 – Brossurato con Sovracc. 160 pagine Cad., B/N + a colori. Prezzo della serie completa: 49,50 €. Editore J-Pop Manga

