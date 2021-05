Sachi Numagoe ha trent’anni, lavora sodo e sogna di avere un appartamento tutto per sé. Sa che trovare la casa dei sogni in una megalopoli come Tokyo è una vera sfida, ma il suo obiettivo è sentirsi finalmente indipendente e non può certo demordere. Arriva in Italia Princess Maison da Bao Publishing, il manga di Aoi Ikebe – già diventato una serie TV in Giappone – che racconta le difficoltà dei giovani che vogliono trovare un posto dove sentirsi felici.

«Ho capito… Allora, anch’io devo vivere con tutte le mie forze.»

Con questa serie manga – che conta in tutto sei volumi – Aoi Ikebe intesse una storia umanissima e toccante, capace di raccontare la vita nella Tokyo attuale con uno sguardo che riflette sulle aspirazioni e le difficoltà dei trentenni di oggi.

Trama di Princess Maison da Bao Publishing

Sachi Numagoe è una trentenne che lavora come cameriera e sta risparmiando per comprare una casa, per questo la vuole scegliere con estrema cura. Partecipa alle visite guidate delle proprietà con meticolosa assiduità, tanto che gli agenti immobiliari cominciano ad affezionarsi a lei e a darle consigli spassionati. Ma, in questo momento, Tokyo è la città su cui sono puntati gli occhi di tutto il mondo in attesa dei giochi olimpici, perciò la ricerca potrebbe essere ancora più difficile.

Ora la vita adulta sembra più dura che mai, sia per lei – che è alle prese con un prestito e deve essere ancora più responsabile – sia per le altre donne alla soglia dei trent’anni che incrociano la sua storia. C’é chi dovrebbe prendersi cura dei genitori anziani, chi non vuole rassegnarsi a relazioni poco soddisfacenti, chi si chiede se possa trovare la propria vocazione professionale.

«Non devi svilire te stesso decidendo a priori che non ce la farai, senza nemmeno provarci!»

La serie della mangaka Aoi Ikebe – già amatissima in Giappone e diventata una serie TV – racconta quanto può essere complicato trovare l’appartamento dei propri sogni, ma se rappresenta l’indipendenza personale e la felicità allora nulla è davvero impossibile.

L’autrice: Aoi Ikebe

Ha debuttato con Rakuyo. Successivamente lavora a Tsukuroi Tatsu Hito, da cui viene tratto pure un film: è la sua prima serie lunga e narra la storia di una giovane donna che lavora in una sartoria di abiti occidentali. Princess Maison segue le vicende di una ragazza decisa a comprare un appartamento con le sue sole forze.

Il manga, con cui si aggiudica numerosi premi e da cui viene tratto anche un drama, si rivela un grandissimo successo. Altre opere degne di nota sono Ne Mama (uscito per Dynit come Mamma), che le vale un premio al Japan Media Arts Festival, Saudade, Dobugawa, Kagome Kagome e Zasso yo Taishi wo idake. Una delle caratteristiche che più si ammirano nel suo stile è la maestria con cui ritrae le donne della nostra epoca.

Home – Bao Publishing