Hime è la faccia pubblica di Crunchyroll, appare in tutto il material promozionale e sui social impersonificando la dedizione del canale streaming verso gli anime e la loro diffusione nel mondo. La mascotte di Crunchyroll: Hime in vacanza in Italia, ad assaggiare i nostri piatti tipici e ad ammirare i paesaggi dalle Alpi al Mediterraneo.

Crunchyroll decide di celebrare l’Italia regalando a Hime un biglietto per delle vacanze da sogno nel nostro Paese… e un nuovo look originale dal sapore italiano!

Da oggi al 31 maggio, seguendo Crunchyroll e i suoi profili social potrai giocare con Hime, scaricare regali e seguire speciali eventi live.

Ci saranno giochi social, fumetti originali sulle vacanze di Hime e 3 imperdibili dirette per creare art ‘Made in Italy’ di Hime insieme a bravissimi illustratori italiani: Lorenza di Sepio, Giuseppe di Maio e Alessia Trunfio! Pur essendo in Italia Hime lavorerà incessantemente alla gestione del sito, interagirà con i fan sui social, e naturalmente continuerà a guardare tutti gli anime possibili, ma siamo sicuri che potrà anche rilassarsi tra una buona pizza e un piatto di spaghetti.

Le origini della mascotte di Crunchyroll: Hime

Il suo compleanno è il 6 giugno, ed è dal 2013 la mascotte ufficiale di uno dei siti di streaming video più amati dagli appassionati di Giappone: Crunchyroll.

Hime è nata da un contest online dove Crunchyroll, Funanimation, Aniplex America e NIS America chiedevano idee per creare una gijinka (una mascotte in forma umana).

Il design creato da Eunice Dahae Baik, semplicemente chiamato Crunchyroll Hime, ha vinto contro oltre 100 altri concorrenti. Eunice ha collaborato con l’artista giapponese Shiori Abe alla versione finale del personaggio, ed è così che si è arrivati al look che oggi tutti conosciamo.

Il look di Hime è stato pensato per richiamare l’identità di Crunchyroll. Il suo colore principale è l’arancione (come il logo Crunchyroll e come richiamo a Naruto), e veste in una versione futuristica del kimono. Un richiamo all’origine degli anime, il Giappone ovviamente, e alle tecnologie moderne che lo hanno fatto conoscere al mondo dei giovani.

Ma chi è Hime?

Hime è una kitsune, una volpe furbetta e monella, che assieme ad un gruppo di altri spiriti giapponesi coordina il sito di Crunchyroll. Nonostante i secoli di vita, frequenta ancora le superiori ed ha abilità degne di una ninja. Ha anche incarico di gestire i social media del canale in streaming. Se dal profilo di Crunchyroll vi è mai arrivato un cuoricino su Instagram o su Twitter, è stata lei che vi ha notati!

Negli anni, Hime ha visto vari adattamenti e un certo sviluppo. Molte sono le fanart nate attorno a questo personaggio, come anche le collaborazioni con altre mascotte in un panorama di frequenti collaborazioni, addirittura con vari personaggi dagli anime. Nei suoi fumetti (che trovate anche sul profilo Instagram di Crunchyroll) troviamo anche la sua sorellina Sudachi e il suo gatto Yuzu.

