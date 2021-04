In aprile arriva in fumetteria, libreria e negli store online il nuovo manga di Shadows House 1 di Somato: un racconto dalle tinte gotiche che viaggia sul sottile confine tra fiaba e storia dell’orrore. La favola gotica Shadows House è stata creata dallo stesso collettivo di autrici di Kuro e pubblicato in Giappone da Shueisha.

“C’era un luogo in cui viveva una famiglia dai modi aristocratici. Nessuno avrebbe potuto conoscere i visi di quei nobili… poiché ne erano privi. Fu per questo che il casato Shadow decise di impiegare delle “bambole viventi”. Esse avevano il compito di servire i membri della famiglia in qualità di loro “volto”. “

La storia

I membri della casata Shadow non hanno volto, per questo durante il debutto nella maggiore età, momento in cui vengono riconosciuti come degni membri del casato, devono presentarsi accompagnati dalla loro bambola vivente, istruita affinché diventi il loro volto, sguardo e presenza.

Emilico è una giovane e allegra bambola vivente, assistente personale della nobile Kate Shadow. Quest’ultima è una delle regali ombre che vivono in una vasta villa, in cui le bambole viventi, come Emilico, trascorrono gran parte del loro tempo a ripulire la fuliggine emessa all’infinito dai loro misteriosi padroni.

Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno lei e Kate, mentre diventano profondamente coinvolte nei meccanismi interni della società delle ombre?

Il 14 aprile, in concomitanza con l’uscita dell’anime realizzato dallo studio CloverWorks (The Promised Neverland), arriva il primo volume della serie Shadows House, la favola gotica di Shueisha arrivata in Italia grazie a J-POP Manga, in libreria, fumetteria e negli store online con un’illustration card in edizione limitata alla prima tiratura.

Kuro

Kuro significa “nero” in lingua giapponese. Questo il titolo della precedente opera del collettivo somato, uscito inizialmente in digitale sulla rivista Young Jump. Una bambina e un gatto nero, in una villa deserta vicina ad un bosco… Una storia dolceamara, e tanti misteri da risolvere…

La favola gotica Shadows House

Manga giapponese di somato. Editore: J-Pop Manga. 7 volumi – serie in corso Brossurato con sovraccopertina. Pagine – 160, b/n + colore. Prezzo – € 6,50

