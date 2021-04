Fruits Basket: The Final viene messo in onda in tutto il mondo a partire da oggi. La sigla iniziale Pleasure è una nuova canzone del Gruppo Cinese-Giapponese WARPs UP, e la sigla finale 春うらら(Haru Urara) è un nuovo pezzo del gruppo misto di ballo e canto GENIC. Fruits Basket The Final con le sigle di WARPs UP e GENIC acquista uno spessore eccezionale. Entrambe le canzoni sono originali, quindi non perdetevele!

Le canzoni

Catturando fedelmente l’atmosfera della storia, la sigla iniziale Pleasure dei WARPs UP’s è la loro prima canzone melodica lenta. Ha come tema l’idea che il futuro possa essere cambiato da soli, in ogni ambiente e in ogni destino. La canzone parla dei personaggi dell’anime Fruit Basket che stanno cercando di resistere al loro destino superando le loro debolezze. Anche la sigla finale 春うらら(Haru Urara) dei GENIC è una ballata. E’ perfetta per descrivere l’arrivo della primavera che rende positivi e felici, una stagione in cui vengono cantati l’amicizia e i nuovi inizi. È una canzone in cui si riesce a sentire il calore del supporto nei confronti dei personaggi di Fruit Basket che stanno cercando di andare avanti nonostante le difficoltà. Queste canzoni saranno ottime per arricchire le giornate mentre si aspetta la primavera in arrivo, che è proprio dietro l’angolo.

L’anime Fruits Basket

Per coloro che non avessero ancora visto l’anime, Fruits Basket: The Final tratta della storia di Tohru, che dopo la morte della madre inizia a vivere in una tenda, poi però decide di andare a convivere con Yuki Soma e Kyo Soma, nel luogo della venerabile famiglia Soma.

Tuttavia, la famiglia Soma è perseguitata da un’abominevole “maledizione” da centinaia di anni. Tohru, approfondendo i legami con Yuki Soma e la famiglia Soma prova a spezzare la maledizione, non riuscendo però a trovare nessun indizio. Rimane poi senza parole quando scopre qual è il grande segreto: il capo famiglia, Akito Soma, è una donna. Il “legame” che collega “Dio” e “Zodiac” è una fragile spirale di tristezza.

Purtroppo non esiste festa che duri per sempre. Il primo ricordo, la prima promessa che ognuno di noi ha dimenticato. Ciò che aspetta Yuki, Kyo, e Tohru è qualcosa che ogni fan degli anime dovrebbe assolutamente guardare!

I WARPs UP

WARPs è l’abbreviazione di Wave Assemble Radical People-syndicate, che si basa sul concetto di creare ondate innovative. È un progetto in cui vengono create opere artistiche uniche in cui vengono trascesi i confini nazionali. I WARPs UP sono uno dei gruppi all’interno del Progetto WARPs. Il Gruppo comprende due membri giapponesi e due cinesi. Oltre a RIKIMARU, la parte giapponese del gruppo presenta anche SANTA, un ballerino di alto livello che si è guadagnato il titolo di Campione Mondiale in una famosa gara di ballo. Dall’altro lato i membri cinesi MINGJUN e LANGYI erano già famosi per le loro performance in Cina.

“Grazie al mondo di Fruits Basket, abbiamo capito che anche se il nostro futuro è già deciso, crediamo di poter andare avanti seguendo il nostro modo di pensare e le nostre azioni, ed è per questo che abbiamo fatto questa canzone, speriamo possiate godervi la canzone insieme a Fruits Basket!”

WARPs UP

I GENIC

Sette uomini e donne sono stati selezionati dal nuovo Progetto di Avex per la creazione di un nuovo gruppo di canto e ballo chiamato a-genic PROJECT. Nell’Estate del 2019 è nata come unità di sopravvivenza a tempo limitato, un progetto temporaneo. Lo scopo era portare a termine diverse attività come lo spettacolo di apertura “a-nation 2019”. La loro prima pubblicazione musicale, SUN COMES UP del 15 novembre, ha vinto il 4° posto nella classifica settimanale LINE MUSIC TOP 100. Il 16 Dicembre hanno anche tenuto un concerto come headliner: GENIC Premium Showcase 2019.

“Sono molto felice che sia stato scelto il gruppo GENIC per la sigla finale di Fruits Basket The Final. Io sono stato incaricato di scrivere il testo della Canzone con Ryuaki, ma l’ho scritto sovrapponendomi allo sfondo della storia in modo da poter spingere forte in primavera, quando il mio cuore era più scosso. Spero che possiate sentire l’effimera e bella stagione primaverile in questa canzone. Vi auguro tutto il meglio per la primavera. Ascoltateci!”

GENIC

La serie FRUITS BASKET

Fruit Basket (storia originale di Natsuki Takaya) è uno shojo manga popolare pubblicato a puntate in Hana to Yume (Hakusensha) dal 1998 al 2006. La tiratura cumulativa dei fumetti nel mondo ha superato i 30 milioni (23 volumi di fumetti e 12 volumi in edizione da collezione), che sono stati trasformati in anime nel 2001 (26 episodi trasmessi) e messi in scena nel 2009. Anche adesso, dopo dieci anni dalla fine della pubblicazione, è ancora molto popolare.

Da settembre 2015 è iniziata la messa in onda sul web della serializzazione di “Fruit Basket Another”, che ci mostra Fruits Basket decenni dopo, e la tiratura cumulativa dei fumetti (3 volumi già pubblicati) ha raggiunto i 600.000. Da aprile 2019 il manga è stato completamente animato da nuovo staff e cast, la prima stagione è stata trasmessa da aprile a settembre 2019 e la seconda stagione da aprile a settembre 2020. Inoltre, il capitolo finale Fruits Basket: The Final verrà trasmesso a partire dal 5 aprile 2021 su TV TOKYO e altre piattaforme.

La storia è su Tohru Honda, una studentessa liceale che dopo aver perso la madre, unico membro della famiglia oltre a lei, andrà a vivere con la sua compagna Yuki Soma e i suoi parenti, Kyo e Shigure. Tuttavia i membri della Famiglia Soma, chiamati anche “I mostri dello Zodiaco” mantengono un segreto da generazioni: se vengono abbracciati da persone del sesso opposto si trasformano in mostri dello Zodiaco. La visione unica del mondo di questo anime ha ricevuto un enorme sostegno da un’ampia gamma di persone.

