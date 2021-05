La storia e il super-soldato: i manga anticipano la realtà

Dragon Ball, Full Metal Panic, One Piece sono alcuni esempi letterari-cinematografici di area nipponica con protagonisti dei super soldati, figura perseguita anche nella realtà sia da un punto di vista militare che politico. Il super-soldato: i manga ci fanno vedere dove stiamo andando?

Il super-soldato nella storia

Storicamente l’ideale del super soldato si è palesato come piano di governo fin dall’antichità, basti pensare per esempio alla società spartana che molto puntava non solo sulle strategie da campo ma anche sulla preparazione atletica e psicologica dei soldati stessi: lotta a corpo libero; esercizi per rafforzare addominali, braccia e gambe; lancio del disco….

Molti sono stati nei secoli gli imperi che puntarono sulla forza dell’esercito e quindi sui singoli (impero romano, Sacro Romano Impero…) ma fu soprattutto con la seconda guerra mondiale e in particolare con l’uso delle droghe che tale modello si rese più concreto. A tal proposito Otto F. Ranke, un fisiologo che lavorava per il III° reich, fu il primo a sperimentare con risultati scientifici gli effetti della metanfetamina sui soldati giungendo alla conclusione che effettivamente questa sostanza aumentava le ore di veglia ma non di concentrazione.

Il Giappone in tutto ciò non fu da meno essendo stata attiva dal 1936 al 1945 l’unità 731 che conduceva esperimenti sugli esseri umani con virus e batteri pronti a combattere la guerra anche sul campo batteriologico.

Dopo la guerra, visti i risultati ottenuti (purtroppo) tramite sperimentazione umana, si diffuse sempre più una maggiore fiducia nella scienza e al fine curativo della medicina si affiancò anche quello potenziativo. Nel 2013 il Comitato Nazionale per la Bioetica ha così definito il termine enhancement, potenziamento: «Uso intenzionale delle conoscenze e tecnologie biomediche per intervenire sul corpo umano al fine di modificarne in senso migliorativo e/o potenziativo il normale funzionamento[1]».

Potenziamento umano

Ci sono tre tipi di enhancement di cui gli anime sono stati degli antesignani dando forma al soldato perfetto, ciò che nella realtà non si è ancora riusciti a raggiungere.

Enhancement cognitivo

Comprende l’uso di farmaci, trapianti di cellule staminali o tessuti sul sistema nervoso, nonché la stimolazione magnetica o cerebrale profonda tramite dei device neurali. E’ il caso di Paprika sognando un sogno film d’animazione tratto dall’omonimo romanzo di Yasutaka Tsutsui in cui degli psicoanalisti tramite un congegno che agisce sul subconscio riescono ad entrare nei sogni dei pazienti e anche a intervenire…vi dice niente Neuralink? Un altro esempio noto possono essere i bambini mutanti dalla faccia anziana di Akira, o lo Stand, potere psichico nel manga Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki.

Enhancement genetico

Sono tutti quegli interventi di manipolazione sul DNA umano. Cina e Giappone, non avendo leggi etiche a riguardo, stanno procedendo a spron battuto sul terreno dell’ingegneria genetica per creare delle chimere. Negli anni ’80 Akira Toryama ideò Cell nella saga di Dragon Ball Z, un villain creato dalla sadica mente del Dottor Gelo con le cellule dei migliori guerrieri dell’universo; il soldato perfetto appunto. Bagi è un film creato per la televisione da Osamu Tezuka come critica agli esperimenti di ricombinazione del DNA portati avanti dal governo giapponese.

Cyborg

Di esempi nella letteratura manga di uomini-macchina ce ne sono tantissimi, essendo stati introdotti i cyborg praticamente in ogni opera maggiore.

Particolarmente rilevante è Neon Genesis Evangelion, che racconta in un mondo post apocalittico la guerra tra gli uomini piloti di imponenti mecha e gli “angeli”. Come non citare nuovamente la saga di Cell in Dragon Ball Z con la creazione di veri e propri cyborg (C16, C17, C18) e lo spinoso problema dei loro sentimenti. I cyborg erano poi protagonisti del classico Cyborg 009 di Shotaro Ishinomori e del più recente Ghost in the Shell, ma anche Kyashan, Tekkaman, e innumerevoli altri super-uomini in parte meccanici.

Il super-soldato: i manga annunciano il futuro?

Dall’ideale alla realtà oggi sembra che il passo sia breve, è certo però che vanno calibrate le derive etiche di questi processi prima che non sia più possibile tornare indietro. I manga certamente sublimano tramite l’arte letteraria i desideri dell’uomo ed è interessante che nonostante la loro non esaustività mettano in rilievo alcune criticità del modello postumano che si sta imponendo nella società odierna.

[1] COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: profili bioetici, marzo 2013.