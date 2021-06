Ricominciano finalmente, dopo un anno e mezzo di stop, fiere e festival, ed il primo a partire è a Modena nelle date del 3 e 4 luglio, ne parliamo perchè finalmente entra anche il Giappone al festival Modena Nerd!

Il Giappone si ritaglia un angolo del festival Modena Nerd, e lo fa per mano dei suoi più attivi rappresentanti in Italia: l’Associazione Ochacaffè.

L’Associazione nipponica allestirà una zona dal sapore orientale, con un’area incontri e una mostra mercato di quadri dipinti a mano a tema animazione giapponese. Non mancherà naturalmente il punto informazioni sul Giappone, dove potrete chiedere informazioni su viaggi, studio e lingua, cultura giapponese in generale, e magari fare una foto con le KJgirls!

Incontri a tema Giappone

Nell’area incontri sono vari i momenti di grande interesse per gli amanti del Giappone.

Per citarne alcuni, sabato pomeriggio la presentazione del libro Un lavoro perfetto di Tsumura Kikuko, Marsilio edizioni, alla presenza del traduttore Francesco Vitucci.

Di tutt’altro tipo la performance di DJ Shiru (fondatore dei K-ble Jungle) che proporrà un tappeto musicale a base di J-Pop ed elettronica con qualche incursione nel K-Pop e nel J-Rock. La colonna sonora ideale per un festival nerd e otaku!

Tra gli italiani a rappresentare le arti giapponesi sono ospiti nell’area dell’editore Poliniani la doppiatrice Emanuela Pacotto ed il disegnatore manga Marco Albiero.

Presenti anche i fumetti, con gli autori del volume Abe Sada, Fiore osceno della casa editrice Becco Giallo. Sceneggiatore e disegnatore della storia della geisha assassina saranno presenti domenica 4 luglio.

Tradizione e pittura, lingua e viaggi

Per chi ama la tradizione, la maestra Yoko Takada porterà la vestizione dello yukata, il kimono estivo, e una dimostrazione di calligrafia giapponese, nella giornata di domenica. Arti antiche ma mai passate di moda, fulgidi esempi di come tradizioni secolari possano essere affascinanti anche per i giovani, che magari le conoscono attraverso il mondo degli anime e dei manga.

Se la vostra passione è l’arte, Arte Zeta Studio sarà presente con momenti di live painting, mentre se invece volete imparare qualcosa sedetevi e partecipate a incontri e workshop. Tra questi, un mini-corso di lingua giapponese e una presentazione sulle vacanze studio in Giappone a cura di Silvio Franceschinelli di Istituto Il Mulino, scuola di lingue.

Programma Giappone al festival Modena Nerd

PEDANA Sabato 3 luglio Domenica 4 luglio 11.00 Anime opening challenge. Quanto ne sapete di musica dagli anime, di J-Pop, di idol? Venite a mettervi alla prova con Associazione Ochacaffè 12.00 Vestizione del kimono. Venite a conoscere storia e curiosità sull’abito giapponese più tradizionale! Potrete anche provarlo con la nostra maestra giapponese di kimono! 14.00 Lounge music from the rising sun musica giapponese a cura di DJ Shiru (di K-ble Jungle), tra il tradizionale e l’elettronica, tra Giappone e Corea del Sud Abe Sada, fiore osceno. Presentazione del fumetto sulla geisha assassina, con gli autori Michele Botton e Pietro Sartori. 15.00 Live painting con Arte Zeta Studio, artista con licenza sui diritti di Lupin III per l’Italia. Calligrafia giapponese. L’arte della bella scrittura di ideogrammi, con la maestra Takada. 16.00 Presentazione del libro Un lavoro perfetto di Tsumura Kikuko, Marsilio ed. Presente il traduttore Francesco Vitucci Lingua giapponese. Introduzione al giapponese per principianti, i primi passi nella lingua, i tipi di scrittura, i saluti. Con Nicol Sanzeni, di Associazione Ochacaffè 17.00 Lingua giapponese. Introduzione al giapponese per principianti, i primi passi nella lingua, i tipi di scrittura, i saluti. Con Nicol Sanzeni, di Associazione Ochacaffè Vivere in Giappone, quali le possibilità. A cura di Silvio Franceschinelli, della scuola di lingue Istituto Il Mulino 18.00 Musica da anime e manga, DJ set con DJ Shiru Musica da anime e manga, DJ set con DJ Shiru

Mostra mercato d’arte manga e anime

I quadri, dipinti a mano su grandi tele, dei più noti personaggi di anime e manga. Davide Zanella, l’artista, ha licenza di utilizzo dell’immagine di alcuni personaggi da anime e manga, quali Lupin III.

Mostra fotografica “Volti giapponesi”

Opere della fotografa giapponese Iwasaki: giovani ad un parco di divertimenti, anziani in campagna, la folla nella città. Ritratti spontanei che mostrano un Giappone dai vari aspetti, naturale e credibile, lontano dall’immagine che solitamente ne abbiamo in film e video che cercano invece di porre in luce le diversità di questo popolo che, in fondo, così diverso non è.

Fonti

Associazione Italia Giappone Ochacaffè

Festival Modena Nerd in Fiera di Modena