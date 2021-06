A seguito della pubblicazione del loro singolo dal gusto dolciastro intitolato Sugar Rush, il duo delle manichine giapponesi FEMM torna in pista con una nuova canzone piena di carattere: Private Dancer. In questo nuovo capitolo della loro discografia mischiano elementi di danza decadente e rock gotico. Si addentrano nel trittico FEMM: amore / dominazione / sottomissione, in percorsi del corpo tanto quanto della mente.

FEMM – Private Dancer (Video Musicale)



FEMM: amore / dominazione / sottomissione

Come si addice a un duo composto da manichini con emozioni, la canzone affronta il concetto di “amore simbiotico”. L’eccesso di affetto che può portare al desiderio di dominare, e la sete di amore che può portare alla sottomissione. In parole povere, il desiderio di usare altre persone e la voglia di essere usati.

Questi due impulsi in conflitto si riflettono nel concetto delle marionette o dei pupazzi, un oggetto che vuole essere controllato, tema fondamentale per le FEMM. Nel video musicale di accompagnamento vediamo dentro la mente di un amante che controlla. Il duo FEMM sembra essere intrappolato all’interno, ma in realtà sono state proprio loro a lasciarsi catturare. Mentre l’amante controllante cerca di dominare, le burattine sono segretamente quelle che tirano i fili.

“La fiducia è sexy. È forte e feroce. Non accetta un no come risposta. Ama ogni centimetro di sè stessa come donna. È bello cantare questo personaggio come FEMM. È una nuova atmosfera per noi e la amiamo”.

RiRi, FEMM

La canzone è prodotta da ADP (Dua Lipa, M.I.A. Chris Brown) e Jenn Decilveo (Beth Ditto, Miley Cyrus, Anne-Marie). Inizia con un tono misterioso, poi entra in un ritmo più duro. Di sicuro farà venire voglia di ballare. Più ti addentri, più puoi davvero sentire quella donna sexy, forte e sicura di sé.

“Abbiamo questo sound appassionato, che è nuovo per noi. Ha un’atmosfera notturna tropicale. Amare qualcuno così forte deve essere un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Questo sound riesce a tirare fuori completamente il tuo lato selvaggio e appassionato con questo suono. Seguilo e capirai cosa intendo.”

LuLa, FEMM

FEMM

RiRi e LuLa sono manichini che però provano emozioni. Da New Tokyo, hanno inizialmente catturato l’attenzione di influencers in giro per il mondo con il loro primo singolo Fxxk Boyz Get Money. Il loro album di debutto ‘Femm-Isation’ hanno raggiunto la Top 10 nella classifica mondiale degli album di Billboard negli Stati Uniti e sono state nominate come artiste da tenere d’occhio nel Regno Unito. Sono venute anche in Italia, con tre concerti al Comicon di Napoli che hanno attirato fan da tutta Europa, spettacoli coordinati da Associazione Ochacaffè.

A fine 2020 è stato annunciato che i manichini FEMM1.0, precedentemente rigide, hanno ricevuto un aggiornamento del firmware a FEMM2.0, consentendo loro di raggiungere livelli di espressione emotiva convincenti simili a quelli umani. La band ha pubblicato un nuovo EP “404 Not Found”. A novembre esce “Private Dancer” è la quarta nuova canzone nel 2021, con ingredienti amati in Giappone per le FEMM: amore / dominazione / sottomissione

FEMM EP 404 Not Found

Traduzione dall’inglese di Valeria D’Angelo