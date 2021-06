Arriva l’estate e tante novità in casa J-POP Manga: le uscite di giugno 2021 includono Violence Action 1, Birds Of Shangri-La 1, Star Red – Moto Hagio Collection, Death Stranding Box Vol. 1-2 – Romanzo

Continuano per J-POP Manga Hanako Kun – I 7 Misteri Dell’accademia Kamome – 8, Kemono Jihen 5, Kasane 7 (Di 14), Remnant – Omegaverse 2.

9 giugno

Il 9 giugno arriva in libreria, fumetteria e negli store online Violence Action 1 di Shin Sawada e Renji Asai: Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time… come sicario! Riuscirà a coniugare lo studio e la professione senza dare nell’occhio?

Sarà inoltre disponibile dalla maestra dello yaoi, Ranmaru Zariya (autrice di Void e Liquor & Cigarettes), l’attesissimo Birds Of Shangri-La 1. Continuano Neun 3, Rent-A-Girlfriend 3, 86 – Eighty Six 2, Goblin Slayer 10, Randagi – Vol. 1.

16 Giugno

Il 16 giugno arriva il libreria, fumetteria e negli store online l’attesissimo volume della Moto Hagio Collection, Star Red. Nel XXIII secolo Marte è utilizzato dai terrestri come una colonia penale, per “ospiti” condannati ai lavori forzati. Red è nata in questo mondo difficile e anche se volesse non potrebbe nasconderlo: Marte marchia infatti i suoi figli con il segno inconfondibile degli occhi rossi.

Per gli amanti del genere yaoi arriva Madk 1 di Ryo Suzuri: la storia di Makoto che a causa della grande sofferenza provocata dalla solitudine arriva a evocare un demone, cercando un compagno tra le pagine di un grimorio. Preparatevi per il gore spiazzante, l’erotismo estremo e la magia nera del nuovo Boy’s Love targato J-POP Manga!

Continuano Vampires 2 (di 2) – Osamushi Collection, Shadows House 2, Parasite In Love – Vol.3. Per Edizioni BD arriva Pokémon – Detective Pikachu.

23 Giugno

Ecco l’atteso Il Suo Nome era Gilbert – Le ragazze che cambiarono la storia del manga di Keiko Takemiya: un interessante spaccato sull’editoria a fumetti giapponese degli anni ’70 nel quale la sensei ripercorre la sua carriera da mangaka partendo da quando, arrivata a Tokyo si ritrova quasi prigioniera del suo nuovo lavoro, fatto di scadenze impossibili, ritmi estremi e solitudine. Una condizione che la porterà a ripensare le basi del fumetto giapponese nei mesi che trascorrerà al “Salone Oizumi”, ovvero l’appartamento condiviso con le colleghe e compagne di battaglia con cui decide di rivoluzionare ogni aspetto dei manga per ragazze, e non solo.

Continuano Komi Can’t Communicate 7 La Fenice 10 (Di 12), Sword Art Online – Light Novel 15 – Alicization Invading, Randagi – Vol. 2, Karma Of Purgatory Vol. 3.

30 giugno

Il videogame di culto realizzato dal geniale Hideo Kojima è trasportato su carta in un appassionante romanzo in due volumi da Hitori Nojima, già autore degli adattamenti in prosa di Metal Gear Solid. Il 30 giugno arriva Death Stranding Box Vol. 1-2, il romanzo di Hideo Kojima e Hitori Nojima.

Sarà inoltre disponibile Metamorfosi – Box (Vol. 1-5) di Kaori Tsurutani! L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili, così una donna settantacinquenne e la commessa adolescente di una libreria, condivideranno la passione per Boy’s Love.

Da non perdere anche Daisy Jealousy, nuovo volume yaoi di Ogeretsu Tanaka: fin dall’infanzia, Misaki ama i videogiochi e aspira a far parte di un’importante software house. Per questo si iscrive a una scuola di game design e lì incontra Kaname, talentuoso designer emergente e nell’animo di Misaki nasce subito una grande rivalità.Un imperdibile volume unico dall’autrice di Yarichin Bitch Club, Escape Journey, Neon Sign Amber e molti altri!

Continuano Golden Kamui 23, Radiation House 10, Dungeon Food 9, La Divisa Scolastica Di Akebi 7, Servamp 16.

Ristampe

Disponibili dall’1 giugno:

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 04; Horimiya 2, 3, 14; Il Cane Che Guarda Le Stelle; Il Diario Della Mia Scomparsa; Komi Can’t Communicate 2,3,4; La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 3,4; The Promised Neverland 8; Tokyo Ghoul 6, 7.

Disponibili dall’8 giugno:

Blood Bank 2,3; Blue Period 4; Fatti Forza, Nakamura!; Il Prezzo Di Una Vita Box Vol. 1-3; Kasane 6; Komi Can’t Communicate 05; Love Whispers, Even In The Rusted Night; Shadows House 01; So I’m A Spider, So What? 2,4,5; The Dream Of Cuckoos 1,2 e The Promised Neverland 6, 10 e The Proper Way To Write Love; The Song Of Night And Day – Encore; Tokyo Ghoul 5, 10; Void; The Song Of Night And Day – La Canzone Di Yoru e Asa.

