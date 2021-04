Grandi proposte da J-POP Manga per questa primavera: Zombie 100 & Parasite in Love, manga di sicuro impatto e grande successo, per chi ama l’azione e per chi sente forte l’importanza dell’amore.

ZOMBIE 100

Dagli autori di Alice in Borderland e I am Sherlock! arriva una nuova serie che vi farà domandare: quali sono le 100 cose che vorrei fare prima di non-morire?

Per i cuori più romantici, invece, la casa editrice presenta il cofanetto dei tre volumi di Parasite In Love, serie di successo dall’autore de Il Prezzo di una Vita che ha ottenuto un film live action in uscita in Giappone nel 2021.

Se doveste svegliarvi durante un’epidemia zombie e foste certi di morire da un momento all’altro, sareste soddisfatti

della vostra vita?

Se non foste sicuri della risposta, forse dovreste stendere la lista delle cento cose da fare prima di non-morire. A farlo, infatti, è Akira, il giovane protagonista di Zombie 100 Cento cose da fare prima di non-morire, la serie che debutta il 21 aprile in libreria, fumetteria e negli store online per J-POP Manga.

Dagli autori di Alice in Borderland e I am Sherlock!, Haro Aso e Kotaro Takata, arriva in Italia una storia d’azione e sopravvivenza, che non rinuncia all’ironia come arma in risposta a un cataclisma di vasta portata.

Akira, dipendente di un’azienda che lo sfrutta come uno schiavo, si ritrova nel suo poco tempo libero a disposizione a invidiare i sopravvissuti dei film di zombie, sempre in fuga dai non-morti. Una mattina i suoi desideri vengono esauditi: non deve più andare in ufficio! In compenso, dovrà salvarsi dall’epidemia zombie che ha colpito la città e che ora minaccia la sua stessa vita.

PARASITE IN LOVE

Per i cuori più romantici (ma chi ha detto che scappare da uno zombie non possa nascondere dei risvolti romantici?), invece, la casa editrice porta in fumetteria Parasite In Love in un unico cofanetto che contiene tutti e tre i volumi, disponibili poi anche singolarmente.

L’autore de Il prezzo di una vita! Sugaru Miaki, questa volta affiancato dall’illustratore Yuki Hotate, ci racconta di Kosaka e Sanagi, due giovani che affrontano insieme le difficoltà della vita e della società, finendo per innamorarsi. Ma ciò che ignorano è che il loro amore è frutto del controllo di un parassita.

Una storia d’amore non convenzionale e malinconica che ha fatto ottenere a Parasite In Love un film live action che debutterà in Giappone durante questo 2021.

Il cofanetto targato J-POP Manga è disponibile dal 21 aprile in libreria, fumetteria e negli store online.

Zombie 100 & Parasite in Love – le trame

Zombie 100 – 100 cose che vorrei fare prima di diventare uno zombie

Dopo aver passato anni difficili come vero e proprio schiavo in un’azienda che lo sfrutta, Akira non fa che guardare film di zombi con occhi spenti e invidiosi: sopravvivere a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi una mattina, di colpo… l’intera città pullula di zombi! Anche se gli tocca correre per salvarsi la vita,

Akira non si è mai sentito più libero e inizia per lui un’importante missione: completare le 100 cose da fare sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombie!

Zombie 100 – 100 cose che vorrei fare prima di diventare uno zombie di Haro Aso, Kotaro Takata

Formato: 12×16,9 Bross. con sovraccopertina. Pagine: 160, B/N. Prezzo: 5,90€ cad.; Bimestrale

Parasite In Love

Kosaka, un giovane cui le tendenze ossessivo compulsive rendono impossibile mantenere un lavoro, e Sanagi, una studentessa delle superiori che ha abbandonato la scuola, decidono di aiutarsi a vicenda per riadattarsi alla vita nella società, e finiscono per innamorarsi l’un l’altra. Ma i loro giorni felici non dureranno. Entrambi lo ignoravano,

eppure questo amore era davvero quello di due burattini, controllati da… parassiti nelle loro teste. Nulla di quello che hanno vissuto era normale, ma senza dubbio è stato amore!

Parasite In Love di Sugaru Miaki, Yuki Hotate – 3 Volumi – Serie Completa in Formato: 12X16,9, Brossurato con sovracc. Pagine: 192 cad., B/N Prezzo: 19,50€, Bimestrale

Per chi acquisterà il volume con la prima tiratura, J-POP Manga aggiunge il segnalibro Bucket List in edizione limitata.

