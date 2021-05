Un quartiere in centro a Tokyo che è il paradiso di chi ama l’elettronica, gli anime e i manga, e i gadget nerd. Si chiama Akihabara: il Giappone degli otaku adora questo quartiere!

Elettronica

Akihabara, dopo la seconda guerra mondiale, è diventata famosa per i suoi negozi di elettronica. Se voleste andare in Giappone per acquistare computer, macchine fotografiche, videogiochi e simili prodotti, questo è il posto giusto per voi. Ha un’ampia scelta, diversi marchi, la tecnologia più avanzata che possiate trovare. Ovviamente, tutto ha un prezzo, e in realtà costa abbastanza. D’altro canto però, si possono acquistare ad un prezzo più basso anche prodotti elettronici usati quasi come nuovi. Tra le cose che in Italia non troverete: macchina cuociriso, videogames esclusivi, computer con la tastiera giapponese.

Sale giochi

Il club Sega è un palazzo enorme, dedicato esclusivamente ai videogiochi, tutto il meglio per i fan dei giochi arcade. Tra i giochi potete trovare: dancing revolution, air guitar, flipper etc.. Su un’intero piano del palazzo potete trovare i videogiochi più vecchi come Pacman, Tetris e Supermario. Sfortunatamente, il Sega Building 2, la storica sala giochi del quartiere Akihabara di Tokyo, ha chiuso ufficialmente il 30 agosto 2020.

Un altro posto famoso è il Pachinko, una specie di famosa sala videogiochi dove potete trovare giochi come flipper e slots. Se andate al Pachinko, però, fate attenzione, perché si possono spendere facilmente troppi soldi. Pachinko è un pò come un casinò, dove potete spendere tanto ma anche vincere tanto.

Akihabara e gli anime

Negli ultimi 10/15 anni, Akihabara è diventata famosa anche per la cultura degli anime: manga, cosplay, etc.. Tutta la strada principale di Akihabara e le stradine intorno sono piene di negozi di figure, modellini di robot o personaggi anime e videogames. Se Akihabara a dato una mano a far conoscere gli anime e i manga, il favore è stato reciproco: Akihabara compare in moltissime serie come sfondo di storie d’amore, divertenti o avventurose.

Maid cafè

Il maid cafè è un ristorante dove solitamente vai a bere una bevanda ma puoi anche mangiare qualcosa di leggero. Akihabara vanta una vasta scelta di maid cafè, e c’è tanta competizione tra loro. Per questo motivo, troverete per strada tantissime maid che fanno volantinaggio per i propri ristoranti per persuadere i passanti a venire da loro. Nei maid cafè una volta entrato vieni trattato come fossi il padrone di casa, e le maid (le cameriere) fingono di essere domestiche di casa tua.

Per questo motivo, una volta entrati vi saluteranno con “bentornato, padrone/padrona!”, vi porteranno le bevande e il cibo e potrebbero anche giocare a giochi con voi. I maid cafè non sono semplici bar/ristoranti, sono posti speciali dove gli ospiti (detti padroni) solitamente non vengono per bersi una bevanda, ma sopratutto per fare foto con le maid o per vedere i loro spettacoli. Per poter entrare in un maid cafè bisogna pagare fra i 10 e i 20 euro all’ora, in quel prezzo viene inclusa anche una bibita.

Idol cafè

Anche la cultura degli idol (cantanti e ballerini) è molto forte. Negli ultimi anni, oltre ai maid cafè, sta crescendo il numero degli idol cafè. Se nel maid cafè trovate le cameriere maid qui le cameriere si chiamano idol. Le idol, come le maid, vi servono da bere e mangiare.

Il motivo principale per visitarli, però, è che le idol ogni tanto fanno un piccolo spettacolo, un concerto dove anche il ballo e l’intrattenimento sono molto importanti. Potete comprare anche i CD delle idol, spille, poster e adesivi delle vostre idol preferite. Tra questi, i più famosi sono il AKB48 Restaurant e il Backstage Pass, delle idol Bakusute Sotokanda Icchome (ospiti dal vivo del Comicon di Napoli qualche anno fa, grazie ad Ochacaffè).

Cosplay ad Akihabara: il Giappone degli otaku

Se siete amanti del cosplay, Akihabara vanta un vasto numero di negozi di parrucche, costumi, scarpe ed accessori per fare cosplay. Potete trovare anche tanti bar che organizzano eventi di cosplay molto piacevoli. In aggiunta, solitamente di domenica, la strada principale viene chiusa al traffico per far spazio a eventi di idol, cosplay e sfilate. Ci sono anche degli studi fotografici dedicati ai cosplayer, dove potete trovare i set da anime e videogames più famosi e farvi le foto vestiti dai vostri personaggi preferiti.

Akihabara è sicuramente una città coloratissima, perfetta per gli amanti del manga, cosplay, videogiochi, ed elettronica. Un Comicon o un Lucca Comics aperto tutto l’anno, che ricorda quanto sia vivo il parallelo tra Tokyo e Blade Runner.