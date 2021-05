A maggio saranno disponibili tante novità per tutti i lettori di J-POP Manga: Game Of Familia 1, 86 – Eighty Six, Black Jack e non solo. J-POP Manga: le uscite di maggio 2021 sono come sempre di altissima qualità e forte interesse.

Game Of Familia 1 di Mikoto Yamaguchi

Un fantasy crudo e originale che fonde atmosfere in stile Sword Art Online al body horror: a maggio 2021 arriva in libreria, fumetteria e negli store online Game Of Familia 1 di Mikoto Yamaguchi. D.P. Sasae Hatsushima si trova a dover proteggere la sua famiglia quando, insieme alla matrigna e alle due sorellastre, viene evocato in un altro mondo in cui gli umani sono visti come salvatori: solo loro infatti possono fermare l’orda di non-morti che minaccia tutti gli esseri viventi…

Dall’autrice di Dead Tube ecco un Isekai sexy e imprevedibile.

86 – Eighty–Six Di Asato Asato e Motoki Yoshihara

Il 12 maggio sarà la volta di 86 – Eighty Six 01, una storia di guerra cruda, disincantata dagli aspetti inediti, la cui serie animata è disponibile in streaming su Crunchyroll. Per molto tempo la Repubblica di San Magnolia è stata attaccata dal suo vicino, l’Impero, che ha creato veicoli militari senza pilota chiamati Legion. In risposta alla minaccia, la Repubblica ha così sviluppato una tecnologia per equilibrare la forza di attacco del nemico facendo a loro volta a meno di vittime umane… Così, almeno, recita la versione ufficiale. Fuori dagli 85 distretti della Repubblica continua infatti a combattere senza tregua il distaccamento di giovani donne e uomini noto come Eighty Six.

Black Jack 01 di Osamu Tezuka

Un nuovo e attesissimo volume della Osamushi Collection arriva in libreria! si tratta di Black Jack 01 con cui ritorna uno dei personaggi più iconici del manga: il chirurgo fuorilegge Black Jack, sempre pronto a girare il mondo per aiutare i casi più disperati e portare a termine operazioni impossibili. Una nuova edizione definitiva per scoprire o riscoprire un’opera amatissima in tutto il mondo, adattata in serie animate, film, OVA che continuano a conquistare il pubblico da decenni.

Brave Dan

Il 19 maggio per J-POP Manga arriva Brave Dan, new entry della Osamushi Collection! In questo volume, il Dio del Manga mette in scena una caccia al tesoro nel selvaggio Hokkaido, la grande isola del nord dell’arcipelago Giapponese. Ma non solo! Lo stesso giorno sarà anche la volta di Red Theater una storia psicologica, oscura e contorta, nel pieno stile della maestra del Boy’s Love, Chise Ogawa, già famosa in Italia per Caste Heaven. Yuri è il successore di Abalkin, un marchio di scarpe di lusso dal tacco vertiginoso: ad aiutarlo nella gestione dell’azienda il suo segretario Adam con il quale sembra avere una relazione tutt’altro che semplice e trasparente come sembra…

Randagi di Keigo Shinzo

Il 26 maggio sarà disponibile Randagi di Keigo Shinzo, box in quatto volumi, che racconta la vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa.

Birds of Shangri-La

Per le amanti del genere yaoi sarà disponibile una nuova serie in due volumi dall’acclamata autrice di Void e Liquor & Cigarettes, Birds of Shangri-La 1.

Continuano nel mese di maggio 2021

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 07, Kakegurui Twin 10, Land Of The Lustrous 07, Parasite In Love 1, Super Hxeros 06, World’s End Harem 12, La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 06, Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles 5, Parasite In Love 2, So I’m A Spider, So What? 06, Karma Of Purgatory 2, Komi Can’t Communicate 06, La Finestra Di Orfeo 2, Otoko Zaka 9, Zombie 100 – Cento cose da fare prima di diventare non morti 2.

Disponibile singolarmente il primo vol di Karma Of Purgatory e continuano Blue Period 05, Kingdom 46, Tokyo Revengers 04, Hell’s Paradise Jikoguraku 10.

J-POP Manga: le uscite di maggio – le ristampe

Nel mese di maggio tornano disponibili: 5 Cm Al Secondo; A Lotus Flower In The Mud; Color Recipe 1,2; Hell’s Paradise – Jigokuraku 1,3,7; Kakegurui 02; Killing Stalking 2, Made In Abyss 2, My Broken Mariko, Overlord 03,10; Rising Of The Shield Hero 1, 2; The Promised Neverland 7,9; The Quintessential Quintuplets 09,14; Tokyo Ghoul 01; Yarichin Bitch Club 01; Yatamomo 1-3.

Fonte: J-Pop Manga